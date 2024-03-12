財經| 李寧據報考慮將李寧(02331)私有化

．據《路透》引述消息報道，前奧運會體操冠軍李寧考慮將其在香港上市的李寧私有化

．知情人士透露，李寧正考慮牽頭一個財團收購運動服裝集團李寧有限公司

．消息指，包括TPG資本、太盟投資集團(PAG)和高瓴資本等國際級和地區性私募股權公司都表示有興趣加入作為投資者

據《路透》引述消息報道，前奧運會體操冠軍李寧考慮將其在香港上市的李寧(02331)私有化。知情人士透露，李寧正考慮牽頭一個財團收購運動服裝集團李寧有限公司。

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消息指，包括TPG資本、太盟投資集團(PAG)和高瓴資本等國際級和地區性私募股權公司都表示有興趣加入作為投資者，但指其私有化討論尚處於早期階段，交易細節尚未最終確定。



總部位於北京的李寧公司在回覆查詢時表示，目前為止還沒有收到任何有關此事的信息。

撰文：經濟通採訪組

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