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《嚟緊炒D乜》建滔板下周派成績表，中短線目標7.9銀

15/03/2024

　　建滔積層板(01888)下周一(18日)公布截至2023年12月31日止全年度業績，建滔板早前已發盈警，預期截至去年12月31日止年度純利不少於8.6億元，同比倒退不多於55%。集團指，去年度雖然覆銅面板產品的市場競爭激烈，全年銷售量有所上升，但因市場銷售單價下跌令純利下跌。

 

（建滔積層板網頁截圖）


　　建滔板於2006年由建滔化工(00148)分拆上市，主要生產覆銅面板，其用於生產印刷線路板，而印刷線路板則用於生產多種電子產品；為確保原料供應，集團自行生產玻璃沙、玻璃纖維布、漂白木漿紙、銅箔及環氧樹脂等。所有生產設施均設於廣東省及江蘇省。


　　建滔板截至2023年6月30日止半年度業績，錄得股東應佔溢利4.22億元，按年倒退76.9%；整體毛利減少67.6%至12.98億元，毛利率下跌14.4個百分點至16%；期內，營業額減少38.4%至81.1億元。


發盈警後股價一度回調


　　佔總營業額97.6%之覆銅面板業務，營業額減少24%至79.15億元，分部溢利減少61.6%至7.03億元；物業項目之營業額減少94%至1.64億元，分部溢利倒退95.6%至5987萬元；另外，投資項目之營業額增19.4%至3103萬元，分部虧損收窄86.8%至3156萬元。


　　於2023年6月30日，集團之現金及現金等價物為32.25億元，銀行借貸總額為56.99億元。流動比率為2.35倍(2022年12月31日為2.91倍)，存貨周轉期為87日(2022年12月31日為51日)。


　　睇返技術走勢，日線圖顯示，建滔板早前發盈警後，股價一度回調兩日，及後整固，並形成小圓底回升，上破50天線後於其上整固，目前營造向上突破，錢駿建議現價5.36銀買入，首站6.5銀，中短線以7.9銀為最終獲利目標，跌穿4.5銀止蝕。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：錢駿

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