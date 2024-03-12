《午市前瞻》恒指萬七點後市關鍵 小米氣氛好惟新車銷情待觀察

恒生指數半日報16870，升282點或1.7%，主板成交逾631億元。恒生中國企業指數報5866，升117點或2%。恒生科技指數報3586，升104點或3%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及小米(01810)；騰訊收報287.4元，升8.8元或3.2%，成交43.76億元；美團收報91.15元，升1.95元或2.2%，成交20.12億元；小米收報14.68元，升1.28元或9.6%，成交19.49億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及小米。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及小米。

(小米汽車網頁截圖)

聶振邦：恒指本周企穩17000後市更樂觀

恒指連升第三日，半日升幅逐步擴大至超過250點，近半月以來再次挑戰16800阻力。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，過去周末內地公布的2月官方CPI升幅較市場預期大，反映春節消費行情比預期好，短線紓緩市場對內地經濟前景的憂慮。他指，今趟恒指升市有經濟數據支持，後市傾向樂觀；如本周恒指能企穩17000水平，後市可望更上一層樓。

小米SU7暫無亮點 減價戰下對銷情有保留

小米(01810)終於正式宣布旗下首款新能源車SU7將於本月28日上市，並於當天起交付。小米官方微博提到：「不負三年之約，上市即交付，交付即上量」，全國29城共59家門店同步開啟預約看車，消息帶動小米股價半日急升近一成，連破50天及100天線。

雖然小米銳不可當，但聶振邦強調，小米高調入局之際，內地新能源車市場正面對激烈競爭，受減價戰威脅下，小米SU7銷情有待觀察。他指，除了「小米第一款車」之外，市場普遍意見認為，SU7暫時並無特別亮點，故對其銷情有所保留。目前股價初步目標先望15.6元，企穩後才可上望17元高位。

小米股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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