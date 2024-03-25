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港股| 新秀麗升4.2%，傳私有化可能存在，或考慮雙重上市

25/03/2024

．新秀麗(01910)現價升4.2%，據《彭博》引述知情人士表示，新秀麗保留私有化交易的可能性，同時該公司考慮在美國雙重上市

．知情人士透露，新秀麗已收到幾家收購公司對潛在收購的初步興趣。

．新秀麗早前表示，尋求雙重上市尚處於早期階段，額外上市將增加公司股份的流動性　　

 

據《彭博》引述知情人士表示，新秀麗保留私有化交易的可能性，同時該公司考慮在美國雙重上市。

　　新秀麗(01910)現價升4.2%，報29.7元，該股成交約83萬股，涉資2405萬元，盤中高見29.75元，最低見28.55元。

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　　據《彭博》引述知情人士表示，新秀麗保留私有化交易的可能性同時該公司考慮在美國雙重上市。知情人士透露，新秀麗已收到幾家收購公司對潛在收購的初步興趣。新秀麗早前表示，尋求雙重上市尚處於早期階段，額外上市將增加公司股份的流動性，並讓公司有機會接觸對全球業務足跡和推動增長起到重要作用的市場的投資者。


　　據《彭博》此前報道，包括凱雷投資集團和KKR在內的跨國收購公司，據悉對收購新秀麗表現出初步興趣。其他考慮交易的公司還包括CVCCapital Partners和德弘資本。知情人士表示，新秀麗一直在與一家顧問合作，以幫助評估潛在的收購。


　　現時，恒生指數報16553，升53點或升0.3%，主板成交逾67億元。國企指數報5787，升29點或升0.5%。恒生科技指數報3462，升6點或升0.2%。


　　即月期指新報16558，升43點，高水5點。即月國指期貨報5789，升30點，高水2點。即月科指期貨新報3465，升4點，高水3點。


　　上證綜合指數報3042，跌5點或跌0.2%，成交340.92億元人民幣。


　　深證成份指數報9538，跌26點或跌0.3%，成交478.23億元人民幣。

撰文：經濟通市場組

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