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《嚟緊炒D乜》康師傅有望築底，中短線目標價12銀

22/12/2023

　　康師傅(00322)主要在內地從事生產和銷售方便麵、飲品及糕餅，大部分產品均使用「康師傅」品牌銷售。旗下速食麵及即飲茶飲料於內地市場佔有領導地位。

 

（康師傅網頁截圖）


　　康師傅截至2023年6月30日止半年度業績，錄得股東應佔溢利16.38億元人民幣，按年增長30.7%；整體毛利增加15.6%至124.66億元人民幣，毛利率上升2.2個百分點至30.5%；期內，營業額增加7%至409.07億元人民幣。


現價買入，首站10銀


　　佔總營業額34%的方便麵業務，營業額增2.9%至139.14億元人民幣，分部溢利增長52%至10.91億元人民幣；佔總營業額65%的飲品業務，營業額增長9.5%至266.01億元人民幣，分部溢利增20.8%至14.36億元人民幣；其他業務營業額微減0.9%至3.57億元人民幣，分部虧損擴大至5071萬元人民幣。


　　於2023年6月30日，集團之銀行存款及現金為213.16億元人民幣，有息借貸為176.25億元人民幣，負債比率(總負債相對於總資產)為73.61%。


　　康師傅預期，今年下半年，內地經濟有望恢復向好，消費對經濟增長的拉動會持續顯現，內地大循環仍會是未來內地經濟增長主要動力，企業經營充滿競爭及機會。


　　技術走勢方面，康師傅今日以大陽燭向上，升越10天線，築底形態明顯，9RSI回升至47水平，錢駿建議現價9.3銀買入，首站10銀，中短線以12銀為獲利目標，跌穿8.5銀止蝕。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：錢駿

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