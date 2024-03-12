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比特幣| 比特幣曾高見72000美元，市值超越白銀

12/03/2024

．受到比特幣現貨ETF持續的正面動能推動，比特幣隔晚再創72000美元的歷史新高

．比特幣市值達到1.42萬億美元，超過了1.387萬億美元的白銀

．市場預計比特幣繼續會有強勁的價格行情

 

受到比特幣現貨ETF持續的正面動能推動，比特幣隔晚再創72000美元的歷史新高，據幣安數據顯示，比特幣兌USDT曾高見72800美元，截至今日上午九時報72062美元。

 

　　受到比特幣現貨ETF持續的正面動能推動，比特幣隔晚再創72000美元的歷史新高，據幣安數據顯示，比特幣兌USDT曾高見72800美元，截至今日上午九時報72062美元。

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　　根據CompaniesMarketCap的數據，比特幣的市值在美國交易的早晨時段上漲了4%，市值達到1.42萬億美元，超過了1.387萬億美元的白銀。早前比特幣已經超越了Meta（前身為Facebook）的市值，一些比特幣好友的目標是挑戰黃金的市值－約14.7萬億美元，即比特幣價格再翻十倍。


　　Fineqia Capital的研究分析師Matteo Greco在一份報告中表示，比特幣現貨ETF的正面動能推動，加上倫敦證券交易所在星期一決定，接受比特幣和以太幣的交易所買賣指示票據（ETN）的申請，預計繼續會有強勁的價格行情。

 

撰文:經濟通市場組

2024-03-12｜科技股有力撐起大市？ | 信義光能八連陽 靠AI炒上仲有水位？｜嘉賓：黃瑋傑｜開市Good Morning｜etnet

 

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