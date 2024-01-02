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《午市前瞻》恒指後市有望挑戰萬八 小米車須觀望能否符合預期

02/01/2024

　　恒生指數半日報16800，跌246點或1.4%，主板成交近430億元。恒生中國企業指數報5676，跌92點或1.6%。恒生科技指數報3718，跌46點或1.2%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、網易(09999)及阿里(09988)；騰訊收報297.2元，升3.6元或1.2%，成交44.11億元；網易收報147.7元，升7.1元或5%，成交12.28億元；阿里收報74.75元，跌0.85元或1.1%，成交9.12億元。國指三大成交股份依次為騰訊、網易及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、網易及阿里。

 

 

(蔚來汽車網頁截圖)

 

葉尚志：恒指反彈料未結束

 

　　港股2024年首個交易日高開後沽盤湧現，大市由升轉跌，跌幅一度擴大至近300點。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，上月下半月恒指由16000水平向上收復至17000水平，累積一定升幅後，今日回調整固亦算合理。他看好恒指反彈並未完結，甚至今日亦有機會收窄跌幅並收高於17000，並繼續向18000進發。


　　葉尚志提到，以中港股由12月反彈起計，其中五日錄得北水淨流出下，港股都維持收升，反映有外資正撈底港股，而憧憬聯儲局減息亦相對有利港股及新興市場。


汽車股未來表現料反覆


　　多家車企公布上月銷售數據，其中理想(02015)去年12月交付新車約5萬輛，按年增1.37倍，合計全年共交付37.6萬輛，按年增1.8倍，但汽車股今早普遍受壓。葉尚志解釋，車企銷售升幅強勁，主要因為低基數效應，同時未來汽車行業競爭進一步加大，市場現時普遍觀望車企銷售表現，預期未來一眾車股股價走勢傾向反覆。

 

　　近期小米(01810)高調宣布入局新能源車業，對於小米會否跑出，葉尚志指，去年10月起造車利好消息已開始反映，近期已步入整固階段，之後將要觀望造車消息是否符合市場期望，初步宜待股價回調至15元以下再行留意。


　　另外，雖然理想銷售量受惠低基數效應，但按數字而言仍優於其他造車新勢力，相對仍看高一線。而且理想為2023年最佳表現藍籌股，未來在選股次序亦較有優勢。

 

蔚來股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

比亞迪股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

小鵬股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

小米股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 

理想股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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