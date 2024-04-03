小米殺入車市再掀價格戰，新能源車要慎選

受惠春節後降價，新能源車企3月銷量均出現按年及按月升幅，其中比亞迪(01211)按年升46%，按月升147%，銷量逾30萬輛。理想(02015)3月銷量按年升39%，按月增43%，達近2.9萬輛，於「蔚小理」中仍一枝獨秀。而首季各車企銷量均錄得按年升幅，僅蔚來(09866)錄按年下跌。不過，小米集團(01810)正式殺入車市，以較預期低的定價推出新車SU7，點燃新一輪價格戰，部分新能源車股昨日(2日)已不升反跌。另外，特斯拉(Tesla)昨公布首季交付量按年跌8.5%至38.7萬輛，遠遜市場預期，在美股價跌近半成，令新能源車股今日(3日)續跌，其中小鵬(09868)兩日共插逾一成，與蔚來同創上市新低，新能源車股暫不宜沾手？

（小米汽車官網截圖）

比亞迪3月銷量升46%理想增39% 蔚來升14%小鵬增29%



比亞迪3月汽車銷量為302459輛，按年升46.1%，按月升147.3%。今年首季銷量累計為626263輛，按年升13.4%，期內海外銷售新能源乘用車合計38434輛。理想汽車3月交付新車28984輛，按年增長39.2%，按月增43.1%。首季共計交付80400輛，按年增長52.9%。截至2024年3月31日，理想汽車累計交付713764輛，成為首家達成累計交付70萬輛里程碑的中國新勢力車企。

蔚來3月交付11866輛車，按年增14.3%，按月增46%，總結首季，蔚來交付30053輛，按年跌3.2%，截至3月底止累計交付479647輛。小鵬3月交付9026輛車，按年增29%，按月增99%。今年首季，小鵬交付21821輛，按年升20%。另吉利汽車(00175)旗下電動車品牌「極氪」3月銷量為13012部，按年升95%，首季累計銷量為15234部，按年升117%。

蔚來推最高10億人幣油車置換補貼 問界小鵬紛降價

另方面，小米集團宣布，小米汽車SU7全系3月28日開啟預定，標準版售價21.59萬元(人民幣．下同)，Pro版售價24.59萬元，Max版售價29.99萬元，不用30萬的進取價令市場振奮，據報首日預訂接近9萬輛，再次點燃汽車價格戰。蔚來在4月1日宣布，即日起，原有油車用戶置換蔚來2024款新車，將額外獲得1萬元的選裝補貼，補貼累計上限為10億元。蔚來稱此舉是為了響應國家推動消費品以舊換新的號召。



除了蔚來，多家車企均於同日推出各式降價或優惠政策。問界M7起售價從24.98萬元下調至22.98萬元。小鵬汽車官宣2024款小鵬G9現車限時減免最高2萬元，調整後起售價為24.39萬元。極氪007車型推出增強版，價格為20.99萬元，較原有入門配置售價降低2萬元。

特斯拉中國則於官網顯示，Model Y全系漲價5000元，惟通過官方微博披露，Model 3和Model Y均限時免費選配原價1.2萬元的星空灰車漆。另外，特斯拉昨公布今年第一季汽車交付量僅38.7萬輛，不但按年下降8.5%，更遠低於市場預期中值的44.9萬輛，創有數據以來最大紀錄差距，遭外媒形容數據為「災難式」，在美股價大跌4.9%。

高盛：因應價格戰及利潤率受壓 降比亞迪目標價至290元

值得一提，比亞迪及理想汽車近日齊遭券商下調目標價。高盛稱，比亞迪管理層日前在業績發布會上提到，規模、成本及技術將是未來兩年中國新能源汽車競爭中脫穎而出的關鍵因素，預計未來3至5年將出現行業整合，集團有意透過併購來獲取人才及產能。在內地市場方面，由於比亞迪將新能源車定價下調至低於內燃引擎汽車的價格，導致集團訂單急增，預計未來3個月電動車滲透率將加快至超過50%。至於海外市場，管理層的目標是在今明兩年分別銷售50萬輛及100萬輛車。雖然比亞迪整體利潤可能因激烈的價格競爭而受壓，但管理層預計今年整體利潤水平將保持穩定，將其2024至2026年盈利預測下調11%至15%，以反映內地市場價格戰以及利潤率受壓，目標價下調5%至290元，維持「買入」評級。



招商證券指，理想汽車3月新車交付量2.9萬輛，按年和按月分別增長39%和43%，按年提升受L系列進入穩態銷量區間，以及新車型貢獻銷量影響。按月上升受市場季節性回暖以及MEGA貢獻銷量支撐。理想汽車首季銷量合計8萬輛，按年增長53%，好於公司此前指引的7.6萬至7.8萬輛，顯示3月下旬公司重新調整市場策略後交付能力回升。公司戰略調整的悲觀預期已釋放，關注4月北京車展前後公司重磅車型L6上市，惟分別下調其2024至2026財年淨利潤預測27%、35%及30%，目標價由260元降至191元。

莫灝楠：增長已到樽頸位銷量難大升 惟比亞迪小米較可取

（莫灝楠facebook截圖）

南華金融集團副總監莫灝楠表示，內地新能源車增長即使未到頂也已有很多樽頸位，深圳及廣州等城市已大部分都是油電或純電汽車。而，消耗量不會太大，例如廣汽埃安電動計程車一般要到第7或第8年才要更換，電池壽命可達6、7年或以上，可見其質素不錯頗為耐用，既然那麼長時間才需換車，未必有足夠市場讓車企賣更多車。再者，在大家都正打價格戰下，成本較高的車企如蔚來的毛利恐怕再大跌。因此，新能源車股不太值得吸納，銷量很難再有大幅上升空間，比亞迪相對較佳，小米則不只靠造車，有其他業務撐住，也不需太擔心，「蔚小理」業績則令人擔心。

新能源車股今日全線下挫，比亞迪跌2.17%收報198.2元，理想跌5.01%報117.5元，小鵬跌5.12%報28.75元，蔚來跌4.67%報34.7元，零跑(09863)跌1.24%報23.85元，小米亦回吐4.42%報15.56元。





（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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