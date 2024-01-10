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《午市前瞻》恒指16200關鍵 美團未跌完 權重或進一步下調

10/01/2024

　　恒生指數半日報16122，跌67點或0.4%，主板成交超過383億元。恒生中國企業指數報5433，跌16點或0.3%。恒生科技指數報3439，跌14點或0.4%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報280.2元，跌3.4元或1.2%，成交26.45億元；美團收報70.9元，升0.35元或0.5%，成交16.75億元；阿里收報69.4元，跌0.35元或0.5%，成交16.21億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

 

(美團網頁截圖)

 

聶振邦：恒指收低於16200將不利後市

 

　　自踏入新一年以來，恒指在過去六個交易日皆下跌收場，今早16000關前再度反彈，惟市況傾向爭持，半日跌不足100點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指近期負面消息較多，沽壓偏大。他提到，上日恒指收穿16200，如今日都未能收高於16200，恒指要進一步下望15800水平，即約2022年11月所造的低位。

 

美團前景與估值均欠吸引


　　恒指跌跌不休，重磅股難免捱沽，美團去年起自百元以上不斷探底，今早更一度失守70元大關，創2019年8月以來最低水平。聶振邦指，恒指表現差劣，美團走勢自然難有表現，初步憧憬68元會有支持。


　　ATM股為恒指重磅股，但自去年11月恒指季檢後，阿里和騰訊仍能各自維持8%權重，但美團權重已降至5.84%。聶振邦分析指市場看淡美團前景，就算以市盈率計，阿里預期市盈率約10倍，騰訊預期市盈率約19倍，都不及美團的30倍高，估值極不吸引下，相信股價仍有下跌空間。當市場持繼續拋售而引致股價不斷下跌，美團於恒指內權重將大有可能被進一步下調。


海底撈有望短線炒上


　　至於美團何時才有望翻身，聶振邦指公司早已預告去年第四季增長放緩，而市場普遍預期即將公布的內地12月份CPI將繼續下降，即通縮環境持續，美團利好消息全無之下，美團股價亦將繼續受壓。


　　相比之下，同為內需股的海底撈(06862)今日半日大幅反彈逾6%，重上20天線水平。聶振邦指，雖然市況弱勢下海底撈未必會有強勢表現，但臨近農曆年，外出用餐人數增加，較為有利餐飲股。而外出用餐人數增加，叫外賣人數自然減少，對美團亦構成不利。

 

美團股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

 

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