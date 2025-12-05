  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

新股上市 | HashKey據報最快下周開始接受投資者認購，集資額至少15.6億元

05/12/2025

　　《彭博》引述消息報道指，加密貨幣交易所營運商HashKey Holdings Ltd﹒最快將於下周開始接受投資者認購，為其在香港的首次公開發行（IPO）做準備，亦有傳HashKey計劃透過IPO集資至少2億美元（約15.6億港元），並最快於本月上市，低於較早前市傳籌集5億美元（約39億港元）額度。不過，報道指HashKey尚未對此置評。

 

新股上市 | HashKey據報最快下周開始接受投資者認購，集資額至少15.6億元

（HashKey網頁截圖）

 

　　HashKey是以太坊的早期企業投資者之一，由創辦人兼董事長蕭峰於2018年從中國汽車能源巨頭萬向集團分拆出來成立。今年早些時候，有報道引述消息指，投資美團(03690)和拼多多等科技公司的高榕創投（Gaorong Ventures）曾以超過10億美元的投前估值向HashKey投資3000萬美元。

 

　　公司業務包括加密貨幣交易、風險投資和資產管理，並在香港、新加坡、百慕達、日本、阿聯酋和愛爾蘭開展業務。根據其上市文件，HashKey公布2025年上半年虧損5.06億港元（6500萬美元），較上年同期收窄，但收入下降26%至3.84億港元。截至9月，該公司促成的現貨交易量已達1.3萬億港元。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【說說心理話】認真地是旦、是旦地認真！精神科專科醫生許龍杰：一包薯片救宇宙？！要學會於物理上及心理上為自己建立一個「護城河」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01380

中國金石

0.670

異動股

02477

經緯天地

13.040

異動股

03692

翰森製藥

41.940

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01380 中國金石
  • 0.670
  • 02477 經緯天地
  • 13.040
  • 03692 翰森製藥
  • 41.940
  • 01792 CMON
  • 0.059
  • 02587 健康之路
  • 4.860
股份推介
  • 01050 嘉利國際
  • 2.800
  • 目標︰$4.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 22.080
  • 目標︰$23.30
  • 02588 中銀航空租賃
  • 72.750
  • 目標︰$80.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 19.000
  • 目標︰$20.00
  • 02153 達豐設備
  • 0.990
  • 目標︰--
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 42.780
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 155.000
  • 00700 騰訊控股
  • 610.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 69.200
  • 02318 中國平安
  • 60.450
報章貼士
  • 00762 中國聯通
  • 8.890
  • 目標︰$10.00
  • 02858 易鑫集團
  • 2.550
  • 目標︰$3.30
  • 00241 阿里健康
  • 5.440
  • 目標︰$6.70
熱炒概念股
即時重點新聞

05/12/2025 17:24  《盤後部署》港股成交返2000億元迎接央行周，廣汽搞作多多成國策之選

05/12/2025 17:41  【新股上市】HashKey據報最快下周開始接受投資者認購，集資額至少15.6億元

05/12/2025 16:09  《新股掛牌》遇見小麵(2408)收低28%，全日低走每手蝕980元

05/12/2025 15:57  中金：料明年恒指或上試31000點水平，港股盈利增長6-7%

05/12/2025 18:52  遠東邱達昌︰槓桿比率目標兩年內降至50%，桂香街發展項目料不會錄虧損

05/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒４１億元，買小米沽阿里

05/12/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】大摩升平保目標近三成，中銀削多隻蘋概股目標

05/12/2025 16:33  《財資快訊》美電升報７﹒７８３９，隔夜拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

遠東邱達昌︰槓桿比率目標兩年內降至50%，桂香街發展項目料不會錄虧損新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | HashKey據報最快下周開始接受投資者認購，集資額至少15.6億元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 元宇宙cut筆直拆自己招牌，朱克伯格向「現實」低頭？新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

1周部署｜姚浩然：港股悶市區間睇邊？中資金融股 VS 國際金融股邊個更吸引？資源股可留意呢兩隻！新文章
人氣文章

電商教室．掌舖Boutir團隊

不懂消費者心理等如浪費預算？電商4大行銷術助你提升業績新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

風雨前新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

續談G-Plan家具：北歐風格影響下的英式Mid-century Modern
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

展覽「相知無遠近」：張愛玲、宋淇與宋鄺文美，跨越半生的友誼
人氣文章

Art & Living Feature

國際級室內設計展Maison&Objet回歸：3大核心展區，沉浸式空間體驗、永續創新、跨文化美學 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
名人健康 │ 54歲趙學而呻久病未癒，火災及家人離世雙重打擊極心痛新文章
人氣文章
失智症警示｜70歲布斯韋利士病情惡化，家人決定死後捐腦作科學研究
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/12/2025 20:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/12/2025
遠東邱達昌︰槓桿比率目標兩年內降至50%，桂香街發展項目料不會錄虧損
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

溫灼培：高市經濟政策的背後邏輯與日圓走勢

05/12/2025 16:43

貨幣攻略

與那國島陷阱——日本向中國拋出的戰爭誘餌

04/12/2025 16:33

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區