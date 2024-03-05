2月銷量欠佳，減價戰愈趨激烈，新能源車股連日下挫仍可吼？

2月份為車市傳統淡季，受春節假期影響，內地車企2月交付表現普遍不及1月份，連理想汽車(02015)及比亞迪(01211)的銷量亦按月大幅下滑。特斯拉(Tesla)中國產汽車銷量也按年跌19%，創逾一年低，昨晚(4日)美股股價收挫7.2%。此外，行業競爭愈趨激烈，3月至今逾10家車企官宣降價或開啟限時優惠。新能源車股連續兩日大跌，理想汽車繼昨日急挫一成後，今日(5日)一度再插9%，比亞迪亦曾跌3%，惟其後跌幅明顯收窄，難道已屆吸納之時？

（理想汽車網頁截圖）

比亞迪2月銷量按月跌39% Tesla中國產汽車銷量按年跌19%

比亞迪2月汽車銷量約12.23萬輛，按年跌36.8%，按月跌39.3%，而今年首2個月銷量約32.38萬輛，按年減少6.14%。另2月汽車產量約11.05萬輛，按年減少45.6%，而今年首2個月產量約31.61萬輛，按年跌11.56%。2月海外銷售新能源乘用車合計2.3萬輛。

另外，因春節假期銷售淡靜，以及內地電動汽車市場開啟新一輪價格戰，特斯拉(Tesla)上海工廠2月出貨量降至一年多來最低水平。根據中國乘聯會昨日發布的初步數據，特斯拉上月中國產汽車銷量為逾6.03萬輛，創下2022年12月以來最低水平，按年減少19%，按月跌近16%。

理想2月交付約2萬輛按月跌35% 小鵬交付僅4545輛按月跌45%

2月新勢力排行榜上，AITO問界交付新車2.11萬輛，超過理想汽車，排名第一，但數量不如1月的3.3萬輛。排名第二的理想汽車2月份交付20251輛，按年升21.8%，按月跌35%。為重奪榜首，3月1日理想汽車宣布首款純電MPV理想MEGA和2024款L系列車型正式上市，CEO李想更表示，3月份目標是恢復到月交付5萬輛的水平。另廣汽埃安2月交付1.67萬輛，排名第三。其餘幾家造車新勢力2月交付量全部在1萬輛之下，其中小鵬汽車(09868)再度墊底，交付僅4545輛，按年跌24.3%，按月跌44.9%；蔚來(09866)交付8132輛，按年跌33.1%，按月跌19.1%；零跑(09863)交付6566輛，按年升105%，惟按月挫46.5%。

全行業來看，乘聯會預測2月份或是全年車市銷量最低點，國內狹義乘用車零售銷量約為115萬輛，環比下滑43.5%，呈常規季節性走勢；國內新能源車零售銷量預計為38萬輛，環比下滑43%，滲透率約33%，市場滲透率較去年年底有明顯下滑。

逾10家車企大減價衝銷量 學者：新能源與燃油車迎決戰階段



為刺激淡季消費，3月一開始，比亞迪率先喊出「電比油低」的口號，頻推各系列榮耀版車型，入場價降至10萬元人民幣以內；特斯拉緊隨其後加入價格戰，針對Model 3和Model Y車型推出最高3.46萬元人民幣優惠。3月至今，逾10家車企官宣降價或開啟限時優惠，而且減幅驚人，最高降價4.7萬元人民幣。



中國工程院院士歐陽明高表示：「從產業角度來看，新能源車市場正在從增量發展轉向存量競爭。」一方面是因為新能源汽車行業自身的優勝劣汰，另一方面是新能源汽車與燃油車的博弈已到決戰階段，自主品牌與合資品牌的競爭也到了白熱化的程度。

上海迎春消費季購純電動車補貼萬元 美國擬查中國製造聯網汽車

值得一提，上海上周六(2日)舉辦2024迎春消費季暨上海汽車、綠色智能家電消費嘉年華。上海市商務委公布了最新的汽車促消費政策，明確自今年1月1日至12月31日，個人消費者報廢或者轉讓名下在上海註冊登記的非營業性小客車，並且購買純電動車，註冊使用性質為非營運的，可申請一次性10000元人民幣的購車補貼。





惟另邊廂，美國政府上周公布，將對中國製造聯網汽車開展國家安全風險審查。中國商務部新聞發言人昨對此回應稱，近年來美方對中國汽車加徵高額關稅、限制參加政府採購、出台歧視性補貼政策，現在又打著國家安全旗號，意圖設置非關稅壁壘，是典型的保護主義做法，會擾亂和扭曲全球汽車產業鏈供應鏈，也會損害美國消費者的利益。中方敦促美方尊重市場原則，為各國企業營造公平競爭環境。

溫傑：關鍵看3及4月銷售數據 理想見140元比亞迪見180元才可吼

（溫傑）

凱基亞洲投資策略部主管溫傑指，車企會受生產問題、有否推出新車及周期性影響，例如12月要求一定要達全年目標，故藉減價、抽獎等催谷，交付量可能特別多，而1及2月新年交付可能特別少，其中理想去年12月交付5萬輛車，而今年1及2月加起來才等於12月交付量；比亞迪去年11月賣出30萬輛車，2月卻只賣出10幾萬輛。總之，1及2月新能源車企銷量確比預期差，股價亦跌下來，惟新能源車股是否不可吼仍要觀望，因會有新車推出，而見年頭銷量差，車企及汽車經銷商都會「加力」，再加上「以舊換新」等政策有機會加推，以及減價後比燃油車便宜等。3及4月數據很關鍵，若到時表現仍差，就不能再歸咎新年，兼會形成趨勢，頭半年甚至全年也難望將銷量追回來。

溫傑又指，車股短期不利因素多，包括內地競爭加大，既有價格戰又有愈來愈多品牌，想走出去又可能被歐美制裁。近期車股普遍亦只跟大市上落，不太受資金青睞，要跌至較低位才可吼，其中理想公布業績後股價升幅驚人，由140元飆至最高182元，回至140元才可考慮，比亞迪則跌至180元才可考慮，但仍要看有否更強力的政策推出，以及3及4月的銷售數據。至於小鵬，其股價雖處於低位，但仍在虧蝕中，銷量也不算好，不宜買入。

比亞迪半日升0.42%收報193.4元，惟曾跌3.06%至186.7元；理想汽車跌3.88%報153.8元，最多曾跌9.1%至145.4元。小鵬跌1.75%報36.4元，蔚來跌3.6%報42.9元，零跑跌5.02%報23.65元。傳統車股亦普遍下跌，吉利(00175)跌1.4%報8.45元，廣汽(02238)跌0.3%報3.3元，東風(00489)跌1.21%報3.26元，惟長汽(02333)升1.72%報8.89元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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