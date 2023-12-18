【回顧展望－復甦路上】零售旅遊復甦緩慢，港人北上消費雪上加霜

經歷三年疫情，香港於今年2月全面通關，作為「購物天堂」，零售一向是本港經濟的支柱。然而，旅客量未完全恢復，加上出現消費力外流的情況，零售管理協會早前預測，如果本地消費市場無明顯反彈，旅客回復仍然緩慢，本地市場大機會按年錄得單位數跌幅，最壞情況會錄得低雙位數跌幅，主要由於去年上半年處於未通關和通關初期，大部分港人仍留港消費，形成了高基數。

全面通關後，為了推動旅客來港，政府以「你好，香港！」為主題，推出一系列宣傳推廣活動，包括贊助國泰免費派發五十萬張機票，以及舉辦國際七人欖球賽、巴塞爾藝術展等活動。根據政府統計數字，訪港旅客總人次由今年第一季的約441.48萬，逐步回升至第三季約1043.81萬，但相比起2018年第三季的1607.57萬，旅客量僅回復約65%。

零售銷售回復至疫情前85%

消費方面，今年10月的零售總銷貨價值為338億元，按年升5.6%，而2018年同期為397億元，反映零售總銷貨價值恢復至疫情前約85%。同時，不少旅客的旅遊及消費模式均有轉變。據旅發局調查顯示，內地旅客以購物作為主要來港目的比例，較疫情前下降，不少年輕旅客來港旅遊目的更多為參與文化、藝術和展覽活動，或者觀賞大型演唱會等。

另外，本地亦出現消費力外流情況。7月暑假，經機場出境的港人高達96.6萬人次，日均超過3萬人飛出香港。此外，由於港匯強勢，加上內地多個商場推出港人優惠，包括餐飲、美容理髮等，吸引不少港人於周末北上消費為應對轉變，政府推出一系列措施，包括「夜繽紛」活動搞活夜市，在多個場地設立市集等，又在國慶日推出半價戲票、免費乘車、免費開放博物館等優惠，提升旅客體驗，同時留住港人在本地消費。

尖沙嘴商舖空置率降6個百分點

雖然本港消費仍未完全復甦，但商舖租賃市場已有回暖趨勢。根據戴德梁行的資料，今年第四季整體一線街舖空置率按季持續改善。在核心區域當中，銅鑼灣和尖沙嘴的空置率有較明顯增長，分別較去年全年減少5.3及6個百分點，中環及旺角則下降2.8及1.8個百分點。

本地零售受內地經濟及人民幣匯率影響

（資料圖片）

星展銀行（香港）經濟研究部經濟師謝家曦接受《經濟通通訊社》訪問時指，預期本港今年全年的零售總額增長為17.5%，但留意到最近有下降趨勢，增速自暑期起已開始放緩。他表示，本地零售市場主要受匯率及內地經濟影響，今年內人民幣疲弱，兌港元及美元匯率曾下跌10%以上，以致內地旅客減少來港消費，同時港人北上消費增加。

另外，內地的零售市道及就業市場也不是很理想，內地人不在本地消費，自然亦不會來港消費。但他預期明年港元及美元兌人民幣的匯率會跟隨美息回落，可將部分購買力留在香港，內地旅客來港消費的能力亦會提高。再者，謝家曦指香港出現人才流失問題，經歷移民潮後，本港就業人口仍未恢復至疫情前水平，亦抑制了本地消費。他預期明年離港的人數會減少，有助減慢零售增長放緩的速度，因此他對明年零售銷售增長仍有信心。

明年下半年美息回落 港人北上消費趨勢或逆轉

至於北上消費的趨勢，謝家曦表示，物價亦是影響因素之一，香港仍有約2%的通脹，但內地的整體通脹率為0.6%至0.8%，令港人在內地的消費力增加。不過，最近人民幣稍為回穩，他指北上消費已開始放緩，預期現象會於明年首兩季持續，但下半年隨著美息下降，情況或開始逆轉。

至於政府力推消費，他認為「夜經濟」等措施未必可完全催谷購買力，但「有好過無」，越早開始推動刺激消費措施，可為消費復甦做準備，社會需要耐性才能見到成效。另外，雖然過往內地旅客佔整體旅客七至八成，但在內地經濟疲弱下，他建議港府吸引更多經濟環境較好的國家，例如美國、日本的遊客來港。他又認為政府對業界的補貼要多花點心思，例如推動夜經濟時，政府要想辦法支持業界延長營業時間。

撰文：經濟通記者史寒冰

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