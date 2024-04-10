馬雲發文肯定變革成效阿里飆半成，大行叫買仍可追落後？

阿里巴巴(09988)創辦人馬雲退休後罕有於網上就公司改革創新發文，肯定新管理層的變革勇氣，稱阿里已重回健康成長軌道，並支持繼續改革，又指「AI(人工智能)時代剛剛到來，一切才剛開始，我們正當其時！」馬雲此番講話可能再惹市場憧憬，加上港股今早(10日)重上萬七點，阿里趁勢追落後飆逾半成。雖然阿里旗下阿里雲近日宣布13個海外市場雲產品全線減價，是最近一年第三次大規模降價，但仍有大行建議趁其股價疲弱吸納，或仍有上升空間。

（阿里巴巴官網截圖）

馬雲：阿里重回健康軌道支持繼續改革 AI時代剛到來我們正當其時

阿里創辦人馬雲今天在公司內網發表題為《致改革 致創新》的帖子，高度肯定集團董事長蔡崇信和首席執行官吳泳銘組成的新管理層的變革勇氣，稱阿里已重回健康成長軌道，並支持繼續改革。據悉，這是退休後的馬雲五年來首次長篇幅分享對公司改革創新及未來前景的思考。



馬雲認為，過去這一年阿里最核心的變化，不是去追趕KPI，而是認清自己，重回客戶價值軌道。通過向大公司病開刀，阿里重新回歸效率至上、市場至上，變得簡單和敏捷。而新管理層「直面問題、直面未來，相信年輕人，對年輕團隊充分授權，對於我們要甚麼，不要甚麼，做出了果斷清晰的取捨」，「不僅是突破昨日固化的戰略，更是打造未來的阿里」。



針對行業未來，馬雲判斷「三、五年的時間跨度對於互聯網領域而言，猶如一個世紀之久，足以發生翻天覆地的變化，AI時代剛剛到來，一切才剛開始，我們正當其時！」阿里內部人士稱，馬雲這些年雖然不在具體管理崗位，但作為創始人，總在公司發展關鍵時刻站出來，給員工解惑、鼓勁。

阿里雲海外市場雲產品全線減價 平均減幅23%最高減59%



另方面，阿里旗下雲服務商阿里雲周一(8日)宣布，海外市場全線減價，覆蓋全球包括日本、南韓、美國(東岸和西岸)、德國、英國和香港等13個地點的核心雲產品、逾500個產品規格，平均減幅23%，涵蓋計算、存儲、網絡、數據庫及大數據五大類核心公有雲產品類別，其中國際客戶使用中國內地以外數據中心的核心公有雲產品，將享有高達59%的價格優惠。另外，阿里雲推出大語言模型(LLM)託管服務，企業可簡化LLM在模型架構與雲基礎設施兩方面的整合與運作，降低採用AI技術的門檻。新推出的PAI靈駿智算服務則提供AI工程化全流程能力。阿里雲2月底才對逾100款核心公有雲產品實行降價，平均減幅為20%，最大減幅達55%，是次降價是阿里雲自去年4月以來第二次大規價格調整。



阿里雲智慧國際事業部總裁袁千表示，全球正處於由傳統運算轉型為AI運算的關鍵時刻，絕大多數AI運算將在公有雲平台上進行，阿里雲透過釋放規模和技術紅利，持續降低雲端運算成本，並積極推動從底層算力到AI平台再到模型服務的全端技術創新，加大本地化服務和生態建設投入，支撐全球開發者和企業抓住AIGC帶來的成長機會。

據Gartner數據，2022年阿里雲市場份額排名全球第三、亞太第一。專家分析，隨著AI和大數據技術的飛速發展，雲服務的需求正在不斷增長，阿里通過降價，不僅能夠吸引更多的新客戶，還有助鞏固其在全球雲服務市場的領先地位。

摩通：收入增長初步復甦 可趁股價疲弱吸納

摩通發表最新研報，將阿里2024及25財年的經調整每股盈利預測分別下調3%及6%，因集團加大對核心業務，包括電商及雲端的投資。不過，阿里目前股價具支持，因意味2025財年的股東資本回報率可達7%。另外，集團的客戶管理收入(CMR)增長加速，並預期國際電商及菜鳥的收入在未來至少兩年會維持雙位數增長。基於以上收入增長復甦的初期指標，建議投資者趁股價疲弱時伺機吸納。預期阿里2024財年第四季總收入增長6%至2200億元人民幣，經調整淨利潤跌20%至220億元人民幣，維持「增持」評級，目標價由100元降至95元。





瑞銀預計阿里截至2024年3月底止第四財季總收入將按年增長5%至2190億元人民幣；經調整EBITA料按年跌6%至237億元人民幣，以反映其國際數字商業集團(AIDC)的投資增加以及菜鳥相關虧損。預測第四財季淘天集團零售客戶管理收入(CMR)將按年增長4%，優於市場預期的0.8%，阿里已開始從其價格競爭策略中受益，這有助於縮窄其市場份額損失；預計商品成交金額(GMV)將按年增長8%。而菜鳥上季收入料按年增長25%，優於市場預期的21%，主要受AIDC業務帶動，但因擴大投資和菜鳥IPO撤回時向員工發放一次性獎金，EBITA料轉為負8億元人民幣。雲業務收入料增3%，公有雲增長應能保持健康，利潤率料按季跌至5%，將繼續通過降價和技術投資進一步滲透中小企業市場，維持「買入」評級，美股目標價由106美元稍降至105美元，港股目標價由104元降至103元。

花旗：料上季GMV及CMR增長加快 惟降目標價至122元



花旗指，回顧截至今年3月底止末財季，阿里透過有競爭力的低價策略吸引消費者的需求和購買頻率，以推動集團業務成長的策略，有利於集團訂單量及GMV增長加快。至於集團旗下淘寶及天貓業務GMV增長較快的混合轉移，亦同時推動集團CMR重新加速，不過相關數字可能會略低於GMV的增長。而集團對用家體驗改善的持續再投資，國際數字商業集團支出增加，以及透過降價方式對雲端業務再投資，均對集團中短期的經調整EBITA造成進一步壓力。惟鑑於集團估值不高、股東回報不斷提升，以及新興業務呈扭虧為盈的初步跡象，將目標價由124元降至122元，維持「買入」評級。



不過，麥格理預期，阿里的淘寶及天貓集團的商品成交金額增速收窄，而其貨幣化及盈利能力或會滯後反映。公司旗下國際業務擴充為其主要投資關鍵，可能會令未來數季虧損加重，調低其目標價7%至78.2元，維持「中性」評級。

熊麗萍：馬雲講話惹憧憬兼股價落後 或可重上76元

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，阿里近期股價落後，恒指重上萬七點附近，騰訊(00700)也重上並企穩300元，阿里理論上應不難挑戰之前高位76.2元。近期雖不見集團有甚麼特別消息，惟馬雲在網上發了一篇文章，以《致改革 致創新》為標題，講到如何改革，提到AI發展正當其時，此番講話或令人對阿里再有新憧憬，加上股價落後，令今日股價飆升，至於可否重上75、76元還要觀察，但該處暫時仍有一定阻力。

阿里半日升5.18%收報74.15元，成交37.3億元。其他科技股亦普遍造好，京東(09618)升5.22%報106.9元，美團(03690)升4.01%報103.7元，騰訊(00700)升2.69%報313.2元，百度(09888)升2%報102.1元，小米(01810)升0.88%報16.12元，網易(09999)升1.84%報160.4元，快手(01024)升0.91%報50.05元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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