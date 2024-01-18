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【金融科技獎】史秀美倡增加更多應用場景，令金融科技發展更創新

18/01/2024

　　本港金融界領先專業財經資訊平台—經濟通（ET Net）今日（18日）舉辦「2023金融科技大獎」頒獎典禮，共頒發53個獎項和3個年度大獎及4張「傑出ESG企業嘉許狀」。經濟日報集團(00423)董事總經理兼經濟通董事總經理史秀美致歡迎辭時表示，今年是「金融科技大獎」第7年舉行，很榮幸「金融科技大獎」已成為業界最有代表性獎項，有助推動金融科技不斷創新。

 

 

28間銀行加入開放API計劃第三階段

 

　　史秀美表示，近期金融科技界有兩件事值得提及，包括金管局宣布有28間銀行加入開放API計劃第三階段，以及美國證監批准10多個Bitcoin ETF上市。

 

　　她指出，28間銀行加入開放API計劃第三階段，基本上即所有銀行加入了框架，讓銀行可接入同一制式，即在客戶同意下讓其他銀行看結餘及交易資料等，便利銀行可就用戶申請借貸，按揭或買債券等以核實客戶的信貸狀況，這是一個重要的里程碑。財政司司長最近指要發展數字經濟，這個政策可以鋪路至將來開放API第四階段，即客戶可以進行跨銀行的金融交易，例如利用第三方服務供應者（third party service provider）按一個掣沽清所有銀行的股票持倉。

 

冀增加更多應用場景 金融科技發展更加創新

 

 

　　她又提及：「最近有朋友參加一個golf比賽，百幾人都不認識，但其中有一個攞咗一桿進洞，於是馬上在wechat pay派2萬元，先到先得搶利是，限每人最多200元，令我想起我哋FPS可否做類似嘅好玩交易」。她指零售商的網上購物可以有更多創新玩法，以留住VIP或者吸引新客戶，希望有更多應用場景令金融科技發展得更快、更創新、更Green。

 

美國證監批准10多個比特幣ETF上市

 

　　史秀美指，另一個發展為美國證監局最近批准了10多個比特幣（Bitcoin）ETF，比特幣的價格立即大幅波動，甚至有評論認為可能達到10萬美元，這顯示出美國證監會不得不承認比特幣的地位，故不應該僅將其視為價值儲存工具。

 

　　她又指，「有位年輕人告訴我，他使用一個名為Strike的應用程式，可以閃電式用現價買Bitcoin，然後閃電式轉為美金到海外去找數，可以選擇以美元或現價比特幣來收款」，這種方式手續費極低，效率極高，但香港的手機應用程式商店尚未提供下載該應用程式的。未來香港的金融機構或初創企業是否能夠提供類似的服務，將拭目以待。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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