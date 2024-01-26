外匯基金去年錄得投資收益2127億元，債券收益創新高

金管局公布，外匯基金在2023年錄得2127億元的投資收入，其主要組成部分包括：債券投資收益1440億元，為歷年最高；香港股票投資虧損155億元；其他股票投資收益732億元；非港元資產外匯估值下調5億元；及其他投資收益115億元。2022年同期錄投資虧損2054億元。

（Brendan攝）

2023年外匯基金支付予財政儲備存款與香港特別行政區政府基金及法定組織存款的息率為3.7%，2023年相關費用分別為175億及165億元。

外匯基金資產負債表摘要顯示，外匯基金的總資產增加98億元，由2022年底的40080億元，增加至2023年底的40178億元。於2023年12月底，外匯基金累計盈餘為6524億元。

2023年外匯基金的投資回報率為5.2%，其中「投資組合」回報率為6.4%，而「支持組合」內的短期美元債券因債券收益率上升而利息收入增加，回報率達5%，是自2009年後最高水平。「長期增長組合」自2009年開展投資至2023年9月底的內部回報率年率為11.8%。

外匯基金去年第四季投資收入1068億元

外匯基金在第四季錄得1068億元的投資收益，其主要組成部分包括：債券投資收益703億元；香港股票投資虧損50億元；其他股票投資收益327億元；外匯收益錄得88億元。

余偉文：外匯基金去年整體取得良好回報 會持續多元化投資

金管局總裁余偉文評論外匯基金在2023年的表現時表示，2023 年的投資環境跌宕起伏及充滿挑戰。雖然年初美國和歐洲相繼有銀行出現流動性問題，但這些問題並未廣泛蔓延至整個金融市場，主要發達經濟體的通脹自去年見頂回落，但至今仍未達到主要央行的目標水平。在經歷了進取的加息周期後，美聯儲於去年第三季暫停加息，並於近日表示利率可能已達到峰值，加上美國經濟保持著一定的韌性，投資者情緒普遍變得樂觀。然而，國際間的地緣政治風險持續不穩，除了俄烏戰事之外，年內在中東爆發的衝突，亦為投資市場帶來動盪與不確定的因素。

外匯基金債券組合收益是歷年最高

他指出，在這複雜多變的環境下，外匯基金年內的投資表現亦經歷了一些起伏，但整體取得良好的回報。全球股市於2023年大致向上，帶動股票組合表現不俗。外匯基金債券組合的收益金額更是歷年最高，主要因為債券收益率處於高位，外匯基金持有的債券獲取可觀的利息收入。

若減息預期有落差，或引致資產價格有較大調整

他表示，展望2024年，全球金融市場仍面對很多挑戰。現時市場普遍預期主要央行的加息周期已近完結，但通脹回落至主要央行的目標水平所需要的時間仍是未知之數。現時市場一般預期美聯儲會於短期內減息，但若最終減息的時間和步伐與市場期望出現落差，可能會引致資產價格出現較大的波動和調整。此外，加息對全球實體經濟的影響亦逐漸浮現，企業盈利和宏觀經濟增長或開始放缓。這些因素都會為全球資產市場帶來非常大的不確定性。

今年選舉年增添變數 為外匯基金帶來挑戰

他又提及，地緣政治風險會繼續是最大的不明朗因素，如俄烏戰事、中東局勢以至紅海的緊張形勢進一步升級，將對全球經濟及金融市場造成衝擊。2024年亦是關鍵的選舉年，多場重要的選舉將會舉行，定必為市場額外增添更多變數，為外匯基金的投資帶來挑戰。

他稱，面對複雜多變的投資環境，金管局會繼續以保本先行，長期增值為投資原則，謹慎和靈活地管理外匯基金、作出適當的防禦性部署，並維持高流動性。局方亦會持續多元化投資，致力提高外匯基金的長期投資回報，確保外匯基金能繼續有效地維持香港的貨幣及金融穩定。

外匯基金港股部署「不加亦不減」

（Brendan攝）

被問及外匯基金對港股部署的立場，余偉文回應指，外匯基金投資一定要依據法定目標，即是維護香港貨幣金融穩定，其投資目標要保本、有流動性及長期能夠增值，並強調外匯基金即是外匯儲備，每當有需要使用時，便需要用到外匯來支持本土貨幣，因為香港的聯匯制度，故所需要的外匯便是美元。

他指出，外匯儲備大多為海外資產，因為需要賣出相關資產來保護金融穩定，相關過程會使市場承壓，若在香港受到衝擊時賣出相關資產，屆時將會加重相關壓力，故外匯基金與其他外匯儲備一樣，也是以海外資產為主，以及需要有高流動性。

他提及，現時外匯基金手頭上的港股為當年1998年金融危機時入市所持有的，作為長期資產配置的一部分，分散投資，強調「不加亦不減」。

李達志：去年外匯基金債券投資收益屬有史以來最高

被問及會否增加投資外國股票，外匯基金投資辦公室行政總裁李達志表示，外匯基金具有一定比例的外國股票，亦是其資產配置的考慮之一，不時會進行檢討，又指外匯基金有投資內地國債及政策性銀行債券等。

他提及，去年外匯基金債券投資收益錄得1440億元，相關數字屬有史以來最高，其中一個主要原因為債息的息率維持在較高水平，從而得到相當多的利息收入，預期即使未來利息回落，也未會下降至零息的水平，認為在相關方面具有一定底氣。

余偉文表示，長期增長組合已經設立10多年，一直穩步投資，不想因為市場上落而進行調節，未來穩步進行相關的投資，但組合內的資產流動性相對不是很高，重視流動性之餘，亦要作出平衡。

撰文：經濟通採訪組

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