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《午市前瞻》跌市宜吼債券或高息股　聯想料難破11元阻力

22/01/2024

　　恒生指數半日報15004，跌303點或2%，主板成交近523億元。恒生中國企業指數報5027，跌99點或1.9%。恒生科技指數報3052，跌77點或2.5%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報263.6元，跌7.6元或2.8%，成交39.31億元；阿里收報65.1元，跌0.45元或0.7%，成交21.71億元；美團收報65.2元，跌3.45元或5%，成交21.11億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

(聯想網頁截圖)

 

張智威：可吼綠債  iBond或高息公用股

 

　　港股見底遙遙無期，繼上周二(16日)收穿16000後，今日早段曇花一現報升後繼續尋底之旅，上午收市前終於失守15000心理關口，再創逾14個月新低。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，市場早已預期恒指會失守15000，目前支持位唯有再下移至2022年低位14597，他建議投資者為進一步下跌的準備，轉移資金至防守性強資產，包括債券如綠債及iBond等。

 

　　另外亦可留意個別公用股，張智威提到個別「合訂證券」類公用股，即股份名稱後有「SS」的股份，如香港電訊(06823)及港燈(02638)，其股份跌勢有限，雖然香港電訊今日跌幅較大，但整個月以來跌幅並不算大，而上述兩隻股份息率分別為6厘及8厘以上，即使隨市況受壓亦能靠股息支撐。


聯想11元受阻  9.6元可考慮部署


　　聯想(00992)受惠於蘋果Vision Pro MR眼鏡熱賣消息帶動借勢炒起，半日逆市抽高。張智威分析指，預期聯想目前難以突破11元阻力，因市況極度低迷，他預計後市仍有下跌風險。股份仍要回落至保力加通道底約9.6元水平，但以近期股價表現計，跌至該位亦不妨考慮入手部署。

 

聯想集團股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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