《嚟緊炒D乜》內地汽車業前景樂觀，中升長線目標32銀

話咁快就踏入2023年最後一個交易日，今日本欄想講下中升控股(00881)，中升主要從事汽車銷售及服務，集團經營的4S經銷店指獲授權銷售單一汽車品牌產品的經銷店，業務包括整車銷售、零部件、服務及調查；集團售後業務提供零部件、汽車用品、維修及保養服務、汽車美容服務、以及其他與汽車相關的產品及服務，包括二手車交易服務、汽車租賃、汽車保險、汽車融資及汽車上牌服務。

（中升集團官網截圖）



根據簽訂的經銷協議，中升在各4S經銷店經營多品牌汽車銷售組合，包括梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz)、雷克薩斯(Lexus)及奧迪(Audi)等豪華汽車品牌，及豐田(Toyota)、日產(Nissan)、本田(Honda)及通用(GM)等中高檔汽車品牌。



中升截至2023年6月30日止上半年度業績，錄得股東應佔溢利30.09億元人民幣，按年倒退12.8%；整體毛利減少17.7%至69.7億元人民幣，毛利率減少1.3個百分點至8.5%。



期內，營業額減少4.8%至819.02億元人民幣；佔總營業額85.1%之汽車銷售收入減少4.8%至696.7億元人民幣；佔總營業額14.9%之售後服務之收入減少4.6%至122.32億元人民幣；期內，集團的新車銷量減少7.6%至22.4萬輛，其中豪華品牌新車銷量減少2.5%至14萬輛；二手車交易量微增0.6%至近6.6萬輛。



突破長期降軌，現價買入



於2023年6月30日，中升之現金及現金等值物為163.53億元人民幣，銀行貸款及其他借貸為267.47億元人民幣。資本負債比率為39.1%。



技術走勢方面，中升連漲兩日後，今日出現調整，惟已升穿由7月以來的長期下降軌，目前守穩50天線，走勢現向上突破，而且10天線與20天線幾近重疊，短期內有望出現黃金交叉利好訊號，9RSI目前處於62水平。



由於內地車市發展蓬勃，連主力製造手機嘅小米(01810)亦宣布造車成功，小米汽車已在官方微博搶先發布海灣藍配色嘅SU7首批官方照片，由此可見，內地造車及汽車行業前景相當樂觀。錢駿建議中升現價18.5銀買入，首站24銀，升越此關，中長線以32銀為最終獲利目標，跌穿15.5銀止蝕。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：錢駿

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