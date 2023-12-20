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《午市前瞻》假期氣氛濃厚恒指難破20天線 金沙銀娛只宜短炒

20/12/2023

　　恒生指數半日報16672，升167點或1%，主板成交近443億元。恒生中國企業指數報5638，升45點或0.8%。恒生科技指數報3749，升41點或1.1%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報316.6元，升4.8元或1.5%，成交22.05億元；美團收報79.15元，升0.7元或0.9%，成交16.77億元；阿里收報73.05元，升2.38元或3.4%，成交13.77億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

 

(銀娛網頁截圖)

 

張智威：恒指本月料16000至20天線徘徊


　　道指屢創新高，但港股早已瀰漫節日氣氛，成交縮減，今早最多升逾200點，逼近20天線，但隨即升幅收窄至約160點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，估計恒指本月企穩20天線機會較低，預計在本月餘下時間將於16000至20天線之間徘徊。他指出，現時距離年結只有約5個交易日，不少行家已開始放假，外資的假期氣氛更濃，料港股塘水滾塘魚下難有太大升幅。


　　至於大市會否趁成交意欲降低而夾高，張智威不否認成交減少時，市況較容易大升大跌，但目前港股吸引力不大，投資者寧願待新一年再部署。


銀娛上望45元  金沙臨近阻力位


　　節日氣氛濃厚，濠賭股跌殘後終於借勢炒上，張智威指逢年過節都會帶動賭股炒興，但認為目前賭股氣氛仍未改善，中長線而言難以持有，只能作短炒。藍籌銀娛(00027)自近期低位回升，但他指出，銀娛年內曾逼近60元，至今調整幅度高達三成，短線上望45元會有較大阻力。


　　另一藍籌金沙(01928)今日升至11月高位，預計升至10月高位約23.2元便會有阻力，始終現時賭業盈利環境不及以前，以基本面計始終不宜投資。

 

銀娛股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

金沙股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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