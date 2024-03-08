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IMF料澳門經濟強勁復甦，惟濠賭股受制上月賭收遜預期，股價低迷可趁機吸？

08/03/2024

　　國際貨幣基金組織(IMF)預期澳門經濟今年增長13.9%，較澳門經濟財政司司長李偉農預測10.3%增長更樂觀，惟濠賭股看來仍受澳門2月份博彩收入差過預期影響，股價持續於低位徘徊。雖然有大行指澳門賭收於春節假期後明顯回落，濠賭股短期有回吐壓力，而下次內地長假要等到五一勞動節，但大行一般仍看好個別賭股，可否趁其股價低迷吸納？當中澳博(00880)近日公布業績，去年虧損收窄至20億元，經調整EBITDA轉正錄17.3億元，惟大行普遍仍不看好，哪隻賭股較值博呢？

 

 

 （澳博網頁截圖）

 

IMF料澳門今年經濟增長13.9%　倡實行全面經濟結構改革

 

　　國際貨幣基金組織(IMF)專家代表團於2月21日至3月6日期間訪澳，對澳門特別行政區開展第四條款磋商。IMF專家指出，隨著澳門與世界各地全面恢復往來，經濟展現強勁復甦，並預期澳門經濟今年將錄得13.9%增長，而經濟總量將於2025年回復至疫情前水平。同時，充足的資本及流動性將支持澳門金融體系抵禦外部衝擊。


　　IMF專家認同重新訂定的《金融體系法律制度》增加澳門金融監管法律框架的靈活性，為促進金融創新奠定法律基礎。同時，工作團隊指澳門特別行政區經濟的數字化明顯提升，建議政府增加基建、教育、職業與在職培訓、醫療的投資；實行全面的經濟結構改革，以充分把握融入大灣區帶來的機遇。

 

　　值得一提，澳門政府本月初公布，去年當地經濟實質增長80.5%，回復至2019年逾八成水平。當局指，隨着澳門經濟活動及服務出口有序復常，主要動力來自旅遊服務出口，全年的人均本地生產總值為55.9萬澳門元，按年增長80.5%。單計第四季，澳門經濟實質按年增長86.4%，博彩服務出口及其他旅遊服務出口按年分別增長4.31倍及1.3倍。 季内入境旅客人次升5.2倍至828.5萬，恢復至2019年疫情前的八成。

 

2月賭收按年升79%按月跌逾4%　中金看好美高梅金沙等

 

　　另方面，澳門博彩監察協調局日前公布，2月份博彩收入184.86億澳門元，按年升79.1%，按月則跌4.4%，恢復至疫情前近73%，惟低於花旗早前預期的195億澳門元。今年首兩月澳門博彩收入378.23億澳門元，按年升72.7%，回復至疫情前75%。中金發表研報指，澳門2月博彩收入按年增近80%，低於彭博一致預期的按年增91.95%。該行認為澳門賭收復甦表現不佳主要由於春節後的需求不及預期，而2019年同期因有貴賓中介人舉辦春茗晚宴推高博彩收入基數。不過，在春節假期期間的強勁需求下，澳門賭收的復甦略有改善。


　　中金預測，澳門3月總博彩收入會介乎186億至202億澳門元，至於日均博彩收入則介乎6億至6.5億澳門元，並重申對美高梅(02282)、金沙中國(01928)、永利澳門(01128)、銀河娛樂(00027)及新濠博亞娛樂(MLCO.US)的「跑贏行業」評級。

 

高盛：賭收於春節假期後明顯回落　濠賭股短期或有回吐壓力 


　　高盛表示，澳門2月份賭收185億澳門元，為疫情前水平的70%，相對於1月及去年12月為78%及81%明顯回落，似乎是受累於春節假期後放緩幅度超出預期。日均賭收由2月份的首兩周約7.15億澳門元，回落至過去兩周的5.43億澳門元，返回去年底水平。此外，澳門每日入境旅客量也下降至約8萬人次，相當於2019年水平約72%(相對於新春期間恢復至約100%)；香港亦出現類似趨勢，最近旅客量回落至約60%水平(新春期間約為78%)。


　　高盛又指，與其他旅遊相關股相比，澳門濠賭股較早出現復甦，由於去年12月至今年2月的賭收趨勢更具韌性，濠賭股自去年底已反彈約兩成。正如去年主要假期(5月勞動節、10月黃金周)後股市往往會回調一樣，料短期內濠賭股或有獲利回吐壓力，惟仍予金沙、銀娛、澳博及新濠博亞娛樂「買入」評級。

 

澳博去年虧損收窄至20億元　惟美銀維持跑輸大市評級

 

　　另外，澳博近日公布業績，去年虧損收窄至20.1億元，對上一年同期虧損77.98億元；每股基本虧損28.3仙，不派末期息。期內博彩淨收益200.59億元，升2.3倍；酒店、餐飲、零售、租賃及其他服務收入18.15億元，升1.9倍；經調整EBITDA錄17.27億元，而去年同期為負30.95億元。

 

　　美銀指，澳博去年第四季經調整EBITDA錄7億元，較該行預期低5%，但高於市場預期，回復至疫情前的59%。雖然集團的執行有所改善，且澳門上葡京綜合度假村(GLP)終於達至盈虧平衡，但競爭仍然激烈，因此料GLP增長緩慢，維持「跑輸大市」評級，目標價2.3元。滙證亦指，澳博基本面正在改善，將今明兩年EBITDA預測提升1%，目標價由2.5元微升至2.6元，維持「持有」評級。里昂維持澳博目標價2.4元，但將評級從「沽售」上調至「跑輸大市」。

 

　　另高盛指，澳博去年第四季業績大致符合市場預期，整體EBITDA按季升24%至7億元，惟仍然受到已停業的衛星賭場員工成本過高拖累，考慮到上述事項及因素後，整體EBITDA將按季增長13%至8.25億元，將目標價由3.7元降至3.4元，予「買入」評級。

 

林嘉麒：濠賭股本月底或見反彈　金沙較值博上望24元

 

　　元宇證券基金投資總監林嘉麒表示，澳門經濟復甦比香港理想，而濠賭股股價已回至1月底低位，中線增長值得期待，只因短期缺乏催化劑，令其股價低迷，但應該不用等到五一勞動節，3月底或已可見股價反彈，因以往即使於淡季，只要賭收稍優於預期，股價已可借勢做好一些。當中銀娛及金沙都已跌穿所有主要平均線，其中金沙較值博，因其股價穩定性及技術走勢較好，之前每逢跌穿20元即見反彈，而公司大股東去年表明，股價一旦跌至19至20元就會增持，故金沙現價已可吸納，可以2月高位24元為目標。至於銀娛，料於38元有很強支持，若回至38.5元可吸，短線上望42至43元。

 

　　濠賭股今日大多逆市向下，銀娛跌1.76%收報39.05元；金沙跌0.95%報20.9元；美高梅跌0.51%報11.64元；新濠(00200)跌1.01%報4.91元，澳博則升1.32%報2.3元，永利澳門亦升0.16%報6.38元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》潘鐵珊分析，請按此


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