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機管局債券認購攻略，認幾多手贏面高？

08/01/2024

　　香港機場管理局近日宣布發行50億元零售債券，入場費1萬元，年息4.25厘，雖然息率低於港府早前發行的銀色債券和綠色債券分別至少5厘和4.75厘，但每3個月派息一次，且可提前100%贖回，適逢美國今年將減息，不失為弱市下投資佳選，料認購反應踴躍，若想認購可採甚麼策略？

 

（Brendan攝） 

 

年息4.25厘入場費1萬元　設100%提早贖回機制

 

　　機管局上周五(5日)公布，計劃發行最高50億元零售債券，年期2.5年，每3個月派息1次，每年定息4.25厘，每手入場費為1萬元。債券於1月17日上午9時開始認購，1月25日下午2時截止認購，發行日為2月5日，2月6日在港交所上市。持有有效香港身份證人士可透過配售銀行、指定證券經紀、中央結算認購。發債集資用作資本開支，包括三跑項目及一般企業用途而。配發機制與銀債及通脹掛勾債券(ibond)相若，若有效申請金額多於50億元，但有效申請數目等於或低於50萬份，將安排循環配發債券，即先向所有合資格投資者派發一手；若有足夠剩餘債券，向申請兩手或以上的投資者再配發一手，如此類推，直至剩餘債券不足以再進行一個配發循環，將以抽籤形式配發。


　　機管局財務執行總監李沛鏗表示，發行零售債券是希望市民對機場三跑建設有參與感，債券設有二手市場交易及市場莊家安排，於債券的各季度付息日，投資者將有權要求機管局以其本金金額的100%贖回其持有的部分或全部債券連同截至(但不包括)贖回日的應計及未付的利息。今次債券每3個月可百分百贖回，有別於市場上其他產品，相信這種創新對投資者有吸引力；但機管局始終要考慮整體資金需求，再決定融資安排，即使超額認購，發債規模都不會再「加碼」。

 

機管局料今年底旅客流量重返疫情前水平　未來兩三年負債逐漸回落

 

　　李沛鏗又表示，三跑建設工程進行得如火如荼，其中一條新跑道已啟用，預計本年底三條跑道可一併使用。而機場財務方面做得不錯，盈利率頗高，零售表現亦比其他國際機場出色，他對香港機場有信心，估計今年底旅客流量可返回疫情前水平。

 

　　他提到，機管局現時負債過千億，部分是因為疫情影響現金流，但不同財務顧問及銀行進行的壓力測試都顯示情況並無問題，機管局的評級仍維持「AA+」，相信現時仍處於財務可負擔水平，預料負債會在未來2、3年逐漸回落。他形容機場最困難的時候已經過去，強調基建項目是涉及未來30至40年的長遠投資，而香港機場定位清晰，屬國際航空樞紐，即使與鄰近地區的機場有競爭，都可以「一個餅做大一點」。

 

滙豐恒生推8免優惠　中銀豁免認購及持有債券費用

 

　　滙豐及中銀兩家牽頭行將豁免申請認購的相關手續費，其他配售銀行或證券商的收費或有不同。滙豐指，客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交認購申請，並可獲豁免共八項收費，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、提早贖回債券費、由其他銀行轉入至滙豐費用、由其他經紀行轉入至滙豐費用、轉貨申請手續費。中銀香港則指，所有認購及持有該債券的相關費用全免。

 

　　恒生銀行(00011)亦推出8項費用豁免優惠，包括認購手續費、債券託管服務費、代收利息費、到期贖回費、以「場外交易」形式賣出債券手續費、債券轉入費、債券轉出費，以及透過港交所買入的證券存入費。

 

中銀香港料超額認購機會大　倡每人抽3至5手


　　中銀香港(02388)個人數字金融產品部副總經理周國昌指，估計今次超額認購機會大，因為由去年11月至今年1月頭，銀行定期存款息率下調頗快，市場預期息口已見頂，市民轉為希望找安穩、低風險、回報高的投資。今次發債年期短，設二手市場亦有每3個月百分百贖回機制，相信會受市民歡迎。今次用循環配發機制，如果有興趣的市民可考慮自己資金情況抽3至5手，若資金較充裕則可考慮抽5至10手。

 

　　滙豐資本市場及證券服務常務總監兼香港區主管石元良亦指，隨著市場預期加息周期正步入尾聲，零售債券將會為投資者帶來一個具吸引力的投資選擇，提供中短年期的穩定回報。

 

溫傑：息率平均應比定存高且免鎖死資金　可抽3至5手

 



（溫傑）

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來凱基亞洲投資策略部主管溫傑，他指自己也認購了很多債券包括綠債及ibond，因喜好全球化布局，包括不同資產，尤其現時「美股貴，港股有少少廢」情況下，股市中的選擇不多，故會投放較多資金做一個核心組合定期收息，包括定期存款、債券基金等，就算沒買股票也不會浪費「彈藥」。因此，他指自己今次都會認購機管局債券，息率4.25厘看似不及現時定期存款息率吸引，但定存即使做到盡一年，到時很大機會正在減息，再續期時息率應會較低，今次債券卻可鎖定未來兩年半收4.25厘息，平均息率應比定存高。另外，今次債券可百分百提早贖回，不一定要如定存將資金鎖死3個月至一年。至於3個月派息一次，亦對已退休靠收息生活的投資者有利。

 

　　不過，溫傑不贊成「以舊換新」沽出之前購入的綠債而買入今次債券，因要計算今次債券持有至到期會收多少息，又要計算沽出舊有價格已破底債券會收少了多少息，以過往經驗來看通常沒著數。策略上，今次債券可用閒置資金認購，今次規模較小只有50億元，估計市場反應不差，抽3至5手應該足夠，但若想博分到盡可抽8至10手，抽到後無論升跌都宜一直持有。


　　美國10年期債息上周五(5日)抽升，曾高見4.1厘，今日兩隻政府綠債價格向下，政府綠債二五零五(04252)跌0.36%收報97.65元，政府綠債二六一零(04273)跌0.29%報102.9元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖） 

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此


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