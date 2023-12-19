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蔚來獲阿布扎比加碼投資，大和唱好股價飆半成仍可追入？

19/12/2023

　　「造車新勢力」蔚來(09866)昨日(18日)收市後宣布獲阿布扎比政府旗下投資公司CYVN Holdings LLC加碼投資22億美元(約171.6億港元)，獲大和唱好，刺激股價今早(19日)最多飆半成至約65元。記得今年中蔚來獲CYVN投資7.385億美元，曾刺激股價反覆攀升至逾百元，不知今次能否複製當時升勢呢？

（蔚來官網截圖）

 

阿布扎比CYVN斥22億美元增持蔚來　持股增至約20%


　　蔚來公布，已與總部位於阿布扎比的投資公司CYVN Holdings LLC通過其聯屬公司CYVN Investments RSC Ltd訂立股份認購協議。根據股份認購協議，CYVN將投入現金總額22億美元，以每股股份7.5美元認購2.94億股公司新發行A類普通股。交易預計於12月最後一周完成，CYVN及蔚來皆有6個月的禁售期。交易完成後，CYVN實際持有蔚來已發行及發行在外股份總數由7%增至20.1%。


　　其實，蔚來於今年7月已獲得來自CYVN的7.385億美元戰略性股權投資。此外，CYVN從騰訊(00700)的一間聯屬公司購入公司若干A類普通股，總代價為3.5億美元。

 

CYVN：對蔚來競爭力充滿信心　很高興成長期戰略合作夥伴


　　CYVN Holdings董事長兼董事總經理Jassem Al Zaabi表示，這筆投資表明CYVN對蔚來在全球智能電動汽車行業的獨特定位和競爭力充滿信心，很高興可以成為蔚來的長期戰略合作夥伴，並支持其在產品創新、技術突破和國際市場拓展方面的努力。

 

　　蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌表示，隨著資產負債表的加強，蔚來已做好充分準備，強化品牌定位，提升銷售和服務能力，並對核心技術進行長期投入，以應對日益激烈的競爭格局，同時持續提高執行效率和體系化能力，堅信集團將進一步鞏固其在汽車行業轉型中的領先地位。

 

大和：CYVN注資有利短期投資情緒　升美股目標價至12美元

 

　　大和發表研報指，蔚來明年的毛利率將在利潤增長超越銷量下上升，城市NOP(領航輔助)發展有望於明年加快，而集團與阿布扎比政府擁有多數股權的投資公司CYVN Holdings LLC聯屬公司訂立股份認購協議屬正面消息，重申對其美股的「買入」評級，目標價由10.6美元上調13.2%至12美元。


　　大和指，蔚來品牌在今年第四季至明年第四季的最低營運目標是月銷量1.6萬至1.7萬輛。子品牌ALPS將於明年第三季推出，預料將於第四季作出顯著的銷售貢獻。蔚來偏向重視利潤率，因此對銷售目標並不進取，預計2024年銷量將達到約23萬輛，按年增45%，並預期蔚來將在2026年錄得盈利54億人民幣，淨利潤率約為3%。大和上調蔚來2025年收入預測10%，以反映較高的平均售價預測，並調升目標市銷率(Price-to-Sales Ratio)，認為CYVN的注資將有利該股短期的投資情緒。

 

第三季經調整虧損擴至39.5億人幣　營業費用支出達8.7億美元


　　不過，值得一提，蔚來於本月初公布第三季業績，經調整淨虧損擴大至39.48億人民幣，去年同期則為34.59億人民幣；收入總額增46.6%至190.67億人民幣，惟遜於市場預期；季內交付量按年增長75.4%，達55432輛，創季度交付新高，惟只符合公司預測(5.5萬至5.7萬輛)的下限。管理層預期，第四季汽車交付量介乎4.7萬至4.9萬輛，按年增約17.3%至22.3%，但按季有所回落；收入總額預期介乎160.79億至167.01億人民幣，按年僅升約0.1%至4%，並低於市場預期。今年首11個月，蔚來實現銷量14.2萬輛，遠未達其今年出貨25萬輛的初始目標，集團近期亦已裁員10%。


　　另外，蔚來第三季不計銷售收入及銷售成本的基本情況，單計營業費用包括研發、行政費用等的支出為8.7億美元，今年以來開支共24.5億美元，換言之，22億美元中東新資金估計可供蔚來2.5季的營業費用支出。內地11月新能源車銷量數據顯示，蔚來銷量已十大不入，要買入更多生產廠房，12月初就已買入江淮汽車的生產設備，耗資逾4億美元。不過，不計22億美元新資金，公司現金及現金等價物、受限制現金、短期投資及長期定期存款合計仍有62億美元。

 

黃瑋傑：搵到錢與同業競爭不是壞事　惟升勢能否持續要看交付量

 

　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，蔚來最大問題是未扭虧，但為要與其他車企競爭仍要不斷「燒錢」，不「增援」沒錢燒就遲早「執笠」，而現時搵到「大水喉」，阿布扎比的投資公司不但直接投資蔚來，亦買了騰訊一批蔚來股份，完成交易後持有蔚來股權達兩成，有如此「大水喉射住」，雖未必是很利好消息，但肯定不是壞事，起碼有資金繼續與同業競爭。蔚來股價亦開始向上，但升勢能否持續仍要看往後汽車交付量。

 

　　蔚來半日升4.72%收報64.35元，最多飆6.43%至65.4元。其他新能源車股表現各異，比亞迪(01211)跌1.48%報200元，理想汽車(02015)升0.3%報135.9元，小鵬汽車(09868)升1.54%報56.2元，零跑(09863)跌1.74%報36.8元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此

 

 

另外，中薇證券研究部執行董事黃偉豪，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評蔚來及大市，立即重溫

 

 

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