內房| 穆迪突撤中國長城及10家上市內房評級，稱商業原因

．穆迪據報於上周五（23日）突然撤銷對中國四大國有AMC公司之一的中國長城的Baa3信用評級

．同時還撤銷了另外10家中國房企的信用評級

．穆迪沒有給出詳細解釋，僅稱出於自身商業原因

．被撤銷信用評級的房企包括中駿集團(01966)、龍光集團(03380)、建業地產(00832)、融信中國(03301)、正榮地產(06158)等

國際評級公司穆迪去年12月將中國主權信用評級展望從「穩定」調整為「負面」，並同一時間調整一大批央企國企的評級展望，令外界驚訝，而在不到三個月後，穆迪據報於上周五（23日）突然撤銷對中國四大國有AMC公司之一的中國長城的Baa3信用評級，與此同時還撤銷了另外10家中國房企的信用評級。穆迪沒有給出詳細解釋，僅稱出於自身商業原因。

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被撤銷信用評級的房企包括中駿集團(01966)、龍光集團(03380)、建業地產(00832)、融信中國(03301)、正榮地產(06158)、時代中國(01233)、弘陽地產(01996)、寶龍地產(01238)、旭輝控股(00884)和中南建設(深:000961)。



雖然事出突然，但穆迪撤銷評級的原因亦有跡可循，這些房企都曾經發生債務違約，至今也沒有就境外債達成重組方案，部分房企甚至有被境外法院頒令清盤的風險，與其讓評級機構唱衰，倒不如「主動分手」。在事實上，從2021年下半年房企爆雷潮開始，多家一線房企已與取消和標普、惠譽和穆迪三大國際評級機構合作，包括融創中國(01918)、中國恒大(03333)、佳兆業(01638)、富力地產(02777)等。



至於中國長城的情況也類似，該企業在上月才被穆迪下調評級至「Baa3」，僅比垃圾級高一級，而且目前還在負面觀察名單之上。



另外三大AMC公司也在上月被穆迪下調了長期發行人評級，其中，中國華融(02799)的評級由「A3」下調至「Ba1」，進入垃圾級別，而中國信達(01359)的評級由「A3」下調至「Baa1」，東方資管由原本的「A3」下降至「Baa2」。

撰文：經濟通中國組

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