《午市前瞻》美股料調整阻礙恒指破百天線 比特幣年內有望破頂

恒生指數半日報15947，升68點或0.4%，主板成交超過265億元。恒生中國企業指數報5403，升17點或0.3%。恒生科技指數報3218，升20點或0.6%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報287.4元，跌2.6元或0.9%，成交17.04億元；阿里收報71.4元，升0.6元或0.8%，成交11.97億元；美團收報71.2元，升0.1元或0.1%，成交8.85億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

(新火科技網頁截圖)

恒指龍年紅盤先跌後升並高收，今早承接升勢，低開後轉升。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指短線有望再向上測試50天線(約16161)阻力，料未來數個交易日於16000至16500徘徊，但最樂觀亦料於100天線(約16843)受阻，憂慮美股即將面臨調整，或多或少拖累港股表現。

溫鋼城：恒指下周最樂觀試百天線



恒指龍年紅盤先跌後升並高收，今早承接升勢，低開後轉升。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指短線有望再向上測試50天線(約16161)阻力，料未來數個交易日於16000至16500徘徊，但最樂觀亦料於100天線(約16843)受阻，憂慮美股即將面臨調整，或多或少拖累港股表現。



比特幣回至48000美元再吼相關資產



比特幣重返萬億美元總市值，升破52000美元關口創逾兩年新高。市場同時憧憬比特幣將迎來第四次「減半」，過往三次「減半」都成功帶動回升行情；消息帶動港股一眾比特幣概念股及ETF飆高，半日新火(01611)最多升超過20%，OSL（前名BC科技）(00863)最多升超過17%。溫鋼城看好比特幣有望今年內衝破60000美元兼破頂，主要受惠減息憧憬帶來的銀根寬鬆，比特幣將隨減息因素帶動而轉強。



他建議投資者可以吼入比特幣相關ETF，如FA三星比特幣(03135)及FA南方比特幣(03066)，但目前比特幣水位較高，宜待幣價回落至約48000美元以下再吼入相關資產。

新火科技股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

OSL股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

美圖公司股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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