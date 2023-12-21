  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

港交所認為今年取得重大進展，大行看法分歧，應如何部署？

21/12/2023

　　港交所(00388)發布2023年回顧，指今年截至12月中有64隻新股上市，共集資409億元，而首11個月衍生產品市場日均成交量增長4%。行政總裁歐冠昇表示，儘管宏觀環境充滿挑戰，今年仍取得重大進展。不過，若根據前11月統計數據，新股集資額跌近六成。另值得留意，港交所早前宣布行政總裁歐冠昇決定不尋求連任，現任聯席營運總監陳翊庭將接棒，成為港交所歷來首位女總裁，雖然能否扭轉近年港股頹勢未知，但港交所近期在大行看法分歧下，仍能由低位238元反覆回升至257元，股價似有見底跡象，若想吸納應如何部署？

 

 （資料圖片）

 

港交所：今年共64家IPO集資409億　首11月衍生產品成交增4%

 

　　港交所表示，包括香港市場在內，全球新股市場持續受疲軟的市場情緒和宏觀經濟環境的影響，但香港的全年新股市場持續回暖。截至2023年12月15日，共有64家新上市企業，集資金額達409億元。而互聯互通機制不斷升級和優化，相關措施包括全年新增最多10個交易日、在滬深股通新增1000多隻標的股票，以及將外國公司納入港股通。此外，港交所推出互換通和港幣-人民幣雙櫃台模式，不但鞏固了香港作為領先離岸人民幣中心的地位，即將推出的中國國債期貨和A50期權產品，也預期將進一步提升香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的角色。


　　港交所又指，衍生產品市場在過去一年表現強勁，截至11月30日，日均成交量達到140萬張合約，較2022年同期增長4%，其中港交所的MSCI期貨及期權產品於11月的未平倉合約量首度突破10萬張，名義價值達42億美元。同時，恒生指數期貨期權、恒生科技指數期貨，以及美元兌人民幣(香港)期貨等重點衍生產品的日均成交量均於年內創出新高。交易所買賣產品(ETP)市場方面，截至11月底的平均每日成交金額達140億元，較2022年同期增長近20%。年內港交所共迎來16隻新ETF上市，包括亞太區首隻沙特阿拉伯ETF，帶動香港上市的ETP總數增至179隻。


歐冠昇：未來有多項重大措施　包括完成惡劣天氣下維持交易諮詢


　　行政總裁歐冠昇表示，儘管宏觀環境充滿挑戰，港交所今年仍取得了重大進展。隨著港交所的市場多元化戰略初見成效，衍生產品市場今年交投非常活躍，支持集團的良好財務表現並反映在已匯報的業績上。集團在紐約和倫敦新設了辦事處，並且多次遠赴中東和東南亞進行海外推廣，穩步推進國際化戰略。過去一年，也推出了多項互聯互通優化措施，數量比過去8年中的任何一年都多，鞏固了香港作為連接中國與世界的超級聯繫人的角色。


　　他又指，未來還有多項重大措施值得期待，包括完成惡劣天氣下維持交易的諮詢、推出中國國債期貨以及滬深港通引入大宗交易等，堅信2024年又將是充滿機遇和互聯互通的一年。

 
前11月新股集資額跌近六成　港股日均成交1055億元跌15.5%


　　不過，港股今年以來表現疲弱。港交所發表2023市場統計數據顯示，截至11月30日，有59隻新股上市，較上年同期減少10隻，集資額372億元，較上年大削58%。

 

　　而截至11月底，香港證券市場(主板及GEM)總市值31.12萬億元，較去年底跌12.7%；總成交額23.65萬億元，跌23%；平均每日成交額1055.6億元，跌15.5%。

歐冠昇將離任陳翊庭接任CEO　高盛：可平穩過渡維持策略

 

　　值得一提，港交所上周末公布，行政總裁歐冠昇已通知董事會他在2024年5月任期結束後將不會尋求連任。董事會宣布任命陳翊庭為港交所下一任行政總裁，自2024年5月24日起生效，任期3年至2027年5月23日。董事會同時宣布任命姚嘉仁為港交所副行政總裁。


　　高盛發表研報指，港交所董事會決定從內部任命行政總裁，已實現業務和策略的連續性，從而確保港交所可平穩過渡，並相信可確保維持策略及將干擾降到最低，因為自今年初以來，陳翊庭和姚嘉仁一直擔任聯席營運總監，陳翊庭的任期同樣為3年，維持港交所「買入」評級，目標價351元。

 

高盛料港股日均成交明年回升　惟大摩下調今明兩年預測


　　高盛於另一研報指，預期本港股市日均成交量經過兩年下跌後，明年將會回升，不過市場復甦需要宏觀環境或政策轉變帶來的催化劑，而目前尚未看到。港交所業務的亮點，是本港上市衍生工具的日均交易量增加，以及LME帶動日均成交量增長，加上投資收入上升，部分抵銷港股日均成交下跌的影響，預期港交所今年收入按年上升約10%，每股盈利上升約16%。另外，本港股份買賣差價較全球其他可比較市場為高，當局檢討收窄買賣差價，有助減低交易成本，將會是明年推升成交量的催化劑，溫和下調港交所2023至26年每股盈測1%至3%。


　　不過，大摩早前予港交所「減持」評級，將今明兩年港股日均成交預測分別下調8%及10%，2025年則下調7%，主因資本市場仍然不活躍，新的假設下，2023、2024及2025年的日均成交分別為1050億、1310億及1360億元，港交所目標價由251元下調至240元。而由於新股及衍生工具市場表現溫和，亦下調上市費用收入預測。而港交所第三季投資收入超出該行預期6%，主要因為投資回報較預期高，因此將今年投資凈收入預測調高21.4%，相信明年繼續受惠於高息環境。

李偉傑：除牌企業多兼無法提振港股　宜回至240至245元才吼

 



（李偉傑facebook截圖）

 

　　華盛證券財富管理部董事李偉傑指，今年截至12月中雖有64家企業在港上市，但同時有近40家企業被撤銷上市地位，結構上存在問題。而港股表現仍低迷，冀望未來港交所新任行政總裁能推出有效措施提振股市表現，記得港交所12月4及5日連續兩日股價急跌，就是因為所推措施與市場期望有落差，例如只建議取消打風停市安排，市場不相信這樣就可刺激成交增加。不過，港交所股價對大市表現較敏感，故近日可隨大市於低位略為回升，但往後港股市況仍要看有否新資金流入，港交所宜回至240至245元才吸納。

 

　　港交所今日收市升0.08%報257.4元，成交5.86億元。恒生指數收市報16621，升7點，成交696億元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此


其他港交所相關新聞：
《行內行外－梁崇讓》專家大戰，打工仔也被迫參戰！
陳茂波：對Ｗｅｂ３﹒０建構有效監管框架，更主動辨識及排除風險
港交所：截至１２月中有６４隻新股上市集資４０９億元

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,055.11
    -32.27 (-0.083%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,136.58
    -0.50 (-0.010%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,239.06
    -35.89 (-0.220%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.994
變動率︰+4.480%
較港股︰-1.74%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.944
變動率︰+2.532%
較港股︰-0.50%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.429
變動率︰-2.977%
較港股︰-0.92%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.931
變動率︰-4.577%
較港股︰-0.63%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌121.820
變動率︰-3.965%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.645
變動率︰-4.581%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.765
變動率︰-5.370%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.615
變動率︰-8.131%
精選美股 More
沒有相關資料。
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:05 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:05 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

陳輝陽爆女歌手錄音惡行！戙高腳食飯態度差！一句說話令他難忘：喺香港錄廣東歌都冇X用
人氣文章

著數速遞

機票優惠 |香港航空推花季優惠！櫻花季$1,400飛大阪、$1,130飛熊本！仲有札幌、沖繩等人氣日本航點！包20kg寄艙行李！同場平飛北京、上海、峇里最平$730起行
人氣文章

手機情報站．徐帥

巴塞隆拿MWC世界流動通訊展發布最新流動產品！科技新概念：Lenovo ThinkBook透明熒幕手提電腦、Motorola捲曲手機型爆登場
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

日本藥妝好物分享！RECiPEO降敏保濕面膜、EMAKED育毛睫毛膏、Mytrex迷你按摩槍，CP值高！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

農曆新年後為修身做準備！4款適合加入Smoothie的高蛋白食物推介！清理腸胃、有效減脂！ 1
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

半島酒店聯乘天星小輪！於「世星號」歎維港半島經典下午茶，暫離塵囂優遊周末
健康好人生 Health Channel
人氣文章
肥胖原因 | 熬夜1個月=飲咗65樽可樂熱量、即攝取9,000卡路里？營養師拆解睡眠不足致肥3大原因！即睇3個「瞓住瘦」好習慣新文章
人氣文章
壽而康（二）
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 02:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金