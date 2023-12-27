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再有紅海商船遇襲油價創本月高，三桶油齊造好可以點部署？

27/12/2023

　　紅海再有商船遇襲，地緣危機升溫，加上市場憧憬美國快將減息，帶動經濟增長並推動石油需求，牽動國際油價昨日(26日)升逾2%，創下本月新高。此外，美匯指數持續下跌，挨近早前創下的5個月低位，而美國能源部敲定購買300萬桶石油，用於補充戰略儲備，均利好油價。「三桶油」今日(27日)齊造好，其中中海油(00883)及中石油(00857)都升逾3%。近日華爾街五大銀行對明年油價表現作出預測，其中高盛料倫敦布蘭特期油介乎70至90美元，即保持在過去3個月區間上落，石油股應如何部署？

 

（Shutterstock）

 

胡塞武裝承認攻擊紅海一艘商船　美購300萬桶石油補充戰略儲備


　　獲伊朗支持的也門胡塞武裝承認昨日發射導彈攻擊一艘航經紅海的商船，並用無人機攻擊以色列南部海濱城市埃拉特，以軍指無人機被擊落。以色列官員又稱，將對伊拉克、也門及伊朗武裝組織的攻擊作報復性回應。而以色列與哈馬斯領導的武裝分子在加沙地帶的戰爭已擴大到該地區其他地方，巴勒斯坦死亡人數繼續攀升。

 

　　儘管中東局勢令人擔憂，且船隻被迫改道，但實際供應尚未受到影響。另外，繼上周買入200萬桶原油後，美國能源部表示，已經敲定購買300萬桶石油，同樣用於補充戰略石油儲備。紐約期油收市升2.01美元或2.7%，報每桶75.57美元；倫敦布蘭特期油收市升2美元或2.5%，報每桶81.07美元；兩者收市價都是11月30日以來最高。


　　Again Capital合夥人John Kilduff表示，中東局勢未明朗，原油供應存在變數，令到油價受惠，而部分市場仍然是假期，因此油市交投淡靜。Matador Economics經濟師Tim Snyder也指，地緣局勢動盪利好油價。

 

非OPEC產油國供應增加　高盛料明年布油介乎70至90美元   

 

　　值得留意，近日華爾街五大銀行對明年油價表現作出預測，其中高盛下調明年布油價格預測至每桶70到90美元。高盛表示，美國石油產量增加是做出這一調整的原因，美國石油產量和石油出口今年都創下了紀錄。惟根據美國能源情報署(EIA)預測，明年增長速度要慢得多。預計明年產量增幅僅為18萬桶/天，而今年產量增幅約為100萬桶/天。另花旗預測2024年的平均油價為75美元，花旗分析師謹慎預測油價是因需求增長放緩，且美國石油產量增加，但預測石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)將堅持進一步減產以支撐油價。

 

　　另外三家華爾街大行將明年布油價格預測定在每桶83至90美元之間。摩通對布油價格的預測次於花旗，為83美元，而美銀最樂觀，預計布油明年均價為90美元。摩根士丹利則預測為85美元。基本上，華爾街五大行預計明年油價將保持在過去3個月左右的區間內，非OPEC產油國的石油供應增加是原因之一，市場普遍認為這種供應是由美國主導，而圭亞那、巴西和挪威等其他產油國也在提高產量。


　　需求方面亦可望增加。OPEC預計，明年石油需求將增加220萬桶/天。國際能源署(IEA)也在最新的石油市場報告中表示，2024年石油需求的增長速度將快於此前預期。根據IEA數據，修正的數據相當於13萬桶/天，總需求增長率為110萬桶/天。IEA將其修正後的預測歸因於經濟前景好轉和油價下跌，二者通常會刺激大宗商品需求增加。而預計以中國和印度為首的亞洲將再次承擔大部分的需求增長。

 

何啟俊：布油回至75美元可吼油股   首選中海油上望13.5元

 


（何啟俊）


　　俊賢資產管理投資總監何啟俊預期，明年石油供應略為緊張，OPEC會繼續減產，縱使非OPEC產油國增加供應亦未必可彌補OPEC減產帶來的供應減少。明年石油需求亦料會增加，美國經濟固然強勁，內地近期經濟數據也見有改善跡象，加上早前中央經濟工作會議指會著力刺激內需，並會利用財政及貨幣政策刺激經濟，故對內地經濟不宜看得太淡。料明年布蘭特油價會於70至95美元之間上落，每逢回到70至75美元可部署買入油股，其中首推對油價較敏感的中海油，回至250天線附近可買，短線上望13.5元。中石油也值得考慮，5元以下可吼，上望5.6元。惟中石化(00386)股價走勢較弱，不建議吸納。

 

　　「三桶油」今日齊上升，中海油升3.22%收報12.82元，中石油升3.64%報5.13元，中石化升2.54%報4.03元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


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