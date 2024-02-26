  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

內房| 穆迪突撤中國長城及10家上市內房評級，稱商業原因

26/02/2024

．穆迪據報於上周五（23日）突然撤銷對中國四大國有AMC公司之一的中國長城的Baa3信用評級

．同時還撤銷了另外10家中國房企的信用評級

．穆迪沒有給出詳細解釋，僅稱出於自身商業原因

被撤銷信用評級的房企包括中駿集團(01966)、龍光集團(03380)、建業地產(00832)、融信中國(03301)、正榮地產(06158)等

 

 

穆迪據報於上周五（23日）突然撤銷對中國四大國有AMC公司之一的中國長城的Baa3信用評級，與此同時還撤銷了另外10家中國房企的信用評級。

　　國際評級公司穆迪去年12月將中國主權信用評級展望從「穩定」調整為「負面」，並同一時間調整一大批央企國企的評級展望，令外界驚訝，而在不到三個月後，穆迪據報於上周五（23日）突然撤銷對中國四大國有AMC公司之一的中國長城Baa3信用評級與此同時還撤銷了另外10家中國房企的信用評級。穆迪沒有給出詳細解釋，僅稱出於自身商業原因。

推薦閱讀：

《兩岸關係》國民黨副主席夏立言今率團訪陸，將對金門意外致哀

據台媒報道，國民黨副主席夏立言今日起率代表團訪問大陸7日。國民黨表示，此行主要是延續去年數次訪大陸的目標和成果.......

《駐京專電》中證監回應擴大線上證券業務覆蓋：研究完善開戶流程

中證監就《關於進一步推進證券行業數字化轉型的建議》發布答復函。中證監指出，基於審慎監管原則，結合目前的投資者結構情況.......


　　被撤銷信用評級的房企包括中駿集團(01966)、龍光集團(03380)、建業地產(00832)、融信中國(03301)、正榮地產(06158)、時代中國(01233)、弘陽地產(01996)、寶龍地產(01238)、旭輝控股(00884)和中南建設(深:000961)。


　　雖然事出突然，但穆迪撤銷評級的原因亦有跡可循，這些房企都曾經發生債務違約，至今也沒有就境外債達成重組方案，部分房企甚至有被境外法院頒令清盤的風險，與其讓評級機構唱衰，倒不如「主動分手」。在事實上，從2021年下半年房企爆雷潮開始，多家一線房企已與取消和標普、惠譽和穆迪三大國際評級機構合作，包括融創中國(01918)、中國恒大(03333)、佳兆業(01638)、富力地產(02777)等。


　　至於中國長城的情況也類似，該企業在上月才被穆迪下調評級至「Baa3」，僅比垃圾級高一級，而且目前還在負面觀察名單之上。


　　另外三大AMC公司也在上月被穆迪下調了長期發行人評級，其中，中國華融(02799)的評級由「A3」下調至「Ba1」，進入垃圾級別，而中國信達(01359)的評級由「A3」下調至「Baa1」，東方資管由原本的「A3」下降至「Baa2」。

 

撰文：經濟通中國組

2024-02-26｜港股突破下行軌 上試萬七有冇難度？｜拆解渣打滙控績後表現大不同 ｜新能源車愈出愈平 都救唔起股價？｜嘉賓：溫傑｜開市Good Morning｜etnet

 

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02899

紫金礦業

13.100

異動股

01771

新豐泰集團

0.600

異動股

01378

中國宏橋

6.090

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02899 紫金礦業
  • 13.040
  • 01771 新豐泰集團
  • 0.600
  • 01378 中國宏橋
  • 6.070
  • 01715 火山邑動國際控股
  • 0.024
  • 00175 吉利汽車
  • 8.480
股份推介
  • 09987 百勝中國
  • 331.600
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.570
  • 目標︰--
  • 01896 貓眼娛樂
  • 9.110
  • 目標︰$12.00
  • 00547 數字王國
  • 0.420
  • 目標︰--
  • 01913 普拉達
  • 53.500
  • 目標︰$57.00
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 13.080
  • 00700 騰訊控股
  • 286.200
  • 00005 滙豐控股
  • 59.450
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.350
  • 03690 美團－Ｗ
  • 81.100
報章貼士
  • 06288 迅銷
  • 22.600
  • 目標︰--
  • 01919 中遠海控
  • 8.630
  • 目標︰--
  • 02328 中國財險
  • 10.560
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

26/02/2024 12:09  《午市前瞻》恒指能否企穩百天線還看政策，蔚來低價攻歐市難賺錢

26/02/2024 12:05  恒指半日跌116點報16609，申洲跌3.3%聯想逆市升4%

26/02/2024 07:50  《國金頭條》道指標普再創新高，惟科技股後續乏力納指下行

26/02/2024 09:30  【外圍經濟】日經平均指數延續上周升勢

26/02/2024 07:53  比亞迪(01211)董事長王傳福提議回購A股金額增至4億人幣

26/02/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６４﹒４５億元，買盈富沽工行

26/02/2024 08:45  【大行炒Ｄ乜】麥格理削美團目標一成，大摩升渣打目標

23/02/2024 10:33  《嚟緊炒Ｄ乜》和黃醫藥下周三派成績表，中線目標價３２銀

26/02/2024 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒８２４８，隔夜拆息較上日軟至３﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

渣打業績對辦兼增派息回購獲唱好，滙控展開新一輪回購，邊隻更值博？新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】巴菲特不愛英偉達？玄機或就一個字新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指能否企穩百天線還看政策 蔚來低價攻歐市難賺錢新文章
品味生活
生活
人氣文章

政經范局．范強

迎接卡爾森的克宮木椅 1
人氣文章

著數速遞

超市優惠｜全新惠康App登場！一個動作攞多達$200優惠券、原箱貨品45折起！$95買到27卷Tempo衛生紙 / 66折掃原箱可口可樂
人氣文章

著數速遞

港鐵元宵節推感謝日車費半價優惠：包括羅湖、落馬洲！留意5個限制！6條線將加密班次！即睇詳情
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

Louis Vuitton手袋加價！5大漲價手袋一覽：人氣CarryAll MM、NéoNoé MM加多少？大熱Boulogne突破$2萬元？
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

藝術家陶啟安個展「次元文明考古計劃：超時空神殿」：當人成為了神後，他們就不再活著
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

天然翡翠有沒有規範化的標準？同一件翡翠手鐲，在不同的人手裏叫價也截然不同？ 6
健康好人生 Health Channel
人氣文章
恐怖眼疾 | 20歲女矯視手術前檢查，揭眼藏數百蟎蟲近乎失明！醫生指與一個習慣有關！發現這些症狀可能是生蟎蟲
人氣文章
60歲男低血壓求醫，肝臟化膿患敗血症！疑吃兩種未熟海鮮染創傷弧菌惹禍！9類高危人士 + 8大預防感染貼士 8
人氣文章
鄭秀文誤用清潔液落眼妝，眼睛爆血絲受傷！眼科醫生教一招洗眼預防毛孔堵塞新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/02/2024 14:34
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/02/2024 14:34
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/02/2024 14:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/02/2024 14:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話26/02/2024
渣打業績對辦兼增派息回購獲唱好，滙控展開新一輪回購，邊隻更值博？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金