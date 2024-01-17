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《午市前瞻》恒指料業績期前仍有千點可跌 電訊必獲國策長線扶持

17/01/2024

　　恒生指數半日報15419，跌446點或2.8%，主板成交近621億元。恒生中國企業指數報5183，跌160點或3%。恒生科技指數報3197，跌128點或3.9%。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及比亞迪(01211)；騰訊收報274.2元，跌8.2元或2.9%，成交45.74億元；美團收報69.9元，跌4元或5.4%，成交21.87億元；比亞迪收報194.6元，跌10.6元或5.2%，成交16.58億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及比亞迪。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里收報66.5元，跌1.9元或2.8%，成交16.28億元。

 

連敬涵：下關望恒指守著2022年低位14597

 

　　內地去年全年及第四季GDP出爐，第四季按年增5.2%，低於預期的5.3%，合計全年按年增5.2%。保5成功，但市場似乎並未收貨，恒指昨日收穿16000後未見支持，盤中跌幅持續擴大，半日重挫超過400點。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，早已判斷恒指今年首季要繼續下試低位，因中央必然不會提出市場期待的大手措施，所以市場要有消息炒起，最快亦要等到2月中開始港股業績期，才有望藉業績消息帶動炒上。

 

　　因此，他預期港股要有料可炒距今仍有一個月時間，期間港股疲軟則仍要維持目前走勢，變相繼續尋底，而下一個重要位置便是2022年低位14597，距離現時約千點距離，寄望恒指於一個月時間內收住。

 

　　早前有政黨提議動用外匯基金購買優質港股，撐市兼增加政府庫房收入，連敬涵同意建議具可行性，但有待財政預算案公布，期間亦有人可能以股市風險等原因反對，但如97年亞洲金融風暴時政府亦曾經入市，對市場必然是重大利好訊號。

 

運算科技具戰略意義，電訊國企必獲國家支持

 

　　跌市下滿板俱跌，半日藍籌之中僅海爾智家(06690)險守不足1%升幅，其餘高息股難逃沽壓，高息之選中資電訊股最多跌不足2%亦已跑贏大市。連敬涵表示近期連高息股難尋支持，只能單獨計算電訊股仍然走勢偏好。他提到，除回購及高息支撐股價，中資電訊股未來都繼續能獲得國家政策支持。

 

(網上圖片)

 

　　連敬涵解釋，國家未來傾向發展戰略科技，運算技術是當中的重點項目，故國家對電訊企業者的支持必不減少，未來有望興建更多數據中心、運算中心等項目。雖然中央不復以前大水漫灌的救市力度，但必定會重點扶持運算技術等戰略科技，尤其三大電訊皆為國企，故投資者不用懷疑電訊股短線升幅不足，中長線發展可期，值得持有。

 

中移動股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

　　三大電訊股之中，雖然中移動(00941)通常都為首選，但現價較高，入手較蝕章。而中電信(00728)近期走勢較好，建議今日低位3.85元入手，短線目標望4.1元，但長期持有亦問題不大。

 

中電信股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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