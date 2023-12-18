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【回顧展望－復甦路上】經濟復甦不似預期，機構料明年增長減速

18/12/2023

　　疫情3年過後，香港迎來全面復常，但經濟復甦情況卻不似預期。據政府統計署10月底公布的數據，香港今年第三季本地生產總值（GDP）預先估計數字，香港上季度經濟按年增長4.1%，較第二季按年增長1.5%加快，但表現低於市場預期，首三季GDP合計增幅約2.8%。

 

 

　　就連財政司司長陳茂波都撰寫網誌承認，外圍整體氣氛持續疲弱、息口持續高企、金融市場表現等因素，某程度限制了本地消費的反彈力度，預期訪港旅遊業和私人消費於第四季仍會是經濟增長的主要動力；由於首三季經濟的實際復甦力度稍遜預期，最新的全年增長預測範圍將低於年初時的估算。

 

　　財爺在今年2月發表《財政預算案》時預測全年GDP增長3.5%至5.5%，8月曾調整為4%至5%，而政府最新預測今年香港GDP實質增長3.2%，即年初預測的下限3.5%也恐不保。多家機構亦調整對香港明年的經濟增長預測，其中看法最淡的是瑞銀，料經濟增速將放緩至2.5%；滙豐下調明年GDP至2.8%；最樂觀是東亞，預料明年增長達3.5%，更勝今年。

 

滙豐下調今明年經濟增長預測至3.3%及2.8%

 

　　滙豐環球研究報告指出，香港經濟復甦步伐陷入停滯，第三季經濟按年增長4.1%遜預期，反映外部對本港經濟造成的拖累仍未減弱，同時環球金融緊縮持續打擊財資市場，樓市繼續面對融資成本上升及需求疲弱。考慮到經濟面臨的挑戰仍未消除，下調香港今明兩年經濟增長預測至3.3%及2.8%，分別比之前預測低1個及0.4個百分點，2025年經濟增長預測則上調0.3個百分點至2.8%。

 

　　滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，今年本港經濟處於疫後復甦期，在基數效應下，經濟增長幅度較高，但明年環球經濟增長或普遍放緩，香港作為高度外放型經濟體難以獨善其身，尤其是出口貿易方面無可避免受外圍拖累，因此預料明年經濟增速有所減慢。投資環境方面，本港資本市場今年交投疲弱，增長動能不及亞洲區內其他市場強，特別留意到印度市場吸納了部分環球資金，認為未來本港投資前景需視乎能否找到新的增長點，樂見港府近期與其他新興市場戰略合作，包括本港首隻中東ETF於早前於聯交所上市，認為新發展才能應對新的世界秩序。

 

花旗：大灣區為香港未來增長點 籲增強互聯互通

 

 （資料圖片）

 

 

　　花旗預期，香港今年經濟增長3.3%，明年增長3%。對明年香港轉口表現有較大期盼，疫情過後以及人工智能應用普及，或有更多人需要換手機等電子產品，令亞洲科技貿易回勇，帶動香港轉口電子產品的需求。

 

　　花旗集團大中華區經濟師雷智顏認為，長遠而言，大灣區是未來香港的增長點，本港金融及科技要繼續發展，預期明年底河套合作區香港園區開始啟用，會有新一輪的爆發點。她希望港府可與大灣區其他城市的政府加強溝通，在不同層面上擴大互聯互通。

 

瑞銀料減息對經濟的幫助要到明年後期才顯現

 

　　瑞銀預料，今年香港經濟全年增長3.6%，認為隨著經濟活動進一步正常化，及政府措施幫助下月，未來數季經濟可維持擴張動力。不過，明年本港經濟有不少周期性挑戰，明年增長幅度將減慢至2.5%。

 

　　瑞銀亞洲經濟研究部亞洲和中國經濟學家鄧維慎預期，美國經濟衰退和中國內地增長放緩，香港經濟短期仍存有不確定性。高利率亦影響香港經濟增長，不過高利率至少在明年第一季持續，減息的正面幫助要在明年後期才較明顯，其時也要應付美國經濟衰退的影響。

 

東亞看好明年經濟增長進一步提速

 

　　受2022年低基數影響，各機構大多預料2024年香港經濟增速將按年放緩，唯獨東亞銀行(00023)明年GDP的增長預測更勝今年，料今年增3.3%，明年增3.5%。

 

　　東亞首席經濟師蔡永雄指出，明年消費零售及旅遊業等仍持續為主要增長動力，今年訪港旅客料有3000萬人次，僅恢復至疫前一半水平，仍然有進一步恢復的空間。外貿可望止跌回穩，本港出口已跟隨內地連跌兩年，認為三連跌機會不太大，考慮到內地產品競爭優勢較大，且近年出口目的地分散，加上存貨減少的負面因素難以維持兩年，將為明年出口表現帶來支持。此外，投資則將受惠於政府工程及下半年息率於高位回落所支持。

 

 

撰文：經濟通記者趙嘉駿

 

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