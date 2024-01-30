《午市前瞻》政策托底見成效料市況樂觀 比亞迪未跌定宜先觀望

恒生指數半日報15764，跌313點或1.9%，主板成交近500億元。恒生中國企業指數報5291，跌117點或2.2%。恒生科技指數報3117，跌85點或2.7%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、比亞迪(01211)及藥明生物(02269)；騰訊收報274.8元，跌7.2元或2.6%，成交27.36億元；比亞迪收報175.9元，跌10.2元或5.5%，成交17.48億元；藥明生物收報22.9元，跌0.25元或1.1%，成交14.16億元。國指三大成交股份依次為騰訊、比亞迪及阿里(09988)；阿里收報71.45元，跌1.15元或1.6%，成交11.95億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報65.75元，跌1.55元或2.3%，成交8.35億元。

(比亞迪雲巴網頁截圖)

葉尚志：內地正經歷去蕪存菁過程 恒指15400覓支持

恒大(03333)昨日(30日)遭頒令清盤，官媒評論引述未具名的「資深市場觀察人士」指，只要踩了法律紅線，不管是公司經營蒸蒸日上還是清盤破產，沒有「網開一面」，更沒有「大而不倒」。中港股市有回吐壓力，恒指十時左右跌幅擴大，最多曾跌逾400點。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，上周港股邁入「政策市」，他認為中央一連串扶持措施後已起到托底作用，對於當局取態傾向樂觀，目前整固無礙市場恢復信心。



葉尚志認為，恒指未必要再向15000尋底，因目前市場對中央政策的信心回升，預計於15400已有初步支持。他解釋，由恒大遭頒令清盤以至人行突然宣布降準，反映內地正經歷經濟結構調整階段，之前部分市場人士憧憬的行業在過去一年均被下調估值，官方與市場都在經歷去蕪存菁的過程。他認為，政策已傾向全面放鬆，可以憧憬未來一至兩個月會有更多跟進政策出台。

比亞迪優勢縱減弱 仍料為行業競爭最後生還者

比亞迪(01211)發盈喜，預期截至去年12月底年度純利介乎290億至310億人民幣，升74.46%至86.49%，但市場普遍預期為315億人民幣。比亞迪今早低開後跌幅持續擴大，半日最多跌近7%，失守180元，創超過一年新低。葉尚志維持早前對比亞迪的觀望態度，認為比亞迪今首數周的銷量都表現平平，暫時對今年銷情仍要保持觀望。



葉尚志分析指，早前比亞迪業績曾一度再創新高，但高基數下估計公司必然要面對增長放緩，故市場都紛紛下調其估值。他又提到，目前新能源車市場競爭激烈，許多傳統車企都開始造新能源車，故比亞迪最初的優勢較為減弱，未來增長將同時受消費信心限制。但他預期，比亞迪營運能力仍然良好，長線將會是競爭中的生還者。



他補充，雖然維持長線看好比亞迪，但目前操作上仍要小心，以近期走勢而言，不宜貿然摸底入手比亞迪，應待股價喘穩後再部署。

比亞迪股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

理想汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

小鵬汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

吉利汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動