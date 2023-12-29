  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《嚟緊炒D乜》內地汽車業前景樂觀，中升長線目標32銀

29/12/2023

　　話咁快就踏入2023年最後一個交易日，今日本欄想講下中升控股(00881)，中升主要從事汽車銷售及服務，集團經營的4S經銷店指獲授權銷售單一汽車品牌產品的經銷店，業務包括整車銷售、零部件、服務及調查；集團售後業務提供零部件、汽車用品、維修及保養服務、汽車美容服務、以及其他與汽車相關的產品及服務，包括二手車交易服務、汽車租賃、汽車保險、汽車融資及汽車上牌服務。

 

（中升集團官網截圖）


　　根據簽訂的經銷協議，中升在各4S經銷店經營多品牌汽車銷售組合，包括梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz)、雷克薩斯(Lexus)及奧迪(Audi)等豪華汽車品牌，及豐田(Toyota)、日產(Nissan)、本田(Honda)及通用(GM)等中高檔汽車品牌。


　　中升截至2023年6月30日止上半年度業績，錄得股東應佔溢利30.09億元人民幣，按年倒退12.8%；整體毛利減少17.7%至69.7億元人民幣，毛利率減少1.3個百分點至8.5%。


　　期內，營業額減少4.8%至819.02億元人民幣；佔總營業額85.1%之汽車銷售收入減少4.8%至696.7億元人民幣；佔總營業額14.9%之售後服務之收入減少4.6%至122.32億元人民幣；期內，集團的新車銷量減少7.6%至22.4萬輛，其中豪華品牌新車銷量減少2.5%至14萬輛；二手車交易量微增0.6%至近6.6萬輛。


突破長期降軌，現價買入


　　於2023年6月30日，中升之現金及現金等值物為163.53億元人民幣，銀行貸款及其他借貸為267.47億元人民幣。資本負債比率為39.1%。


　　技術走勢方面，中升連漲兩日後，今日出現調整，惟已升穿由7月以來的長期下降軌，目前守穩50天線，走勢現向上突破，而且10天線與20天線幾近重疊，短期內有望出現黃金交叉利好訊號，9RSI目前處於62水平。


　　由於內地車市發展蓬勃，連主力製造手機嘅小米(01810)亦宣布造車成功，小米汽車已在官方微博搶先發布海灣藍配色嘅SU7首批官方照片，由此可見，內地造車及汽車行業前景相當樂觀。錢駿建議中升現價18.5銀買入，首站24銀，升越此關，中長線以32銀為最終獲利目標，跌穿15.5銀止蝕。

 

 （經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：錢駿

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,049.10
    -38.28 (-0.098%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,137.75
    +0.67 (+0.013%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,248.67
    -26.28 (-0.161%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.994
變動率︰+4.480%
較港股︰-1.74%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.943
變動率︰+2.532%
較港股︰-0.51%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.389
變動率︰-3.087%
較港股︰-1.04%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.798
變動率︰-5.738%
較港股︰-1.84%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌121.530
變動率︰-4.194%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.630
變動率︰-4.974%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.715
變動率︰-5.587%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.565
變動率︰-8.468%
精選美股 More
M
Macy's
按盤價(USD)︰升20.745
變動率︰+15.186%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升222.801
變動率︰+8.277%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升46.195
變動率︰+5.420%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌187.880
變動率︰-7.284%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:09 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:09 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

職場英文｜指正別人錯誤講You're wrong隨時得罪人？一文學識5個有禮貌而不尷尬的表達方式！
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

港善用「尖白流」，互惠互補深圳南山
人氣文章

玩樂 What’s On

深圳好去處｜深圳特色小鎮、社區推介！全部免費入場！古色古香客家古村落 / 600年古城食火紅客家菜 / 被網民譽為「深圳莫奈花園」
DIVA CHANNEL
人氣文章

Sex & Love

李龍基未婚妻王青霞被捕！頻頻恩愛放閃、「完美嫩妻」學歷背景成疑！李龍基：「待她出獄後就馬上簽紙結婚！」 2
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

婆媳糾紛未解，岳婿問題來襲！婚後針鋒相對的家人，是絕望離婚的導火線？
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

《繁花》重現上海時尚！胡歌「寶總」從西裝到大衣，盡顯低調典雅的紳士形象
健康好人生 Health Channel
人氣文章
減肥瘦身 | 金馬影后馬思純曾極端減肥導致復胖患高血壓！健康減55磅公開5招瘦身法！每朝榨「2種汁」助排毒增飽足感新文章
人氣文章
72歲《包青天》金超群自爆為拍劇20年來不行房原因！曾患腦瘤影響語言及行動！即睇12個腦瘤常見症狀
人氣文章
脂肪肝 ｜ 全球逾三成人有脂肪肝！最新研究：維他命B3或可減低脂肪肝患者死亡率！每天攝取量多少？從食物還是補充劑攝取較好？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 02:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金