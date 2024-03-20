財經 | 李寧回應私有化傳聞：會考慮任何提高股東回報方案

．李寧今日出席業績發布會，作為投資人，任何可以提高投資者回報的方案都會考慮，包括派息及其他方式

．至於其他計劃目前則沒有可公布

．執行董事及聯席行政總裁錢煒指出，去年下半年線下門店的客流量不及預期，為同店銷售表現帶來一定影響及壓

此前市場一度傳出李寧(02331)創辦人兼大股東李寧擬將公司私有化。李寧今日出席業績發布會時被問到對公司股價表現以及私有化的看法，他稱「股價的事情不是我的責任」，上市公司股價都是由市場來決定；他作為投資人，任何可以提高投資者回報的方案都會考慮，包括派息及其他方式，提到集團2023年派息比率達45%，屬行內不算低的水平；至於其他計劃目前則沒有可公布。

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執行董事及聯席行政總裁錢煒指出，去年下半年線下門店的客流量不及預期，為同店銷售表現帶來一定影響及壓力。今年市場仍存在較大不確定性，希望下半年在渠道布局完成後，將更聚焦在高層級市場提效，穩健務實發展業務，預期同店銷售今年仍存在壓力，但會朝著改善門店聚焦、效率提升等方面，以加大對業務的改善。

撰文:經濟通採訪組

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