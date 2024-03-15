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友邦業績符預期股價卻連日下挫，獲大行力撐可趁低吸？

15/03/2024

　　友邦保險(01299)昨日(14日)公布業績，去年新業務價值按年增長33%至40.34億美元，末期息增加5%至每股1.1907港元，全年共派1.6136港元，均符合市場預期，績後亦獲多間大行唱好，其中花旗更予目標價100元，不過友邦股價昨日卻急跌4%，今日(15日)仍未止跌，最多跌逾2%，可能因新業務價值利潤率未如理想，且未有改變新一輪回購計劃指引，是否可趁低吸納呢？

 

（資料圖片）

 

去年新業務價值按年增長33%　純利升13%末期息增5%

 

　　友邦保險截至2023年12月31日止年度，以固定匯率計算新業務價值40.34億美元，按年增長約33%，中國內地、香港、東盟(越南除外)及印度業務均取得雙位數增長；全年新業務價值利潤率為52.6%，按年跌4.5個百分點，但與上半年相比，更有利的產品組合及產品重新定價，令下半年新業務價值利潤率提升到54.5%；年化新保費76.50億美元，增長約45%。


　　友邦年度保險服務業績淨額50.91億美元，下跌約6.9%；投資業績淨額15.47億美元，增長1.8倍；股東應佔純利37.64億美元，增長13%，每股盈利0.33美元，上升17.9%；派末期息1.1907港元，增加5%，全年共派1.6136港元。

 

友邦：疫後業務動力強勁　今年首兩月中港新業務價值雙位數增長


　　友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示，公司整體財務表現強勁，疫情後整個集團的業務動力強勁，年化新保費增長45%至歷史新高，新業務價值上升33%，主要增長引擎的東盟、香港、中國內地和印度業務締造更高的新業務價值；此外，在10個市場取得雙位數增長。其中內地全年錄得20%的新業務價值增長，隨著疫情的干擾消退，新業務展現強勁動力，2至12月的新業務價值增長28%。集團長期儲蓄業務內產品組合的有利轉向，以及產品的重新定價，支持2023下半年的新業務價值利潤率較上半年有所上升。香港業務方面，在本地及中國內地訪客業務，以及代理及夥伴分銷渠道均錄得增長的支持下，新業務價值升幅達82%。自2023年2月全面通關後，集團把握中國內地訪客的客戶群強勁的需求，促使香港業務為集團2023年新業務價值帶來最大貢獻。

 

　　另李源祥指，2023年友邦香港業務約一半的新業務價值來自內地旅客，相關需求在去年表現強勁，增長勢頭亦延續至今年，非常看好內地市場未來發展，而內地政府推出的相關監管政策亦有利於保險業的高質量發展，今年首兩月香港及內地新業務價值均錄得雙位數增長，預期相關的增長勢頭能夠持續。

 

　　對於回購，集團首席財務總監鍾家富表示，希望擁有穩健的資產負債表，集團財務實力對其保單持有人非常重要，集團具財務靈活性和強大的自由盈餘，正進行為期3年的100億美元股份回購計劃，未來將繼續發展業務，以帶來具吸引力的回報。

大摩：去年業績表現具韌性　新業務價值增長勝預期

 

　　摩根士丹利發表研報指，友邦保險去年業績表現具韌性，而受到MCV業務表現強勁所帶動，去年新業務價值按固定匯率計算按年錄得33%的強勁增長，高於預期，利潤率在下半年出現了一些改善的早期跡象，特別是在第四季。去年稅後營運利潤(OPAT)為62億美元，按固定匯率計算按年下降1%，其營運每股盈利按年增長2%，大致符合該行及市場預期，末期股息為每股1.1907港元，全年股息總額為每股1.6136港元，增加5%，而派息比率則上升至38%，稍高於預期，予目標價95元及「增持」評級。


　　摩通指，友邦去年業績略勝預期，新業務價值40.3億美元，按實質匯率計按年增長30%，高過該行預期的39.5億美元；每股末期息略高過該行預期的1.19港元。市場對友邦今年新業務價值的預測僅按年增長15%至46億美元，料隨著友邦中國去年下半年的員工人數增加和產品毛利提高，市場對其新業務價值預測有上調空間。此外，友邦去年自由盈餘達160億美元，產生的基本自由盈餘為60億美元，意味總股東回報還有上升空間，維持「增持」評級，目標價92元。然而，友邦未有披露今年首兩個月的銷售數據，由於內地宏觀經濟仍然波動，有關數據或是一個關鍵問題。集團亦未有單獨披露其印度合資企業的新業務價值。另隨著現有回購的持續，集團未有改變新一輪回購計劃指引或前景。

 

花旗看好友邦業績持續穩固　予目標價100元


　　花旗表示，友邦去年業績表現良好，大致符合市場預期，按實際匯率及固定匯率計算，新業務價值分別強勁增長30%及33%至40.34億美元，增幅與預期相符。雖然稅後經營利潤表現受到營運差異所拖累，但全年及末期股息仍按年提升5%。看好友邦業績表現持續穩固，給予目標價100元，對應2024年預測每股股價對內涵價值(P/EV)比率約2倍，評級「買入」。

 

　　富瑞指，友邦保險的增長符合市場預期，其新業務價值利潤率升至52.6%，遠高於第三季度的51.2%，對此感到驚喜，因為部分投資者擔心第三季度的改善只是暫時好轉，另公司增長基礎廣泛，有10個市場錄得兩位數增長，建議買入，目標價90元。大和指，公司去年新業務價值較市場預期為高，2023財年的新業務價值增長主要由內地和香港的雙位數增長帶動，由於更有利的產品組合和重新定價，下半年的新業務價值利潤率上升至54.5%。

 

溫傑：新業務價值利潤率令人失望　惟60元以下抵買

 

　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，友邦去年業績單看「大數」符合預期，市場最看重的新業務價值增長33%至40.34億美元符合預期，全年派息約1.61港元亦符合預期。新業務金額回升是好事。不過，公司去年新業務價值利潤率跌4.5個百分點至52.6%，雖按季有進展，上半年為50.8%，第三季為51.2%，至第四季升至逾54%，但與2019年沒有疫情正常情況下的62.9%相比，利潤率4年來跌逾10%，令市場不太滿意。分地區來看，友邦香港新業務價值全年增82%，在內地訪客疫情後大增屬預期之內，但單計上半年已升了111%，即下半年升幅有所收窄。

 

　　溫傑續指，雖然友邦股價下跌可以理解，但不會看得太淡，友邦歷史平均Price/EV為1.8倍，現時的1.3倍似乎太低。友邦股價短期雖難爆升，因業績只符合預期，利潤率表現麻麻，但若打算中長線持有收息以穩健增值，60元以下抵買，即1.2至1.3倍Price/EV，比歷史平均值低一至兩個標準差。

 

　　友邦半日跌1.93%收報61.05元，連跌兩日，累跌5.86%，成交14.03億元。其他保險股亦向下，保誠(02378)跌1.2%報78.4元；宏利(00945)跌0.53%報187.3元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此

 

 

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