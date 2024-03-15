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《午市前瞻》恒指料守百天線 大行降目標無礙科技股業績轉好

15/03/2024

　　恒生指數半日報16607，跌354點或2.1%，主板成交近552億元。恒生中國企業指數報5766，跌140點或2.4%。恒生科技指數報3504，跌99點或2.8%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、海爾智家(06690)及美團(03690)；騰訊收報281元，跌8.2元或2.8%，成交32.81億元；海爾智家收報23.7元，跌0.85元或3.5%，成交21.85億元；美團收報89.1元，跌3.8元或4.1%，成交18.52億元。國指三大成交股份依次為騰訊、海爾智家及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、海爾智家及美團。

 

 

《午市前瞻》

(騰訊遊戲網截圖)

 



李偉傑：恒指料100天線至17200上落



　　美國公布2月份PPI按年升1.6%，高於預期的1.1%，更創下六個月以來最大升幅。隔晚美股受壓，中概股捱沽，港股今早亦難逃一跌。科技股領跌，恒指早盤已跌超過300點，再度下試100天線支持。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，美國通脹又再回升，美元再度轉強令人民幣受壓，拖累港股表現，但近期港股成交回暖，看好恒指能守穩100天線。


　　他亦提到，恒指16700為早前長期下降軌阻力，早前突破後變支持，但日前恒指未能升破17200阻力，料短線於16700至17200上落，要有進一步好消息，例如下周大型藍籌股公布業績等，才有利突破17200。



科技股調整後估值合理  有利資金重新部署



　　大型科技股公布業績前，近期多間大行紛紛下調科技股目標價，引發市場對科技股前景憂慮。李偉傑認為，績前大行調整目標亦無可厚非，因大行已久未調整目標價，故一次修訂亦顯得幅度較大，但調整後的目標對比現價仍有上升水位，故科技股亦並非全無上升空間。


　　李偉傑亦看好科技股業績，如早前京東(09618)公布的去年全年業績也好過預期，帶動股價脫離低位。他指出，早前科技股大幅調整後已令股價水份減少，現價已較符合估值，相信會有利資金績後部署。



美圖業績料不差  料再試4元



　　同時具有AI及比特幣概念的美圖(01357)即將公布業績，李偉傑坦言，美圖為近期少有能維持表現的科技公司，觀望其AI產品收費模式會為其帶來更大增長動力。早前美圖已發布盈喜，預告去年經調整純利按年大增約三倍，預計業績表現料不差，初步預計會再次挑戰4元高位，重返去年底區間約3.2至4元。

 

《午市前瞻》

騰訊股價周線圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

《午市前瞻》

阿里巴巴股價周線圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

《午市前瞻》

美圖股價周線圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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