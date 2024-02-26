財經| 比亞迪(01211)董事長王傳福提議回購A股金額增至4億人幣

．比亞迪總裁王傳福提議回購A股金額由2億元人民幣增加1倍，至4億元人民幣

．回購每股A股價格上限不高於董事會審議通過回購股份方案決議前30個交易日的股票交易均價的1.5倍，以自有資金回購

．該集團指，回購是基於對國家「雙碳」目標下新能源行業前景和該集團未來發展的信心

比亞迪(01211)(深:002594)公布，收到公司實際控制人、董事長兼總裁王傳福提議回購A股金額由2億元人民幣增加1倍，至4億元人民幣，並用於減少註冊資本。

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該集團指，回購每股A股價格上限不高於董事會審議通過回購股份方案決議前30個交易日的股票交易均價的1.5倍，以自有資金回購，期限自股東通過回購股份方案之日起12個月內，王傳福在回購期間暫無增減持股份計劃。該集團指，基於對國家「雙碳」目標下新能源行業前景和該集團未來發展的信心，以及對公司價值的認可，為更好維護股東利益，增強投資者信心，穩定及提升公司價值而回購A股。

撰文:經濟通市場組

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