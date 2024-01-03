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《午市前瞻》恒指料穿廿天線 公用股將跑輸 港鐵息低難揸

03/01/2024

　　恒生指數半日報16583，跌205點或1.2%，主板成交近390億元。恒生中國企業指數報5606，跌65點或1.2%。恒生科技指數報3626，跌88點或2.4%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及比亞迪(01211)；騰訊收報298.8元，升2.2元或0.7%，成交30.34億元；阿里收報72.7元，跌2元或2.7%，成交12.87億元；比亞迪收報208.8元，跌0.6元或0.3%，成交7.97億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及比亞迪。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報77.65元，跌1.75元或2.2%，成交6.89億元。

 

(港鐵網頁截圖)

 

聶振邦：恒指料試16200

 

　　昨日內地官方公布12月份製造業PMI重回收縮區間兼差過市場預期，隔晚外資拋售中概股，港股今早延續跌勢，半日跌超過200點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，短線不宜過分相信20天線支持，過去兩個交易日大市總成交都不足800億元，料短線跌穿20天線機會較大。他指出，目前下方支持應參考去年12月所造的約16200水平，該位亦為2022年11月的上升裂口低部，預期支持較強。

 

港鐵只宜炒波幅  股息或再下調


　　恒指新年伊始即連插兩日，往日充當跌市救命水泡的公用股亦缺乏承接力。中電(00002)及電能(00006)終止升勢，且失守10天線。聶振邦建議中長線持貨者若以收息為目標，短線調整影響並不大，可以繼續持有。但他指出，若是避險或短炒者則宜趁機離場。

 

　　港鐵(00066)為上午跌幅最大公用股，半日跌幅一度超過5%。聶振邦預期港鐵27元會有支持，走勢將以27至30元區間上落為主，以炒波幅角度而言不妨於27元入手。但他指，目前港鐵息率只有約4.5厘，而過去兩年末期息亦逐步減少，未來亦有機會進一步減少，吸引程度較其餘公用股更低，即使想入手公用股亦不宜吼港鐵。

 

港鐵股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中電股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中華煤氣股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

電能實業股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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