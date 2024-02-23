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《嚟緊炒D乜》和黃醫藥下周三派成績表，中線目標價32銀

23/02/2024

　　和黃醫藥(00013)下周三(28日)公布截至去年12月31日止全年度業績。和黃醫藥主要從事開發及商業化治療癌症及免疫性疾病的藥物，集團亦在內地從事藥物營銷及分銷，專注於處方藥及消費保健品，並在蘇州擁有生產設施，最高產能為每年5000萬粒藥片及膠囊。此外，集團現正於上海興建5.5萬平方米的生產工廠，預期於2025年落成，每年可生產2.5億粒藥片及膠囊。

 

（截自和黃醫藥網頁公司介紹演示文稿）


　　和黃醫藥截至2023年6月30日止半年度業績虧轉盈，錄得股東應佔溢利1.69億美元。期內，營業額增長1.6倍至5.33億美元；其中，佔總營業額67.4%之腫瘤/免疫業務，營業額增長2.9倍至3.59億美元；而研發之營業額增長9.1倍至2.79億美元；上市產品之營業額增長26.2%至8015萬美元；佔總營業額32.6%之其他業務，營業額增加56.5%至1.74億美元。


　　於2023年6月30日，和黃醫藥之現金及現金等價物為2.23億美元，銀行貸款為4015萬美元。槓桿比率(按計息貸款總額除以權益總額計算)為5%。


　　今年1月初，和黃醫藥公布，索樂匹尼布用於治療成人原發免疫性血小板減少症患者的新藥上市申請，已獲中國國家藥品監督管理局受理並予以優先審批。索樂匹尼布是一種開發用於治療血液惡性腫瘤和自身免疫性疾病的新型、高選擇性的口服脾酪氨酸激酶(Syk)抑制劑。


　　索樂匹尼布於2022年1月獲國家藥監局納入突破性治療品種，用於ESLIM-01研究所探索的適應症。國家藥監局將索樂匹尼布納入突破性治療品種，作為用於防治嚴重危及生命的疾病，且尚無有效防治手段或與現有治療手段相比具有明顯臨床優勢的創新藥物。



現價小注買，首站28銀


　　和黃醫藥目前擁有索樂匹尼布在全球範圍內的所有權利。除了免疫性血小板減少症外，索樂匹尼布用於治療溫抗體性自身免疫性溶血性貧血和惰性非霍奇金淋巴瘤的研究亦在進行中。


　　另外，去年11月，和黃醫藥公布，其合作夥伴武田取得FRUZAQLA™(呋喹替尼/fruquintinib)的美國食品藥品監督管理局(FDA)批准。這是一種口服靶向療法，用於治療既往曾接受過氟尿嘧啶類、奧沙利鉑和伊立替康為基礎的化療、抗血管內皮生長因子(VEGF)治療，以及抗表皮生長因子受體(EGFR)治療的成人轉移性結直腸癌患者。


　　FRUZAQLA是美國首個且唯一獲批用於治療經治轉移性結直腸癌的針對全部3種VEGF受體激酶的高選擇性抑制劑。該批准通過優先審評程序，較原定的處方藥用戶付費法案(PDUFA)目標審評日期2023年11月30日提早了超過20天。


　　技術走勢方面，和黃醫藥今日走勢不俗，且重站50天線及100天線之上，9RSI升至71水平，錢駿建議現價24.65銀小注買入，首站28銀，中線上望32銀，跌穿19銀止蝕。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：錢駿

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