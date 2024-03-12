  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

財經| 李寧據報考慮將李寧(02331)私有化

12/03/2024

．據《路透》引述消息報道，前奧運會體操冠軍李寧考慮將其在香港上市的李寧私有化

．知情人士透露，李寧正考慮牽頭一個財團收購運動服裝集團李寧有限公司

．消息指，包括TPG資本、太盟投資集團(PAG)和高瓴資本等國際級和地區性私募股權公司都表示有興趣加入作為投資者

 

 

據《路透》引述消息報道，前奧運會體操冠軍李寧考慮將其在香港上市的李寧私有化。知情人士透露，李寧正考慮牽頭一個財團收購運動服裝集團李寧有限公司。

 

　　據《路透》引述消息報道，前奧運會體操冠軍李寧考慮將其在香港上市的李寧(02331)私有化。知情人士透露，李寧正考慮牽頭一個財團收購運動服裝集團李寧有限公司。

推薦閱讀：

《駐滬專電》上海將推進生物製品分段生產試點政策

上海市藥品監督管理局今日發布《關於對標改革持續打造藥品監管領域一流營商環境的若干措施》，提出上海將探索推進生產工藝較為成熟且臨床急需的生物製品........

【國際要聞】未按時出庭指證，波音客機質檢問題吹哨人離奇自殺

據英國BBC報道，曾率先揭發波音787夢想客機生產質量問題的62歲吹哨人巴內特(John Barnett)，在南卡羅來納州參與一宗針對波音的舉報官司期間

 

 

　　消息指，包括TPG資本、太盟投資集團(PAG)和高瓴資本等國際級和地區性私募股權公司都表示有興趣加入作為投資者，但指其私有化討論尚處於早期階段，交易細節尚未最終確定。


　　總部位於北京的李寧公司在回覆查詢時表示，目前為止還沒有收到任何有關此事的信息。

 

撰文：經濟通採訪組

2024-03-12｜萬科債務談判遇阻 國資背景亦難救？｜鋰電股升勢已完？｜#KK星期二 #林嘉麒 #直播｜hot talk 1點鐘

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02399

中國安儲能源

0.270

異動股

02618

京東物流

8.590

異動股

08187

積木集團

0.530

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02399 中國安儲能源
  • 0.270
  • 02618 京東物流
  • 8.590
  • 08187 積木集團
  • 0.530
  • 00016 新鴻基地產
  • 79.750
  • 09885 藥師幫
  • 9.510
股份推介
  • 06862 海底撈
  • 16.680
  • 目標︰$17.80
  • 01910 新秀麗
  • 29.700
  • 目標︰$34.00
  • 00669 創科實業
  • 98.400
  • 目標︰--
  • 02380 中國電力
  • 3.360
  • 目標︰$3.60
  • 09999 網易－Ｓ
  • 170.800
  • 目標︰$180.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 290.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.850
  • 00005 滙豐控股
  • 58.750
  • 00388 香港交易所
  • 249.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 93.400
報章貼士
  • 00014 希慎興業
  • 12.860
  • 目標︰--
  • 01308 海豐國際
  • 14.800
  • 目標︰$17.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.540
  • 目標︰$7.80
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 01211 比亞迪股份
  • 209.600
  • 內房 More
  • 06878 鼎豐集團汽車－新
  • 0.172
  • ＡＩ More
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 14.920
即時重點新聞

12/03/2024 16:13  恒指升505點收報17093，龍湖海底撈飆14%小米漲11%

12/03/2024 13:47  《異動股》李寧急升逾兩成觸市調，傳李寧本人正考慮私有化公司

12/03/2024 12:05  《午市前瞻》恒指萬七點後市關鍵，小米氣氛好惟新車銷情待觀察

12/03/2024 09:03  【比特幣】比特幣曾高見72000美元，市值超越白銀

12/03/2024 10:15  【比特幣】倫交所第二季開始接受比特幣及以太幣ETN上市申請

12/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒０１億元，買中行沽南方恒生科技

12/03/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】富瑞大削科技股目標，滙證降蔚來兩成目標

08/03/2024 11:00  《嚟緊炒Ｄ乜》九龍倉置業去年業績不俗，長線獲利目標４０銀

12/03/2024 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒８２２５，一周拆息與上日維持３﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

財經| 李寧據報考慮將李寧(02331)私有化 新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 信銀國際6個月定存息4.23厘，富邦一年4.1厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

財經| 調查：養一隻寵物高達68萬元，不足一半受訪者投保寵物保險新文章
品味生活
生活
人氣文章

智城物語．方展策

蘋果造車夢碎！為何蘋果要放棄Apple Car？全力押注生成式AI是明智之舉，還是另有隱情？
人氣文章

娛樂情報

謝霆鋒心情大靚有問必答除咗佢：唔講呢啲喇！為謝賢澄清身體狀況
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

日本的酒店大亨！不務正業的基金經理如何成為酒店大亨？除了天時、地利、人和，還要捉緊一件事
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

清三代琺瑯彩與後仿有何分別？如何眾裡尋它千百度，找到一件雍正本朝的真品？
人氣文章

Fly with Luna．夏月

高達迷朝聖！日本橫濱超人氣18米高1:1 Moving Gundam，震撼眼前！由日玩到夜感受不同視效表演！展期至３月底，最後召集！
人氣文章

Beauty

日本人氣美妝護膚品牌 SUQQU登陸香港：盤點9大皇牌產品！亮澤底妝三步曲、漸變立體胭脂、超有感按摩霜 1
健康好人生 Health Channel
人氣文章
早晚拉筋伸展必做！伸懶腰都拉到筋？6個簡易動作擺脫起床睏意、舒緩睡前疲累！在床上都能做！｜得閒拉筋｜得閒Build 肌｜健康好人生
人氣文章
肺栓塞症狀 ︳ 27歲港女頭暈氣喘被診貧血及血壓高！ 一周後肺栓塞逝世！即睇肺栓塞8個症狀、10大高危因素
人氣文章
英國公院 | 移英港女肚痛求醫發現腫瘤！公院手術排3個月、獨享單人病房設電視、飯餐甜品有得揀！大讚醫護細心有愛冇人黑面
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2024 16:26
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2024 16:26
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2024 16:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/03/2024 16:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/03/2024
財經| 李寧據報考慮將李寧(02331)私有化
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金