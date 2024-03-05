中電信中聯通預告去年盈利穩增大行籲買入，中資電訊股可以點部署？

內地三大電訊商齊預告去年營業表現，其中中電信(00728)發布業績快報指，去年盈利按年升一成，收入升約7%，並將積極兌現派息率逾70%承諾。中聯通(00762)則發盈喜，料去年盈利按年升12%，連續7年錄雙位數增長。中移動(00941)公布1月H股累計回購額達1.55億元，公司將於3月21日公布去年業績，派息率升至逾70%。有大行指，中電信去年業績大致符合預期， 而聯通具最大潛力提升股東回報，均予「買入」評級。在港股今日(5日)見較大調整下，三隻電訊股表現算硬淨，中聯通及中移動都靠穩，惟中電信跌近2%，若想吸納應如何部署？

（資料圖片）

中電信去年純利按年升一成 積極兌現派息率逾70%承諾

中電信公布，截至去年12月31日止年度純利約304.5億元人民幣，按年上升10.3%，每股盈利33分人民幣，扣除非經常性損益之純利295.5億元人民幣，升8.7%；收入5078.4億元人民幣，升6.9%；營業利潤425.7億元人民幣，升3.1%。按此計算，中電信去年第四季純利按年增9.7%至33.45億人民幣；收入按年升2.6%至1235.9億元人民幣。

中電信指，2023年公司緊抓數字經濟發展機遇，持續加快基礎業務轉型，強化數字化產品供給，推進基礎業務穩健增長。全面完善5G應用，持續提升超千兆光寬接入能力，強化數字平台場景聯動、融通發展，推出更智能雲網絡、更豐富雲應用、更隨心雲服務，融入城市治理。此外，就去年而言，將積極兌現A股發行上市後3年內，每年以現金方式分配的利潤逐步提升至當年股東應佔利潤的70%以上承諾。

中聯通去年盈利按年升12% 連續7年錄雙位數增長

中聯通公布2023年度初步財務數據，預期截至去年12月31日止年度股東應佔盈利約187億元人民幣，按年提升約11.8%，連續7年錄雙位數增長。預計去年營業收入約3726億元人民幣，按年提升約5%，其中服務收入約3352億元人民幣，按年提升約5%。



中聯通指，下一步公司將積極把握短期、中期、長期發展關係，在為長遠穩健增長積蓄動能基礎上，更大力度回報股東。公司未來將堅持推進高質量發展和「提質增效重回報」，著力增強核心功能、提高核心競爭力，為股東、客戶及社會創造更大價值。

花旗：中電信去年業績大致符預期 聯通具最大潛力提升股東回報

花旗發表研報指，中電信去年業績快報大致符合預期，去年第四季業績卻遜於預期，似乎受數字化新業務收入按年增長放緩所拖累。不過，相信投資者主要關注即將公布的全年業績，如在改善國企股東回報計劃下的派息政策、股份回購、公司資本開支指引，以及5.5G、6G及人工智能發展計劃，予目標價4.4元，評級「買入」。

另花旗指，中聯通去年度初步財務數據遜於預期，而去年第四季表現疲弱，可能受到數字化項目推遲和IT開支削減的拖累，惟公司持續增加派息或股票回購，並考慮到其較低的市帳率，以及與中移動(00941)和中電信比較下最低的派息比率，認為其具有同行中最大潛力提升股東回報，維持「買入」評級，目標價6.9元。

中金：中電信去年收入及盈利符預期 予目標價5.8元

另中金指，中電信去年收入和淨利潤表現符合市場預期。公司去年移動、寬帶用戶穩增，傳統業務收入增速維持穩健。公司公告提出立足雲網融合、客戶資源和屬地化服務優勢，深入布局戰略性新興產業。天翼雲去年收入有望實現近千億元水平。另公司披露2023年加權平均淨資產收益率為6.9%，較2022年同比提升0.5個百分點，符合國資委「一利五率」考核要求，體現了公司經營質量的提升。公司指引2023年分紅率不低於70%，維持其A股及H股「跑贏行業」評級，目標價分別為8.3元人民幣和5.8港元。

摩根士丹利表示，聯通去年全年業績大致符合預期，而去年第四季收入亦大致符預期，估計服務收入按年增長3.7%至約827億元人民幣，盈利則升約35%至15億元人民幣，低過該行預期約2%。基於內地加強國企改革進度，公司同時強調改善股東回報目標，予目標價6.5元，評級「增持」。

中移動1月H股累計回購額1.55億元 去年派息率升至逾70%

中移動發公告提到，2024年1月公司累計回購並注銷237萬股公司於香港聯交所上市的股份，不計佣金及交易稅費，累計回購金額約1.55億港元。另集團指，截至2024年1月，公司移動客戶數達到9.91億戶，其中5G套餐客戶數近7.9億戶；有線寬帶客戶數達到3億戶。



中移動又指，公司高度重視股東回報，自1997年上市以來累計現金分紅金額已超1.2萬億港元。為更好地回饋股東、共享發展成果，公司2023年以現金方式分配的利潤提升至當年公司股東應佔利潤的70%以上。公司將於2024年3月21日公布2023年全年業績及2023年末期派息方案。

黃偉豪：中電信中移動可分注吸納 聯通宜於5.4至5.9元炒上落

中薇證券研究部執行董事黃偉豪表示，中資電訊股包括中電信及中聯通的業績一如既往平穩，惟過去一年股價都已升了不少，故料短線較反覆。不過，三隻電訊股現時估值都不貴，其中中電信及中移動自A股上市後不斷提升派息比率，股息率吸引，盈利表現亦較中聯通穩定，適合中長線持有，不妨分注吸納。事實上，中電信由4.41元跌至4.07元，已調整不少，現價可先買第一注，再跌8%可買第二注。中移動同樣可先買一注，待回至64元以下可再加注。而中聯通盈利及股價都較波動，宜於5.4至5.9元之間炒上落。

中電信今日跌1.93%收報4.07元，中聯通升0.18%報5.64元，中移動跌0.08%報66.85元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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