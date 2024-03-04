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美股| 英偉達升破800美元創收市新高，美股三大指數齊漲

04/03/2024

．英偉達突破800美元大關，為華爾街第三大最有價值公司。　

．道指上漲90.99點，報39087.38點

．上周五公布的美國供應管理協會(ISM)製造業PMI從1月的49.1下跌至2月的47.8，低於市場預期

 

英偉達突破800美元大關，收市上升4%至822.79美元，市值首度突破2兆美元，為華爾街第三大最有價值公司。道指上漲90.99點，報39087.38點。

 

　　上周五公布的美國供應管理協會(ISM)製造業PMI從1月的49.1下跌至2月的47.8，低於市場預期的49.5，製造業活動連續16個月下降。　

 

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　　英偉達突破800美元大關，收市上升4%至822.79美元，市值首度突破2兆美元，為華爾街第三大最有價值公司。　


　　道指上漲90.99點，報39087.38點。納指上漲183.02點，報16274.94點，創歷史新高標普500指數上漲40.81點，報5137.08點，突破5100大關。



*以軍開槍致過百人死，加劇中東緊張*



　　分析指，美國ISM製造業PMI意外下滑，導致美元疲弱，美匯指數紐約尾盤下跌0.23%至103.87。美元兌日圓升0.06%至150.09。歐元兌美元升0.31%至1.0839。英鎊兌美元升0.21%至1.2651。


　　以色列軍隊在加沙向聚集在援助貨車附近的巴勒斯坦平民開槍，導致最少超過100人死亡，中東局勢更緊張。紐約期油升2.2%，收每桶79.97美元。布蘭特期油升2%，收每桶83.55美元。紐約期金收市報每盎司2095.7美元，升2%。

 

撰文：經濟通國金組

2024-03-04｜全國政協會議今開幕 北水部署有啟示？| 2月新能源車交付量全線下跌 車股響警號？｜嘉賓：溫傑｜開市Good Morning｜etnet

 

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