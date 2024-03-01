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港交所上季盈利遜預期大行看法分歧，股價積弱可趁低吸？

01/03/2024

　　港交所(00388)昨日(2月29日)中午公布業績，去年盈利按年升18%至118.6億元，符合市場預期，惟去年第四季盈利跌13%，遜預期，而去年港股日均成交額按年跌16%，新股集資額更跌56%。不過，績後大行普遍看得不算太差，多數仍予目標價300元以上，惟花旗進一步將目標價由240元降至233元，維持「沽售」評級，瑞銀則看法中性，予目標價278元。港交所股價於績前已不見炒作，維持弱勢，連同今日(1日)已連跌6日，若看好港股今年表現，可否趁低吸納呢？

 

（資料圖片）

 

去年純利按年升18%末期息增6%　上季純利跌13%


　　港交所公布，截至2023年12月31日止全年純利118.62億元，按年升17.7%；每股基本盈利9.37元，按年升17.71%；派末期息3.91元，按年增加5.96%。連同第一次中期股息，全年股息金額合計每股8.41元，按年增加17.79%。期內收入及其他收益205.16億元，升11.2%；除稅前溢利133.32億元，升14.3%。滬深港通收入及其他收益總額為22.07億元，跌3%。


　　單計截至2023年12月31日止第四季，股東應佔溢利為25.97億元，按年跌13%；總收益48.57億元，按年跌7%。公司資金的投資收益淨額為3.1億元，按年跌18%，營運支出按年升12%，源於僱員費用及資訊技術費用增加，惟專業費用減少已抵銷部分增幅，EBITDA利潤率為68%，按年跌6個百分點。

去年日均成交額按年跌16%　新股集資額跌56%

 

　　另港交所公布，2023年現貨市場的標題日均成交金額1050億元，較2022年下跌16%，當中股本證券產品日均成交額932億元，按年跌14%；衍生權證、牛熊證及權證平均每日成交金額則按年跌26%至118億元。期內衍生產品合約平均每日成交張數74.2萬張，按年升4%，而股票期權合約平均每日成交張數則升4%，至61.2萬張。LME的收費交易金屬合約的平均每日成交量為56.2萬手，按年升11%。


　　港交所又提及，2023年共有73家公司上市，較2022年減少19%，集資總額為463億元，較2022年減少56%。惟新股市場在2023年第四季勢頭良好，期內有26家公司上市，集資總額達217億元，佔年內新股集資總額近一半。2023年的73家新上市公司中，有50家是新經濟公司，相關首次公開招股集資總額佔年內新股集資總額的72%。而新股上市申請數目仍然保持穩健，截至2023年12月31日共有72宗申請在處理中。另港交所於2023年3月推出第十八C章的特專科技公司上市機制，並於年內收到兩家特專科技公司的上市申請。

 

歐冠昇：宏觀經濟及地緣政治環境仍複雜　惟對前景保持審慎樂觀

 

　　港交所行政總裁歐冠昇提早在今年3月1日交棒，由聯席營運總監陳翊庭接任。歐冠昇表示，在衍生產品、固定收益及貨幣業務顯著增長的推動下，港交所於2023年取得良好的業績。展望未來，雖然宏觀經濟和地緣政治環境仍然複雜，但集團對前景保持審慎樂觀。相信隨著市場氣氛好轉，集團可以善用亞洲引領全球增長的趨勢、香港作為東西方超級聯繫人的獨特角色，並憑藉集團與中國內地互聯互通的獨特優勢，以及把握可持續發展等正在改變全球資本市場的大趨勢，大力發展各項業務。

 

　　歐冠昇又指，自今年初以來，集團已接獲30宗新的公司上市申請，較去年同期多，形容相關活動水平健康，當中有部分申請為大公司及非常優秀的公司，並對相關情況保持一定程度謹慎，但同時亦對此持樂觀態度，仍然相信香港是一個值得公司來上市的龐大市場。


美銀：盈利能力仍很高　維持目標價302元

 

　　美銀證券發表研報指，港交所2023財年純利為119億元，按年增18%，符合該行預期，收入和利潤增長主要是由高利率環境下強勁的利息收入增長帶動，預計即使開始減息，仍將是2024年的主要收入動力，而公司的盈利能力仍然很高，資產負債表依然穩健，而該股的市盈率為24倍，維持目標價302元及「買入」評級。預計港交所的季度利息收入將從2023年第四季復甦，惟港交所過去3年為改善流動性所做的努力，包括推出雙櫃枱吸引離岸人民幣投資，均不足以抵銷市場資金流出，流動性問題以及使IPO復甦的措施將是投資者關注的焦點。

 

　　摩通指，港交所去年第四季淨利潤26億元，按季跌12%，按年跌13%，並較該行預期低10%，盈利與市場預期一致，因此料業績公布後股價不會出現有意義的反應。港交所季內淨投資收益(NII)按季跌11%，遜該行預期；成本略為上升，或由於受第四季的季節性上升因素影響。此外，核心趨勢基本符合該行預期，交易及結算費用符合預期。港交所維持派息率90%，對其維持「增持」評級，目標價335元。

 

中金：去年業績符預期兼估值處歷史底部　予目標價360元

 

　　中金表示，港交所去年總收入按年升11%至205.2億元，盈利升18%至118.6億元，業績符合預期。受積極政策帶動，港股市場春節後呈現企穩回升趨勢。當前市場及交易所自身估值均處歷史底部；往前看，境內政策持續發力，以及海外減息進程推進，或進一步催化市場修復行情，港交所仍是確定性較強的優質「啤打」之選，予「跑贏行業」評級，目標價360元。


　　高盛指，港交所上季每股盈利較該行預期低4%，亦遜市場預期。營收大致符合預期，但成本遜預期。扣除折舊及攤銷，整體經營開支比該行預測高出9%，維持「買入」評級，目標價334元。

 

瑞銀：上季收入及稅後純利大致符預期　料市場反應中性

 

　　瑞銀指，港交所2023年第四季收入為49億元，按年跌7%，按季則跌4%，大致符合該行預期，但較市場預期為低，而其稅後純利按年跌13%至26億元，亦大致符預期，去年第四季淨投資收益為11億元，遜於預期，預料市場反應大致中性，予目標價278元及「中性」評級。

 

　　野村表示，港交所上季業績大致符合預期，收入符預期，純利則略低於預期，主要受EBITDA毛利率較低所影響，維持「買入」評級，目標價由332.4元降至324.78元，下調對其2024年及2025年純利預測約2%，對港股今明兩年日均成交額預測分別為1100億及1210億元。

 

溫鋼城：任何時間都有亮點可長線持有　今年料重上300元 

 

　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，若已持有港交所，股價跌至現價不宜再沽出，早前最低也只見過219元。事實上，不論炒作甚麼行業、炒科技股、炒港股直通車、炒復甦概念或量化寬鬆，港交所股價都會升，其他行業若過了最佳時期，就算「股王」都會變得黯然失色，例如滙控(00005)是由140幾元跌下來，還有之前思捷(00330)及利豐等如是，不似港交所在任何時間都有亮點，雖然股價也會隨大市下跌，但至少不會被市場遺忘甚至被除牌私有化，長線可繼續持有，料今年可重上300元，若於230幾元買入應不會怎麼輸蝕。歷史數據表明，港股每逢龍年都會上升，且已跌了4年，若想博第5年表現得好些，港交所是其中一個很好的選擇。

 

溫傑：業績表現屬中性　惟港股升成交未必增不宜買入

 

　　不過，凱基亞洲投資策略部主管溫傑指，若看好港股不如買科技股ETF，若不看好港股更不應買港交所，而港股升，成交可以不增，港交所股價也沒理由升。至於業績表現，港交所去年盈利升18%，符合市場預期，惟略低於花旗預期，派息比率與2022年一樣維持九成，當然若按年比較，上次派息增加三成，今次派息只增加6%，市場可能不太滿意，但整體業績仍屬中性，至多偏向稍差，股價應不會有太大反應，但有很多股份可以揀，未必要買港交所，不建議買入。

 

　　港交所今日收市跌1.15%報240元，連跌6日，累積跌幅5.51%，成交13.93億元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此


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