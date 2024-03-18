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《午市前瞻》美日央行政策轉向利港股，京東專注本土市場更有利

18/03/2024

　　恒生指數半日報16720，跌不足1點，主板成交逾559億元。恒生中國企業指數報5836，升15點或0.3%。恒生科技指數報3566，升17點或0.5%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、友邦(01299)及美團(03690)；騰訊收報289.6元，升5.8元或2%，成交34.41億元；友邦收報59.3元，跌1.7元或2.8%，成交19.44億元；美團收報89.9元，升0.5元或0.6%，成交14.88億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里收報71.85元，跌0.05元或不足0.1%，成交12.31億元。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

 

 

《午市前瞻》

(網上截圖)

 

曾永堅：外資觀望美日貨幣政策  港股後市傾向看好

 

　　港股上周五(15日)起回吐，跌抵100天線附近有支持，今早繼續於100天線上爭持。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，看好恒指今次能守著100天線，但周內走勢亦會反覆，要到本周收高於100天線才能正式判斷恒指已企穩該水平。

 

　　曾永堅預期，市場正密切觀望美國聯儲局所釋出的貨幣政策轉向訊號，因減息預期上升將令美元回落，有利資金回流港股。同時日本央行的貨幣政策取向亦為市場焦點，若日本央行結束負利率政策，將成為日股調整的一大壓力，亦有利資金向低流。他指外資正密切留意，雖然暫時未見外資積極流入，但已減少流出，反映外資正觀望上述因素，料港股拋售壓力已大為減少，加上市場憧憬內地將推出更多扶持內需政策，他估計恒指本周守穩100天線後，將向上挑戰17500。


京東預留資金提升本土競爭優勢更好


　　京東(09618)宣布不會向英國電子產品零售商Currys提出收購要約，今早高開約2%。曾永堅坦言，京東放棄收購Currys對公司較為有利，因市場傾向希望京東專注於本地市場，加強提升於內地競爭優勢，而過去一次業績都顯示京東降本增效初見成效，將資金留用於本地市場比起向外收購更好，對估值更為有利。

 

憧憬內地消費市道進一步回升  京東中線看122元

 

　　日前內地官方公布2月份CPI按年升0.7%，高於預期的0.3%，今早公布的2月社會消費品零售總額按年增5.5%，亦高於預期的5.2%。曾永堅指，目前市場正在關注內地人民消費降級習慣屬於周期性轉變或是結構性轉變，而近日股市及樓市回穩後，消費市道亦略見回暖，故初步可以判斷為周期性消費降級。因此，隨著中央進一步公布更多刺激消費措施，相信將有利京東股價表現。他預計，目前京東於100至105元整固後，可以上望250天線約122元水平。

 

 

《午市前瞻》

京東股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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