比亞迪業績遜預期仍獲大行力撐，可趁股價調整吸納？

新能源車龍頭比亞迪(01211)周二(26日)收市後公布業績，儘管去年盈利按年升逾80%至300億人民幣，仍低於市場預期，惟去年銷量增62%，蟬聯全球新能源車銷量冠軍，毛利率亦升3個百分點達到20%，且末期息增1.7倍至每股3.096元人民幣。不過，比亞迪股價過去一個月累升近一成半，昨日(27日)借勢調整，急跌逾6%，今早(28日)一度再插逾4%跌穿200元關，惟半日卻倒升收市。而大行看法亦不算太差，仍指其業績符合預期，其中大和及交銀國際都稍微下調目標價，但仍達300元以上，或可趁股價回調吸納。

（比亞迪網頁截圖）

去年純利升81%末期息增1.7倍 毛利率升3個百分點達20%

比亞迪公布，截至去年12月31日止年度純利300.4億元人民幣，按年升80.7%，每股盈利10.32元人民幣，派末期股息每股3.096元人民幣，增1.7倍。收入6023.1億元人民幣，升42%，其中汽車業務收入升48.9%至4834.5億元人民幣，汽車銷量增62%至302.4萬輛，乘用車出口增334%至約24.2萬輛；手機部件等業務收入升20%至1185.8億元人民幣。毛利升68.53%至1217億元人民幣，毛利率升3.17個百分點，至20.21%。研發投入近400億元人民幣，增97%。



展望今年，比亞迪指，國際經濟環境仍錯綜複雜，在供給側問題緩解和緊縮性貨幣政策的影響下，全球通脹呈下降趨勢，但經濟擴張的步伐仍緩慢，壓制全球經濟增長的長期因素未得到根本解決，地緣政治帶來的經濟風險仍不可忽視。不過，中國將持續擴大釋放內需新潛能，預計中國新能源汽車市場將延續強勁增長勢頭，邁進千萬輛級時代，滲透率有望再突破。

王傳福：今年銷量目標為360萬輛 海外銷量目標50萬輛

另外，比亞迪昨日舉行2023年財報投資人溝通會。內媒《第一財經》引述會議紀要顯示，比亞迪董事長王傳福認為，目前新能源行業已進入淘汰賽，2024至2026年是規模、成本和技術的決戰。中國車企新能源產品加速投放將會蠶食合資品牌市場，未來3至5年合資品牌份額將從40%降到10%，其中30%是中國品牌未來增長的空間。



對於比亞迪自今年2月下旬起通過密集推出榮耀版車型發起價格戰，王傳福稱，比亞迪榮耀版車型的主要對手是燃油車和合資品牌，3月份預估銷量會超過30萬輛，乘用車市場佔有率16%，新能源車市場市佔率35%。當前秦PLUS已遇到產能瓶頸，後續4至5月將進一步加大產能。預計2024年全年銷量在2023年的基礎增長至少20%以上，而2024年銷量目標為360萬輛。



王傳福又指，比亞迪對海外市場的布局也在加速。目前比亞迪已進入日本、德國、澳洲、巴西、阿聯酋等多個國家和地區，首個海外乘用車生產基地泰國工廠已奠基，巴西、匈牙利兩大新能源汽車整車製造基地也在計劃建設中。2023年比亞迪海外銷量為24萬輛，今年海外銷量目標為50萬輛，明年銷量目標為100萬輛，未來3年呈倍增式增長。

大和：海外業務成長期增長動力 惟將目標價降至320元

大和發表研報指，比亞迪目標在今年實現至少20%的汽車銷量按年增長，低於之前預計約增長33%至400萬輛，可能是由於今年首兩個月銷售疲軟。不過，管理層認為，在近期減價帶動下，3月份銷量可能會恢復到30萬輛，按年增長45%。將其今明年每股盈利預測下調8%至19%，以反映每輛車毛利潤受價格競爭下跌至3.1萬至3.2萬元人民幣，之前預測為3.6萬至4萬元人民幣，目標價由326元下調至320元，重申「買入」評級，看好公司海外業務發展，是其主要長期增長動力。



交銀國際指，比亞迪業績符合市場預期，維持「買入」評級，以反映出口和高端化進入快速通道。略為下調今明年盈利預測，以反映每輛汽車利潤受壓，但料公司的垂直供應鏈優勢和定價權將持續領跑同行，而出口和高端化提速有望增厚利潤。預測今年銷量增長24.9%至377萬輛，市佔率有望進一步提升。另預計今年出口銷量49萬輛，佔總銷量13.3%。而受促銷降價影響，測算比亞迪去年第四季每輛汽車利潤約8500元人民幣，按年下降約23%。預計隨著今年首季推出多款榮耀版車型，每輛汽車利潤將受壓，目標價由309.67元下調至306.48元。

摩通表示，儘管行業競爭加劇，但對比亞迪獲利能力保持樂觀，並相信其在2024年將繼續實現強勁的獲利成長，而比亞迪海外市場持續擴張，料出口量將在1至1.5年內翻一番，特別是2024年底泰國工廠完工後，維持「增持」評級及目標價270元。

大摩：比亞迪季績符預期毛利率具韌性 予目標價225元

摩根士丹利稱，比亞迪去年第四季業績處於先前指引中點，應該不會令市場感到意外，預料投資者可能會關注管理層在業績電話會議上的評論，包括今年銷量前景、季度利潤走向和全球擴張路線。而比亞迪的汽車平均售價連續第四個季度下降，去年第四季降至15.1萬元人民幣，2022年為17萬元人民幣。扣除比亞迪電子的影響，單輛汽車利潤或較第三季下降25%，主要受累於研發費用增加。季績亮點是毛利率達到21.2%，比預期更具韌性，可能由於來自上游供應商端的成本進一步下降，以及出口的利潤貢獻增加，部分抵銷了其大眾市場車型平均售價的下降。



大摩又指，比亞迪第四季管理和銷售費用控制得宜，惟研發費用按季增加32%，達到146億元人民幣(約佔總營收的8.1%)。去年資本支出進一步攀升，預期集團的研發和資本支出將維持在相對高水平，因產品持續升級並將市場擴展至海外，予目標價225元，評級為「與大市同步」。

林家亨：上季盈利按季下跌遜預期 惟200元以下可分段買入



今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指比亞迪去年第四季業績遜預期，銷量按季升14.6%，賣多了逾12萬架車，盈利卻按季跌16.5%。另第四季單車盈利為8125元人民幣，第三季則為10781元人民幣，即按季跌了24%。而全年盈利只有300億元人民幣，亦差過預期的310億元人民幣。

（《開市Good Morning》節目截圖）

林家亨指，比亞迪在200元以下，可分階段買入。比亞迪減價目的應只望保持銷量第一，未必望增加盈利，而公司減價已搶佔更多市佔率，盈利受損不會太大。事實上，比亞迪經去年多次減價，其盈利始終仍有300億元人民幣，不似小鵬(09868)及蔚來(09866)，一減價恐會蝕得更多。值得一提，比亞迪減價並非針對「蔚小理」，而是針對日產、豐田及大眾汽車，故早前減價時喊出口號「電比油低」，公司正不斷搶佔日系汽車市場。另要留意，3月份是車市淡季，相比1、2月開始復甦，雖然4月初車企會公布3月銷量大幅上升，但料復甦幅度不會太大，而旺季則要到5、6月才開始。

比亞迪半日升0.69%收報204.2元，曾最多跌4.44%低見193.8元，成交15.29億元。其他新能源車股亦普遍上升，小鵬升2.18%報32.8元，蔚來升3.13%報37.85元，理想(02015)升4.68%報123元，零跑(09863)升5.2%報24.3元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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