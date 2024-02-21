滙控業績遜預期逆市下挫，惟續派高息兼回購，大行仍叫買可趁機吸？恒生更值博？

滙控(00005)今日(21日)中午公布業績，集團去年列帳基準稅前盈利約303億美元，按年升78%，略低於市場預期介乎約314億至412億美元；派末期息每股31美仙，符合預期，全年派息61美仙，息率7厘半。然而，單計去年第四季，除稅前盈利按年大跌81%至9.77億美元，包括對聯營公司交通銀行(03328)的減值準備30億美元。不過，滙控同時公布擬展開最多20億美元股份回購，並再提到出售加拿大業務交易完成後，將考慮今年上半年派付每股21美仙特別股息。滙控股價午後由升轉跌，逆市最多曾插逾4%險守60元，但有大行仍籲買入，若想吸納應如何部署？另恒生銀行(00011)去年盈利按年增58%勝預期，全年股息亦升58%，股價飆約9%，可考慮吸納嗎？

（Shutterstock）

去年列帳基準稅前盈利按年升78% 派末期息31美仙

滙控公布截至去年12月底止全年業績，列帳基準稅前盈利303.48億美元，按年升77.9%，每股基本盈利1.15美元，其中香港上海滙豐銀行列帳基準除稅前利潤升25.3%至161.67億美元。董事會已通過派發第四次股息每股0.31美元，2023年每股合共派息0.61美元。

另滙控去年收入增加30%至661億美元，當中包括淨利息收益增加54億美元，在利率趨升下，集團旗下所有環球業務的淨利息收益均有增長。非利息收益增加100億美元，反映交易及公允值收益增加64億美元。淨利息收益率為1.66%，上升24個基點，反映利率上升。期內營業支出減少2%至321億美元，主要原因是達標支出計劃於2022年底結束後，重組架構及其他相關成本不復再現。期內預期信貸損失及其他信貸減值準備為34億美元，減少1億美元。去年的提撥淨額主要包括第三級提撥，尤其與中國內地商用物業行業風險承擔有關。上述提撥亦反映經濟不明朗因素持續、息率上調及通脹壓力的影響。

上季稅前盈利按年跌81% 對交行減值準備30億美元

單計第四季，滙控列帳基準除稅前盈利按年大跌80.6%至9.77億美元，此降幅包括了2023年第四季對聯營公司交通銀行的投資確認減值準備30億美元，以及因重新分類法國零售銀行業務為持作出售用途而於2023年第四季就出售有關業務減值20億美元。季內列帳基準收入下降11%至130億美元，乃受上述2023年第四季就出售法國零售銀行業務的相關減值、持作收取合約現金流量及出售組合的重新定位及風險管理活動之相關出售虧損，以及阿根廷惡性通脹會計的影響所致。

季內列帳基準預期信貸損失為10億美元，減少4億美元。2023年第四季的提撥包括有關中國內地商用物業行業風險承擔的2億美元準備。列帳基準營業支出為86億美元，減少2%，主要由於成本節約計劃於2022年底結束後，重組架構成本隨之下降，將英國上調銀行徵費、美國聯邦存款保險公司特別評估，以及通脹加劇和與表現掛鈎的酬勞上升帶來的增幅抵銷有餘。

祈耀年：交行減值不影響資本及派息 內地商業房地產市場已見底

就去年第四季對交通銀行的投資確認減值準備30億美元，集團行政總裁祈耀年指，上述估值調整很大程度是會計上的技術性調整，這不會影響集團的資本或派息能力。他又表示，對中國經濟依然充滿信心，集團預期中國今年GDP增長4.9%，認為在未來10至20年，中國消費市場的發展有許多機遇，又指中國商業房地產市場已經見底，但市場需要數年時間來克服目前的挑戰。



集團財務總監艾橋智表示，現時集團在香港入帳的離岸中國商業房地產的敞口正逐季下降，目前集團的相關敞口為62億美元，集團將繼續管理風險敞口，相信集團現時已做好相關撥備，而今年對相關敞口的擔憂也會減少。

爭取今年實現平均有形股本回報15% 目標派息率維持50%

滙控指，繼續以2024年實現約15%的平均有形股本回報率(RoTE)為目標，而根據集團目前的預測，預期2024年銀行業務淨利息收益至少達410億美元。儘管集團對2024年上半年的貸款增長前景保持審慎，但中長期而言仍然預期客戶貸款按年增長的百分比達到中個位數。鑑於未來經濟前景仍然存在不確定因素，集團預計2024年預期信貸損失提撥佔貸款總額平均值的百分比約為40個基點，中長期而言仍期望回復至佔貸款平均值30至40個基點的正常水平。集團又擬繼續將普通股權一級資本比率維持在14%至14.5%的中期目標範圍，2024年的目標派息率維持在50%。

另集團計劃出售加拿大銀行業務於去年底獲得加拿大政府最終批准，待交易完成(料於2024年第一季)後，董事會將考慮於2024年上半年派付每股0.21美元的特別股息，作為所得款項的優先⽤途。

擬展開最多20億美元回購 料公布首季業績前完成

此外，滙控表示，擬展開最多達20億美元的股份回購，預計股份回購將於公布2024年第一季業績前完成，至於進一步回購需視乎資本水平。祈耀年表示，集團於2023年錄得創紀錄的盈利表現，因此得以2008年以來最高額的全年股息回饋股東，並於去年三度回購合共70億美元股份，和進一步展開20億美元的股份回購。這反映集團過去4年努力的成果，以及集團在加息環境下的資產負債實力。

祈耀年又指，集團擁有業務增長所需的堅實平台，不論是兩大本位市場，還是服務國際的批發業務、領先市場的交易銀行服務和財富管理業務，均商機處處。集團致力把握這些增長機遇，提高盈利的持續性，同時爭取於2024年實現約15%的回報目標。

高盛：第四季業績稍遜預期 仍予買入評級目標價80元

高盛發表研報指，滙控第四季業績稍遜預期，第四季基本稅前盈利為68億美元，大致符合預期，第四季列帳基準收入遜於市場預期，而其淨利息收入亦遜於預期，淨息差亦走軟，儘管營運支出優於預期，但部分被遜於預期的貸款損失撥備所抵銷。而滙控所持有的交通銀行出現約30億美元的減值，影響滙控業績，2023財年每股股息為0.64美元亦遜於市場預期，第四季表現稍遜預期以及高於預期的2024財年成本指引將導致股價出現負面反應，予港股目標價80元，倫敦目標價817便士，維持「買入」評級。





摩根士丹利指，匯控去年第四季核心表現穩固，但本港淨息差轉弱，末期息低於預期，影響今日股價表現。不計阿根廷業務的核心收入較預期高出超過5%，其他收入及英國淨息差較佳，抵銷本港淨息差疲弱的影響，管理層重申有形股本回報率(ROTE)中雙位數的指引。將匯控今明兩年的每股盈利預測分別下調4.3%及5%，仍略高於市場預期，派息比率仍維持高水平，4月底前完成20億美元回購，維持「增持」評級，目標價維持79.2元。

恒生去年純利按年增58% 全年股息升58.5%

恒生銀行公布去年純利為178.48億元，按年增58.1%，好過市場預期；派發第四次中期息3.2元，去年第四次中期息為2元；2023年全年股息合共6.5元，按年升58.5%。

恒生年內淨利息收入增長26%至322.95億元，淨利息收益率擴闊55個基點至為2.3%，主要由於集團在利率上升的環境下積極管理資產及負債，令存款息差擴闊。淨息差上升27個基點，為1.89%。

何啟俊：滙控回購金額欠驚喜55元才值博 恒生同受利率見頂影響不宜追





（何啟俊）

俊賢資產管理投資總監何啟俊表示，滙控除了業績遜預期外，回購金額只有20億元亦欠驚喜，至於交行減值準備30億美元屬一次性，反而對往後業績影響不大。更值得留意是，美聯儲、英倫銀行及歐洲央行於上次議息後都表明利率已見頂，雖未有減息時間表，但隨著往後開始減息，作為國際銀行的滙控淨息差恐已見頂，今年後段時間或開始下行。此外，香港、內地、英國及歐洲等滙控主要業務市場，經濟都正受壓，貸款需求不明朗。料滙控股價短期仍受壓，其2024年預測市帳率為0.83倍，為歷年平均水平，只算合理，息率雖仍算吸引，但宜回至55元附近才吸納。而其他銀行股都受美聯儲快將減息影響，都不建議吸納，其中恒生業務雖集中香港，但香港經濟同樣不明朗，股價一時飆升不宜追入。

滙控今日跌3.83%收報60.25元，成交43.59億元，恒生則飆9.1%報89.3元。其他銀行股表現各異，其中東亞(00023)公布去年純利41.18億元，按年跌5.5%，派第二次中期股息18仙，全年派息54仙，按年跌33%，股價跌1.04%報9.48元。渣打(02888)則升0.68%報59.45元，中銀香港(02388)升2.47%報19.88元，大新銀行(02356)升1.24%報4.91元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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