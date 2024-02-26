樓市| 十大屋苑周末僅錄6宗成交，憧憬減辣買家觀望

．中原地產十大屋苑在剛過去的周末(24、25日)僅錄6宗成交，按周回落14.3%或1宗，6個屋苑捧蛋

．陳永傑表示，新一份財政預算案將於本周三(28日)發布，憧憬會有樓市減辣措施

．美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，近期樓市傾向觀望，但各大發展商正部署加快推盤，有助帶動樓市後市轉趨明朗

中原地產十大屋苑在剛過去的周末(24、25日)僅錄6宗成交，按周回落14.3%或1宗，6個屋苑捧蛋，只有美孚新邨、麗港城、黃埔花園及嘉湖山莊錄得成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新一份財政預算案將於本周三(28日)發布，憧憬會有樓市減辣措施，令買家近日入市態度舉棋不定。他稱，樓市一二手皆靜，本月一手成交暫僅錄約160餘宗，料全月最終僅錄200宗交投。

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據美聯物業分行統計，在新一份《財案》公布前的周末(24、25日)，十大屋苑僅錄得約6宗買賣成交，較上周末的7宗成交減少1宗或14.3%，已經連續6周末單位數；至於按15大屋苑計算，周末兩天則錄得約9宗成交，按周增加約28.6%。



美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，近期樓市傾向觀望，但最近本港擴大自由行計劃等經濟好消息正接踵而至，加上各大發展商正部署加快推盤，有助帶動樓市後市轉趨明朗。他續指，假如可配合港府推出樓市「撤辣」措施，屆時出現「協同效應」，加快刺激樓市交投，亦有助加快本港整體經濟復甦力度等。

撰文:經濟通採訪組

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