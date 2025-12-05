新股上市 | HashKey據報最快下周開始接受投資者認購，集資額至少15.6億元

《彭博》引述消息報道指，加密貨幣交易所營運商HashKey Holdings Ltd﹒最快將於下周開始接受投資者認購，為其在香港的首次公開發行（IPO）做準備，亦有傳HashKey計劃透過IPO集資至少2億美元（約15.6億港元），並最快於本月上市，低於較早前市傳籌集5億美元（約39億港元）額度。不過，報道指HashKey尚未對此置評。

（HashKey網頁截圖）

HashKey是以太坊的早期企業投資者之一，由創辦人兼董事長蕭峰於2018年從中國汽車能源巨頭萬向集團分拆出來成立。今年早些時候，有報道引述消息指，投資美團(03690)和拼多多等科技公司的高榕創投（Gaorong Ventures）曾以超過10億美元的投前估值向HashKey投資3000萬美元。

公司業務包括加密貨幣交易、風險投資和資產管理，並在香港、新加坡、百慕達、日本、阿聯酋和愛爾蘭開展業務。根據其上市文件，HashKey公布2025年上半年虧損5.06億港元（6500萬美元），較上年同期收窄，但收入下降26%至3.84億港元。截至9月，該公司促成的現貨交易量已達1.3萬億港元。

撰文：經濟通採訪組

