港交所歐冠昇：離任後仍會留在香港，對現時成績感自豪

港交所(00388)行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）將提早3月1日交棒，由陳翊庭接任行政總裁。

（Brendan攝）

歐冠昇在業績發布會上表示，自今年初以來，集團已接獲30宗新的公司上市申請，較去年同期數字為高，形容相關的活動水平健康，當中有部分申請為大公司及非常優秀的公司，並對相關情況保持一定程度謹慎，但同時亦對此持樂觀態度，仍然相信香港是一個值得公司來上市的龐大市場。

他指出，展望未來，市場氣氛繼續受宏觀經濟及地緣政治因素影響，包括中美關係、利率走向及內地經濟復甦步伐，而隨著利率走勢預期越趨平穩或下跌，2024年內部管理投資組合的收入預計將會減少，又指近期推出的產品及貨幣期貨表現強勁，將繼續推動衍生產品市場增長。

離任後仍會留在香港 股價表現非個人控制範圍

對於離任後的打算，他表示，他已經不間斷地工作了35年，現時需要停下來思考其優先事項，但強調仍會留在香港，但會去更多地方旅行，又指在過去三年的工作中留意到，相信陳翊庭具備成為成功的港交所行政總裁的所有要素，建議陳翊庭「繼續做自己」，亦笑指陳翊庭的風格可能與他有點不同。

被問及會否為任內港交所股價不振負責，他回應指，集團已具備良好的財務表現、盡可能地以最好的方式設立基礎設施，讓公司為未來做好準備等，認為集團已實現了上述目標，並為現時所取得的成績感到非常自豪，並指集團無法管理全球宏觀及利率環境，這些事情絕對超出其控制範圍，所以他本人對這些問題不負任何責任。

香港優勢為連接中國與世界

（Brendan攝）

他指出，港交所是一家市盈率達25至30倍的公司，故會受到環球宏觀因素影響，亦有不少具實力的公司受到利率上升影響，並指恒生科指在同樣時間內錄得顯著跌幅，在這種情況下，可以合理地預期市盈率較高的公司可能會與市場保持一致。

他提及，地緣政治影響確實影響投資者對市場的信心，但不認為因為目前中國的資產估值處於很低的水平，便需要改變現有的模式（model），強調香港具有其他市場沒有的競爭優勢，香港真正的優勢為連接中國與世界。

撰文：經濟通採訪組

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