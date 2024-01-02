  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【車企行情】新能源車企減價戰延續，邊間車企今年跑得郁？

02/01/2024

嘉賓：中薇證券研究部執行董事 黃偉豪

 

　　各大新能源車企均已公布去年12月的交付量，龍頭比亞迪 (01211)意外地達成全年300萬輛的交付目標；理想(02015)上月交付量數字更亮眼，按年有逾倍增幅，按月亦有22%以上進帳。惟市場趁好消息爭先恐後出貨，理想開市一小時內愈插愈深，一度跌逾6%，低見138.1元，全數回吐過去兩個交易日的升幅。截至10時40分，股份錄得逾2100萬元淨主動賣出，扭轉過去五天淨主動買入勢頭，即使有特大戶買貨加持﹑主動買沽比率達100:0，仍難敵散戶﹑中戶及大戶合力沽貨，整體主動買沽比率拉勻至48:52。黃偉豪預計，新能源車企今年雖料仍有增長，但增速及增幅難及往年。同業中需以交付量及盈利能力作評估，才能判能哪家新能源車企具投資價值；龍頭比亞迪以外，理想的交付量及盈利能力均達標，跑贏其他造車新勢力。惟現時整體行業估值偏高，不宜現價出手吸納。

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=UlyqnzQ9G2o

 

 

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,058.91
    -28.47 (-0.073%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,138.28
    +1.20 (+0.023%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,247.75
    -27.20 (-0.167%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.994
變動率︰+4.480%
較港股︰-1.74%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.944
變動率︰+2.532%
較港股︰-0.50%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.390
變動率︰-3.087%
較港股︰-1.04%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.798
變動率︰-5.738%
較港股︰-1.84%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌121.500
變動率︰-4.218%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.625
變動率︰-5.105%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.715
變動率︰-5.587%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.550
變動率︰-8.570%
精選美股 More
M
Macy's
按盤價(USD)︰升20.755
變動率︰+15.242%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升222.440
變動率︰+8.101%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌10.730
變動率︰-5.462%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌187.160
變動率︰-7.639%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:10 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:10 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘
人氣文章

著數速遞

無印良品優惠｜MUJI網店推4大著數！多款商品低至5折 ！買$380減$30 / 半價入手牛肉咖喱 / $10燈芯草織拖鞋！完成一個任務贏行李箱、香薰噴霧器 2
人氣文章

娛樂情報

姚焯菲出新歌《初心小島》認入行急促成長！推追求者唔急拍拖：拍拖好煩呀
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

中環米芝蓮日本料理：吉列拖羅、和牛海膽壽司、烤頂級法國鴨肉、北海道鮑魚釜飯，展現星級摩登割烹精髓 2
人氣文章

ChatENT．月巴氏

Emma Stone從來都不做可憐的東西
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

致癌添加劑│最新研究發現：乳化劑恐增患乳癌、前列腺癌風險！6款香港常見含乳化劑加工食品，睇清楚標纖認住這些添加劑編號
健康好人生 Health Channel
人氣文章
20歲女來經血崩確診患子宮頸癌！醫生揭禍源或與一種廁紙有關！孕婦常用恐影響胎兒？即睇3大如廁清潔方法減感染風險、消委會25款廁紙評分
人氣文章
猝死前兆 ︳59歲英國男登機後離奇死亡！「安坐」妻子伴屍2小時不發現！醫生：猝死大多無症狀！現6大徵兆即往醫院檢查
人氣文章
沒胃口 | 沒有食欲是脾虛！想吃卻吃不下是胃的問題！為甚麼會吃不下？中醫推介健脾補肺「五指毛桃雞湯」
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 02:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金