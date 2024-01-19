《午市前瞻》恒指不排除穿萬五 網易暴雪憧憬今季復合

恒生指數半日報15361，跌30點或0.2%，主板成交逾475億元。恒生中國企業指數報5139，跌32點或0.6%。恒生科技指數報3155，跌20點或0.7%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及友邦(01299)；騰訊收報273.4元，跌4.2元或1.5%，成交32.07億元；阿里收報65.6元，跌1.05元或1.6%，成交15.5億元；友邦收報61.05元，升1.8元或3%，成交15.02億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報69.75元，跌0.05元或不足0.1%，成交11.91億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

(網易遊戲網截圖)





聶振邦：後市須持續收高於15500才有上升動力



恒指昨日迎來今年第二日升市，今早延續升勢，半日繼續錄得升幅。博威環球資產管理金融首席分析聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指連續第二日反彈，但上方仍有較大沽壓，半日重返15500水平隨即倒跌，後市須穩守15500才較樂觀，但暫時大市缺乏利好消息。



聶振邦表示，恒指昨日反彈幅度極為有限，且仍未能抵銷早前跌幅的五分之一，因此恒指下周再跌穿15000的機會未能排除。有傳A股已獲國家隊資金護盤，但他指相關消息對港股影響較細，參考過往在相同消息刺激下，預計港股亦只能上升一兩日。

網易重獲暴雪代理權或令收入增幅重返雙位數



本月初已有傳網易(09999)即將與暴雪復合，昨日內媒《澎湃新聞》報道，網易起訴暴雪電腦軟體著作權許可使用合約糾紛一案開庭取消，法院指原因是原告撤銷訴訟。聶振邦分析指，今次撤銷訴訟為網易方面向暴雪釋出更多善意，兩間公司「復合」的可能性進一步提高，憧憬今季內便有機會宣布重新合作。



過去一年網易中斷與暴雪合作期間，都能維持業績穩定增長，聶振邦預期當網易再獲暴雪代理權後，按年收入增幅可重回返雙位數，盈利增長亦可由四成擴大至五成，對業績大有幫助。股價方面，受去年底遊戲新規影響，網易斷崖式暴挫仍令市場猶有餘悸，短期要回升至大跌前的高位180元幾乎無望，他預計現價升抵250天線前約150元便會受阻。

網易股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通訊社市場組

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