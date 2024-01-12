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香港科技探索(1137)電貿業務去年交易額84億元升1.3%

12/01/2024

　　香港科技探索(01137)公布，香港電子商貿業務截至去年12月31日止全年訂單總商品交易金額83.9億元，為年度更新目標84億至88億元的下限，按年增長1.3%。曾於HKTVmall購物及街市即日餸的獨立客戶數量151.3萬名，按年增7.2%。

 


　　該集團指，去年12月訂單總商品交易額約7.5億元，按年升5.6%，按月升0.1%，平均每日訂單數量5.15萬宗，按年升4.5%，按月跌2.5%，平均訂單值471元。

今年HKTVmall交易額目標升9.8%

　　該集團指，今年HKTVmall業務目標包括全年訂單總商品交易額約為87億至91億元，按年增長5%至9.8%，多媒體廣告收入約1.4億元，於去年12月底前獲得的廣告預付及承諾費用已達約1.3億元，綜合毛利率及佣金約22%至22.5%，經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利約2.6%至3%，即約2.26億至2.3億元。


　　此外，該集團指，街市即日餸業務目標全年訂單總商品交易額約為2億至2.6億元，按年增長約98.6%至1.6倍，經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前虧損約4300萬至4900萬元。至於新的探索項目方面，預計在今年將產生約1.25億元經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前虧損。

 

撰文：經濟通市場組

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