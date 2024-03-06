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樓市 | 傳有銀行拒做摸貨按揭，金管局：銀行需妥善管理風險

06/03/2024

．有大型銀行拒絕承造「摸貨」的按揭

．至於中銀香港(02388)及花旗則據報仍在考慮中

．金管局指銀行是否就個別交易形式提供按揭貸款是它們經風險評估後的決定

 

本地傳媒引述最新市場消息報道，有大型銀行拒絕承造「摸貨」的按揭，其中滙豐明確通知前綫代理，即時停止「摸貨」交易按揭申請(Confirmor Transactions Suspended With Immediate Effect)。

 

　　本地傳媒引述最新市場消息報道，有大型銀行拒絕承造「摸貨」的按揭，其中滙豐明確通知前綫代理，即時停止「摸貨」交易按揭申請(Confirmor Transactions Suspended With Immediate Effect)。恒生、渣打、東亞　(00023)、建行　(00939)、創興、交銀香港、信銀國際、華僑、大眾、富邦、大新(02356)、集友、星展香港、南商、宏亞等銀行及機構均不承接「摸貨」按揭。

 

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　　至於中銀香港(02388)及花旗則據報仍在考慮中。另有指中銀暫時仍視乎個別個案而定，惟只用最低估價來審批按揭貸款，且一般不建議做「摸貨」按揭



*金管局:銀行是否就個別交易形式提供按揭貸款是它們經風險評估後的決定*


　　金管局表示，要求銀行審慎經營按揭貸款業務，妥善管理當中涉及的風險。局方指，銀行提供按揭貸款所承受的風險，可能因樓宇買賣的交易形式而有所改變，銀行是否就個別交易形式提供按揭貸款是它們經風險評估後的決定。


　　東亞銀行表示，過往因市場沒有需求，該行並沒有承造「摸貨」按揭，目前，在一般情況下，該行未有計劃針對這種客戶群承造「摸貨」按揭，但亦會基於客戶與銀行的關係，就著承造按揭條件，按個別申請作特別考慮。


　　中信銀行(國際)表示，就有媒體報道部份銀行不接受「摸貨」按揭申請，該行一直密切留意市場情況，按揭申請的審批將按客戶個別情況而定。

 

撰文：經濟通採訪組

2024-03-06｜隔晚美股﹑比特幣齊急回 港股勢跟插？｜跟進兩會相關股｜京東業績前瞻｜嘉賓：熊麗萍｜開市Good Morning｜etnet

 

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