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滙控完成出售加拿大業務擬派特息，超高息兼回購撐股價

02/04/2024

　　滙控(00005)公布已完成出售加拿大業務，今年首季確認出售收益49億美元，擬於今年4月30日刊發今年首季業績時，一併宣布派發每股0.21美元的特別股息。 集團指，該項交易將會釋放重大價值，而集團的普通股權一級資本比率預計將會提升0.7個百分點。滙控股價今日(2日)最多升近2%，高見62.3元。記得滙控早前因公布去年業績差過市場預期，一度令股價跌至58元水平，其後隨著市場消化業績影響，以及集團展開新一輪回購，股價已收復大部分失地。計及今次派發的特別息，滙控股息率高達10厘，若想吸納應如何部署？

 

 （資料圖片）

 

售加業務料賺49億美元6月派特息21美仙　滙控：將為集團釋放重大價值

 

　　滙控公布，已於上周四(28日)完成出售加拿大滙豐銀行予加拿大皇家銀行(RBC)，將於今年第一季確認估計49億美元的出售利潤，擬於4月30日刊發今年首季業績時，一併宣布派發每股0.21美元特別股息，惟須視乎今年首季業績的最終結果，以及董事會的考慮和批准而定。而這是董事會審議任何建議季度股息以外的特別股息，如獲批准，預期將於6月同時派發。


　　集團指，交易完成，包括回收大約6億美元貨幣換算儲備虧損，確認的估計利潤毋須課稅。而出售乃於對加拿大滙豐的一項策略性檢討後進行，交易將會釋放重大價值。受出售利潤、減除加拿大滙豐風險加權資產和確認特別股息影響，滙豐集團的普通股權一級資本比率預計將會提升0.7個百分點。

 

祈耀年：乃轉型重要里程碑　提供資本發展核心業務並回報股東


　　滙豐行政總裁祈耀年表示，對加拿大團隊在過去18個月中為完成這筆交易所付出的努力表示感激，形容加拿大滙豐銀行是一家出色的企業，擁有傑出的員工和客戶，相信將成為加拿大皇家銀行的重要組成部分，完成交易也是集團轉型的又一個重要里程碑，將提供資本使公司能夠發展核心業務，並回報股東，包括派發每股0.21美元的特別股息。


　　加拿大皇家銀行表示，所有加拿大滙豐銀行分行已於當地時間3月28日中午12 點正式停業，其中25間分行將永久關閉，其餘分行就會改成為加拿大皇家銀行分行，在周一(1日)重新營業。加拿大滙豐銀行ATM將不能再使用，如果客戶在RBC ATM上使用加拿大滙豐銀行卡，交易費用將被免除。

 

去年稅前盈利升78%略遜預期　惟擬斥20億美元回購

 

　　值得一提，滙控早前公布業績時，已再提到出售加拿大業務交易完成後，將考慮今年上半年派付每股21美仙特別股息。業績方面，滙控去年列帳基準稅前盈利約303億美元，按年升78%，略低於市場預期；派末期息每股31美仙，符合預期，全年派息61美仙，2024年目標派息率維持在50%。而單計去年第四季，除稅前盈利按年跌81%至9.77億美元，包括對聯營公司交通銀行(03328)的減值準備30億美元。不過，滙控同時公布擬展開最多20億美元股份回購。

 

　　滙控其後宣布，計劃由今年2月23日至不遲於4月26日期間，回購總值最多20億美元之普通股。滙控最新公布，上周三(27日)於英國及香港市場合共再回購719.52萬股，共涉資4.41億港元。當中於英國市場購入274.64萬股，每股價格介乎6.125至6.206英鎊。在香港聯交所購入444.88萬股，每股價格介乎61.25至61.75港元。所有回購的股份將被註銷，至今累計回購金額已逾10億美元。

 

中金：高股東回報邏輯不變　維持目標價76.5元

 

　　中金早前發表研報，認為滙控業績披露後股價反應負面主要來自四個方面，包括去年第四季淨利息收入不及市場預期且今年指引偏保守，上季營業費用不及市場預期且今年指引費用較高，交通銀行減值的擔憂，以及公司並未對明年及更長期表現提供指引。雖然公司是次業績低於預期，但公司資本狀況良好，高股東回報的邏輯不變，估計明年公司有形股本回報率(ROTE)仍能保持在12%，派息及股權回購具有可持續性，維持其「跑贏行業」評級和目標價76.5元不變。


　　另摩通將滙控2024至2026財年每股盈測分別下調6%、3%、3%，原因是淨利息收入預測被下調及成本假設被輕微上調，但2024財年撥備假設略降，抵銷部分影響。由於盈利下調，將其目標價由81元降至74元，但仍維持「增持」評級，因見到管理層對通過回購股份和派發股息來維持ROTE和資本回報的堅定和明確的承諾。

 

李偉傑：息高帶動股價續升　回至61元以下可吼

 

　　華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，滙控股價一直有反映出售加拿大業務後派特別息，近一年亦已跑贏大市，但因股息高仍可帶動股價繼續沿10天及20天線上升，現時10天線處於約60.8元，若想吸納，可待回至61元以下才考慮。

 

　　滙控今日升1.23%收報61.9元，成交17.97億元。其他本地銀行股亦普遍造好，其中績優增派息的中銀香港(02388)飆9.55%報22.95元，恒生(00011)升5.25%報90.15元，東亞(00023)升0.43%報9.36元，大新銀行(02356)升4.49%報5.82元，惟渣打(02888)跌0.6%報66.6元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

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