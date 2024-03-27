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田北辰：港鐵加幅已平衡各方利益，張欣宇質疑票價機制合理性

27/03/2024

  • 港鐵宣布，本年度的港鐵整體票價調整幅度為上調3.09%

  • 張欣宇質疑機制的合理性，建議加幅扣減改以港鐵基本業務利潤掛勾

 

　

田北辰：港鐵加幅已平衡各方利益，張欣宇質疑票價機制合理性

　港鐵公司(00066)宣布，本年度的港鐵整體票價調整幅度為上調3.09%。

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田北辰：港鐵加幅不算離譜

　　實政圓桌立法會議員田北辰認為加幅不算離譜，已平衡各方面利益。他在電台節目上提到，目前的票價調整機制已是最好的機制，相比巴士多年不加價，一加價時加幅達8%-9%，港鐵每年加價少許，會更易接受，而最重要是加幅與通脹掛勾。


　但田北辰質疑現時港鐵票價與其物業發展利潤直接掛鈎的安排，他看淡未來數年本地物業市道，港鐵去年整體收益達70億元，但物業收益只有約20億元，其餘來自廣告、商舖租金等，預料這部分收益將持續增加，應該加入機制，作為扣減加幅。



張欣宇倡加幅扣減改以港鐵基本業務利潤掛勾

　　曾任職港鐵的立法會議員張欣宇則認為，港鐵在新的票價調整機制下「加到盡」，加幅扣減只與物業收益掛勾，最終做不到扣減效果。他提到過去10年當中只有3年，港鐵的物業發展收益是超過50億元，平均每年相關收益就是40多億元，達不到扣減加幅門檻，質疑機制的合理性，建議加幅扣減改以港鐵基本業務利潤掛勾。

撰文：經濟通採訪組

 

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