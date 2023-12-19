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貨船紅海遇襲運價恐急漲，航運股可趁回吐吸納？

19/12/2023

　　以巴戰爭的風險持續擴大，伊朗支持的也門胡塞武裝對紅海的威脅有增無減，近日接連有貨船受襲，4間航運巨頭相繼宣布停駛紅海航道，改道途經非洲南端好望角，恐刺激運費飆升，航運股昨日(18日)獲資金追捧逆市飆升，其中東方海外(00316)升4.2%，創近3個月高，其母公司中遠海控(01919)更飆逾7%。不過，有分析指繞行好望角意味航行成本增加、航運天數增多，交貨時間也會相應推遲，加上美國及盟國同意組建海軍特遣部隊保障航道，航運股今日(19日)借勢回吐，若認為局勢難短期緩和，運費將大升，或可趁機吸納。

 

（截自中遠海控網頁）

 

航運巨頭停航紅海改道好望角　彭博分析師料運價升到2025年

 

　　近日接連有貨船受伊朗支持的也門胡塞武裝襲撃，4家航運巨頭馬士基(Maersk)、赫伯羅特(Hapag-Lloyd)、地中海航運(MSC)、達飛(CMA)相繼宣布停駛紅海航道。其中全球最大貨櫃運輸公司MSC上周六(16日)發聲明，指旗下貨櫃船Palatium III上周五(15日)在紅海航行期間遇襲。MSC形容紅海地區情況變得嚴重，該公司船隻正改道途經非洲南端的好望角。另據內媒《澎湃新聞》引述貨運代理指，中遠海運(00517)，東方海外(00316)以及長榮海運、ONE海洋網聯船務均已口頭通知暫停紅海航線貨物的接載。

 
　　花旗集團分析師Kaseedit Choonnawat等人估計，倘若所有經過蘇彝士運河的貿易都改道，貨櫃航運的運能供給將實質年減6%，而亞洲-歐洲航線若不取道蘇彝士運河，改走好望角，航程將增加10至14天。Stifel的Marc Zeck也指，蘇彝士運河佔全球貨櫃航運運輸近40%，繞道好望角會導致航程時間延長30%，將讓全球可用運能驟減，而紅海衝突升溫之前，海運運價就已急升，空運運費也穩健提高。彭博行業研究(BI)資深分析師克勞斯科預測，航運運價預料將一路升到2025年，改道有助吸收業界的過剩運能。

 

或引發短期供應鏈混亂　美國與多國海軍組特遣隊護航         

 

　　不過，停航紅海將導致貿易成本上升，更可能引發短期供應鏈混亂，就像2021年長榮海運貨船擱淺導致蘇彝士運河封閉長達6天。國際航運公會警告，貨輪避開蘇彝士運河、繞行非洲西南端的好望角，意味著航行成本增加、航運天數增多，交貨時間也會相應推遲。有內媒引述貨運代理公司負責人透露，有船公司已公布最新運費，其中遠東至以色列相關航線運費已推漲至超過6000美元/FEU(40呎標準貨櫃)。

 

　　另外，隨著紅海的商船遇襲事件愈發頻繁，愈來愈多油輪避開該地區，原油價格升至兩周以來最高水平，因此美國及盟國已同意組建紅海海軍特遣部隊保障航道。美國防長奧斯汀宣布，英國、巴林、加拿大、法國、意大利、荷蘭、挪威、塞舌爾和西班牙等多個國家將共同加入此次行動，解決紅海南部和亞丁灣的安全問題，確保各國的航行自由，加強地區安全。

 

黃瑋傑：運價很敏感中遠海控或見8.6元　東方海外先看120元


　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，現時要看美國及其友好國家如何維持紅海航道的安全，若束手無策，貨船仍要繞道避開該兇險水域，運費便會增加。雖然紅海停航應是短期因素，但短期的供求失衡足以令運價有很大反應，加上船公司寡頭壟斷，或會齊齊挾高運價。2020年時航運公司盈利之所以飆升，就是因為運價可以好似海鮮價以倍數上升。總之，運價對相關消息很敏感，假設挾高兩三成，航運公司盈利就可能有兩三成升幅，油價就不可能升那麼多，故航運股較石油股值博。

 

　　至於對個別航運股部署，黃瑋傑指，中遠海控股價已橫行很久，若紅海短期局勢無改善甚至進一步繃緊，而其股價又能突破近期長方形走勢，升穿7.8元，量度上升目標可達8.6元。不過，航運股昨日急升後可能會較波動，但從成交來看確實多了資金流入，中遠海控及東方海外近兩三日成交都大了很多，短線跟成交買賣看錯機會較小。東方海外上升動力也正在增強，昨日RSI飆至75，上周五成交達340幾萬股，比近期每日成交80幾萬股多了近3倍，昨日也有逾200萬股成交。股價方面，只要一直沒跌穿重要支持位，若升穿近期阻力位110元，可先上望115及120元，升穿120元才再看130元。

　　航運股今日普遍回吐，中遠海控跌1.17%收報7.63元，東方海外跌0.93%報106.6元，中遠海能(01138)跌2.05%報7.17元，海豐國際(01308)跌0.15%報13.52元，惟太平洋航運(02343)升0.77%報2.63元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


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