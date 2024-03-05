  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

2月銷量欠佳，減價戰愈趨激烈，新能源車股連日下挫仍可吼？

05/03/2024

　　2月份為車市傳統淡季，受春節假期影響，內地車企2月交付表現普遍不及1月份，連理想汽車(02015)及比亞迪(01211)的銷量亦按月大幅下滑。特斯拉(Tesla)中國產汽車銷量也按年跌19%，創逾一年低，昨晚(4日)美股股價收挫7.2%。此外，行業競爭愈趨激烈，3月至今逾10家車企官宣降價或開啟限時優惠。新能源車股連續兩日大跌，理想汽車繼昨日急挫一成後，今日(5日)一度再插9%，比亞迪亦曾跌3%，惟其後跌幅明顯收窄，難道已屆吸納之時？

 

（理想汽車網頁截圖）

 

比亞迪2月銷量按月跌39%　Tesla中國產汽車銷量按年跌19%

 

　　比亞迪2月汽車銷量約12.23萬輛，按年跌36.8%，按月跌39.3%，而今年首2個月銷量約32.38萬輛，按年減少6.14%。另2月汽車產量約11.05萬輛，按年減少45.6%，而今年首2個月產量約31.61萬輛，按年跌11.56%。2月海外銷售新能源乘用車合計2.3萬輛。

 

　　另外，因春節假期銷售淡靜，以及內地電動汽車市場開啟新一輪價格戰，特斯拉(Tesla)上海工廠2月出貨量降至一年多來最低水平。根據中國乘聯會昨日發布的初步數據，特斯拉上月中國產汽車銷量為逾6.03萬輛，創下2022年12月以來最低水平，按年減少19%，按月跌近16%。

 

理想2月交付約2萬輛按月跌35%　小鵬交付僅4545輛按月跌45%

 

　　2月新勢力排行榜上，AITO問界交付新車2.11萬輛，超過理想汽車，排名第一，但數量不如1月的3.3萬輛。排名第二的理想汽車2月份交付20251輛，按年升21.8%，按月跌35%。為重奪榜首，3月1日理想汽車宣布首款純電MPV理想MEGA和2024款L系列車型正式上市，CEO李想更表示，3月份目標是恢復到月交付5萬輛的水平。另廣汽埃安2月交付1.67萬輛，排名第三。其餘幾家造車新勢力2月交付量全部在1萬輛之下，其中小鵬汽車(09868)再度墊底，交付僅4545輛，按年跌24.3%，按月跌44.9%；蔚來(09866)交付8132輛，按年跌33.1%，按月跌19.1%；零跑(09863)交付6566輛，按年升105%，惟按月挫46.5%。

 

　　全行業來看，乘聯會預測2月份或是全年車市銷量最低點，國內狹義乘用車零售銷量約為115萬輛，環比下滑43.5%，呈常規季節性走勢；國內新能源車零售銷量預計為38萬輛，環比下滑43%，滲透率約33%，市場滲透率較去年年底有明顯下滑。

 

逾10家車企大減價衝銷量　學者：新能源與燃油車迎決戰階段


　　為刺激淡季消費，3月一開始，比亞迪率先喊出「電比油低」的口號，頻推各系列榮耀版車型，入場價降至10萬元人民幣以內；特斯拉緊隨其後加入價格戰，針對Model 3和Model Y車型推出最高3.46萬元人民幣優惠。3月至今，逾10家車企官宣降價或開啟限時優惠，而且減幅驚人，最高降價4.7萬元人民幣。


　　中國工程院院士歐陽明高表示：「從產業角度來看，新能源車市場正在從增量發展轉向存量競爭。」一方面是因為新能源汽車行業自身的優勝劣汰，另一方面是新能源汽車與燃油車的博弈已到決戰階段，自主品牌與合資品牌的競爭也到了白熱化的程度。

 

上海迎春消費季購純電動車補貼萬元　美國擬查中國製造聯網汽車

 

　　值得一提，上海上周六(2日)舉辦2024迎春消費季暨上海汽車、綠色智能家電消費嘉年華。上海市商務委公布了最新的汽車促消費政策，明確自今年1月1日至12月31日，個人消費者報廢或者轉讓名下在上海註冊登記的非營業性小客車，並且購買純電動車，註冊使用性質為非營運的，可申請一次性10000元人民幣的購車補貼。

　　惟另邊廂，美國政府上周公布，將對中國製造聯網汽車開展國家安全風險審查。中國商務部新聞發言人昨對此回應稱，近年來美方對中國汽車加徵高額關稅、限制參加政府採購、出台歧視性補貼政策，現在又打著國家安全旗號，意圖設置非關稅壁壘，是典型的保護主義做法，會擾亂和扭曲全球汽車產業鏈供應鏈，也會損害美國消費者的利益。中方敦促美方尊重市場原則，為各國企業營造公平競爭環境。

 

溫傑：關鍵看3及4月銷售數據　理想見140元比亞迪見180元才可吼

 

2月銷量欠佳，減價戰愈趨激烈，新能源車股連日下挫仍可吼？

（溫傑）

 

　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑指，車企會受生產問題、有否推出新車及周期性影響，例如12月要求一定要達全年目標，故藉減價、抽獎等催谷，交付量可能特別多，而1及2月新年交付可能特別少，其中理想去年12月交付5萬輛車，而今年1及2月加起來才等於12月交付量；比亞迪去年11月賣出30萬輛車，2月卻只賣出10幾萬輛。總之，1及2月新能源車企銷量確比預期差，股價亦跌下來，惟新能源車股是否不可吼仍要觀望，因會有新車推出，而見年頭銷量差，車企及汽車經銷商都會「加力」，再加上「以舊換新」等政策有機會加推，以及減價後比燃油車便宜等。3及4月數據很關鍵，若到時表現仍差，就不能再歸咎新年，兼會形成趨勢，頭半年甚至全年也難望將銷量追回來。

 

　　溫傑又指，車股短期不利因素多，包括內地競爭加大，既有價格戰又有愈來愈多品牌，想走出去又可能被歐美制裁。近期車股普遍亦只跟大市上落，不太受資金青睞，要跌至較低位才可吼，其中理想公布業績後股價升幅驚人，由140元飆至最高182元，回至140元才可考慮，比亞迪則跌至180元才可考慮，但仍要看有否更強力的政策推出，以及3及4月的銷售數據。至於小鵬，其股價雖處於低位，但仍在虧蝕中，銷量也不算好，不宜買入。

 

　　比亞迪半日升0.42%收報193.4元，惟曾跌3.06%至186.7元；理想汽車跌3.88%報153.8元，最多曾跌9.1%至145.4元。小鵬跌1.75%報36.4元，蔚來跌3.6%報42.9元，零跑跌5.02%報23.65元。傳統車股亦普遍下跌，吉利(00175)跌1.4%報8.45元，廣汽(02238)跌0.3%報3.3元，東風(00489)跌1.21%報3.26元，惟長汽(02333)升1.72%報8.89元。

 

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑盡分析，請按此

 

 

另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評新能源車及大市，立即重溫

 

 

其他新能源車相關新聞：

大行報告 | 藥明系、信義系、電訊股、車股點部署？一表盡掌握

《汽車新勢力》比亞迪新車型在日本加價2%，比國內促銷價貴一倍

《Ａ股焦點》國資委將單獨考核三央企新能源車業務，東風汽車漲停

《Ａ股焦點》鋰電板塊跌多升少，曾毓群：電池企業出海要有序競爭

【兩會焦點】國資委啟動產業共鏈計劃，央企新能源車業務單獨考核

【兩會焦點】科技部長陰和俊：中國外貿新三樣去年出口增速喜人

【大國博弈】美擬查中國製造聯網汽車，華商務部促尊重市場原則

 

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01967

信懇智能

0.237

異動股

00312

歲寶百貨

0.033

異動股

00291

華潤啤酒

32.300

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 38,535.52
    -454.31 (-1.165%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,066.01
    -64.94 (-1.266%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 15,885.14
    -322.37 (-1.989%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌266.511
變動率︰-1.915%
較港股︰-0.63%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.632
變動率︰-3.226%
較港股︰+0.30%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌60.692
變動率︰-3.303%
較港股︰-0.18%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.649
變動率︰-4.162%
較港股︰-4.09%
精選中資美股 More
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌105.790
變動率︰-2.838%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌161.610
變動率︰-3.723%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.448
變動率︰-5.288%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌5.935
變動率︰-7.266%
精選美股 More
ZM
Zoom視頻通訊
按盤價(USD)︰跌66.280
變動率︰-4.920%
CRM
賽富時
按盤價(USD)︰跌297.470
變動率︰-5.457%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰跌42.915
變動率︰-5.909%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰跌56.430
變動率︰-6.309%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/03/2024 15:09 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：05/03/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/03/2024 15:09 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01967 信懇智能
  • 0.237
  • 00312 歲寶百貨
  • 0.033
  • 00291 華潤啤酒
  • 32.300
  • 00570 中國中藥
  • 4.310
  • 06862 海底撈
  • 13.560
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 16.660
  • 目標︰$17.80
  • 01038 長江基建集團
  • 45.750
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.840
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.250
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 321.800
  • 目標︰$380.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 69.700
  • 00700 騰訊控股
  • 268.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.050
  • 01769 思考樂教育
  • 4.880
  • 03690 美團－Ｗ
  • 86.350
報章貼士
  • 06160 百濟神州
  • 97.800
  • 目標︰--
  • 01836 九興控股
  • 10.980
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 158.900
  • 目標︰$194.00
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 00119 保利置業集團
  • 1.410
即時重點新聞

05/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指失守50天線考驗萬六關，中建材息高看3.4元

05/03/2024 12:29  【兩會焦點】政府工作報告精讀版：GDP增5%左右，發萬億國債

05/03/2024 19:22  【兩會焦點】李家超：完成北京行程提前返港，盡快完成23條立法

05/03/2024 18:34  軟銀減持商湯(00020)3208萬股，持股降至8.96%

05/03/2024 14:08  【兩會解讀】黃守宏：赤字率3%整體適度，為風險挑戰留政策空間

05/03/2024 17:56  【北水炒Ｄ乜】淨流入５９﹒２９億元，買騰訊沽中石油

05/03/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】大摩再劈藥明系目標，信義光能獲多間大行唱好

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

05/03/2024 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒８２４２，兩周至一年均與上日維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 滙豐減3個月港元定存息至3.6厘，6個月3.5厘新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 增長目標赤字率持平去年，萬億國債待發，滬指四連升新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中電信中聯通預告去年盈利穩增大行籲買入，中資電訊股可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

行政人員

滙款公司與傳統金融機構非競爭對手？兩者合作能提升市場競爭力！注重網絡安全跟上全球發展
人氣文章

玩樂 What’s On

韓劇排行榜｜日本票選百看不厭韓劇Top 10！大熱《鬼怪》只排第6！第2名是港人當年最愛？朴敘俊2部作品都上榜
人氣文章

小薯茶水間

Apple教清潔耳機耳筒大法：AirPods / AirPods Pro / AirPods Max / EarPods！用牙籤、棉花棒得唔得？用消毒劑4大注意事項！
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

香港藝術節《無題14公里》：從阿拉伯藝術的萬花筒中，探討西方主流價值的霸權
人氣文章

Beauty

潮濕回南天來襲！3護髮步驟告別毛躁頭髮：吹頭時留意兩件事！Dyson、ghd、Aveda護髮新品推介，養出亮麗秀髮
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

歷時兩年的婚外情：突然想向妻子坦白自首，是真心自責還是希望自保？ 1
健康好人生 Health Channel
人氣文章
郵輪逾百旅客腹瀉疑爆霍亂！15人症狀複雜需隔離做檢測！霍亂潛伏期幾耐？嚴重可致死？即睇衛生防護中心預防霍亂2大方法
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
麻疹疫苗 | 全球麻疹個案激增！香港錄3宗，患者包括兩名嬰幼兒！醫生：3類高危人士盡快打疫苗！即睇麻疹感染徵狀
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章生財有道05/03/2024
高息定存 | 滙豐減3個月港元定存息至3.6厘，6個月3.5厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金