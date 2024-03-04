美股| 英偉達升破800美元創收市新高，美股三大指數齊漲

．英偉達突破800美元大關，為華爾街第三大最有價值公司。

．道指上漲90.99點，報39087.38點

．上周五公布的美國供應管理協會(ISM)製造業PMI從1月的49.1下跌至2月的47.8，低於市場預期

上周五公布的美國供應管理協會(ISM)製造業PMI從1月的49.1下跌至2月的47.8，低於市場預期的49.5，製造業活動連續16個月下降。

推薦閱讀:

《中國要聞》巨星傳奇簽約孫耀威，將助其舉辦世界巡迴演唱會

巨星傳奇(06683)下屬公司天賦星球(香港)有限公司上周五(1日)在江蘇昆山簽約香港男歌手、演員孫耀威，雙方將在音樂、演唱會以及新媒體三大業務領域展開深度合作.......

【俄烏開戰】中方代表晤俄副外長，雙方贊同烏克蘭危機需談判解決

中國政府歐亞事務特別代表李輝3月2日傍晚抵達莫斯科，開啟烏克蘭危機第二輪穿梭外交。他與俄羅斯副外長加盧津舉行會談，稱愈是矛盾尖銳，愈不能放棄對話努力........



英偉達突破800美元大關，收市上升4%至822.79美元，市值首度突破2兆美元，為華爾街第三大最有價值公司。



道指上漲90.99點，報39087.38點。納指上漲183.02點，報16274.94點，創歷史新高。標普500指數上漲40.81點，報5137.08點，突破5100大關。





*以軍開槍致過百人死，加劇中東緊張*





分析指，美國ISM製造業PMI意外下滑，導致美元疲弱，美匯指數紐約尾盤下跌0.23%至103.87。美元兌日圓升0.06%至150.09。歐元兌美元升0.31%至1.0839。英鎊兌美元升0.21%至1.2651。



以色列軍隊在加沙向聚集在援助貨車附近的巴勒斯坦平民開槍，導致最少超過100人死亡，中東局勢更緊張。紐約期油升2.2%，收每桶79.97美元。布蘭特期油升2%，收每桶83.55美元。紐約期金收市報每盎司2095.7美元，升2%。

撰文：經濟通國金組

2024-03-04｜全國政協會議今開幕 北水部署有啟示？| 2月新能源車交付量全線下跌 車股響警號？｜嘉賓：溫傑｜開市Good Morning｜etnet

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！