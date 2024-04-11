美減息預期降溫債息飆升，叠加北上消費潮，領展曾插逾半成，縱低亦不宜吸？

美國3月通脹率按年升3.5%，高過預期，加深市場對聯儲局推遲減息的憂慮，美國10年期債息突破4.5厘。憂慮利率將繼續於高位徘徊，領展房產基金(00823)今早(11日)捱沽，曾插逾半成低見32.25元破底，其他商場收租股亦普遍走弱。除受累美債息飆升外，港人北上消費成風，領展旗下商場生意也受影響，不過在股價跌跌不休下，領展股息率已逾7厘，券商大多仍予目標價約48元，或可趁低吸納。

（領展網頁多媒體資料庫）

美國10年期債息突破4.5厘 6月儲局減息機率降至17%



美國昨日(10日)公布3月消費物價指數(CPI)按年升3.5%，高過市場預期升3.4%，見半年新高，按月亦升0.4%，高過預期升0.3%。而撇除食物及能源類價格的核心CPI按年升3.8%，多過預期升3.7%，按月升0.4%，亦高於預期。CPI漲幅超預期，推動美匯指數大漲近1%至105.17，美國10年期債息則升至4.54厘水平，觸及去年11月以來的最高水平。

美國CPI公布後，據芝加哥商品交易所Fed Watch數據顯示，6月聯儲局首次減息機率大幅降至僅16.8%，逾八成機率維持利率不變。即使踏入7月，仍有56.5%機率按兵不動，僅有37.8%料將減息。預期聯儲局較高機率啟動首次減息的時機為9月，達45.6%。此外，高盛率先推遲今年首次降息時間， 預計聯儲局首次降息將在7月， 對今年降息預測亦從3次改為2次。巴克萊更預期今年聯儲局只會在9月減息一次，減幅為0.25厘。



王國龍：港人北上消費影響商場生意 正等待收購機會

另方面，領展行政總裁王國龍早前接受傳媒訪問時指，北區居民周末會北上消費，對旗下商場會有影響，但領展的商場主要提供生活所需，因此影響較小。而本港消費能力將會持續向好，經濟環境仍然不錯，上半年度續租租金緩慢提升，平均上調8.7%。

對於收購新項目，他指高息環境如果再長一段時間，部分投資者或發展商可能需要出售較好的物業套現，為「十年一遇」甚至「二十年一遇」的機會，公司保持耐性選擇適當的項目。而領展過去幾年物業組合更加國際化，每個地方的經濟增長不同，融資成本亦不一樣，好處是在已經有投資的地方審視適當的物業價格，目前仍聚焦亞太區。

大摩：港人北上消費影響商場銷售額 惟股息率吸引目標價48元

摩根士丹利早前發表研報亦指，港人北上消費會影響領展商場銷售額，單計去年第四季按年跌1%，同期本港整體市場增長10%。本港以外業務方面，內地零售業有改善，預期今年內地商場銷售額可扭轉去年下半年的跌勢，新加坡及澳洲零售業務趨勢亦正面，商場出租率達98%。領展股息率吸引近8厘，維持「增持」評級及48元目標價。



高盛稱，領展香港零售商戶每方呎銷售額於去年4月至12月期間月均增長1.3%，較去年4月至9月期間的3.1%增幅放緩，而港人假日北上深圳消費，正對其停車場生意造成影響，管理層強調銷售放緩程度可控，認為續租租金調整率仍可保持中至高單位數加幅。另領展位於新加坡及澳洲的商場，商戶銷售額自去年已恢復至疫情前水平，且在近月維持強韌；內地商場續租租金調整率有逐步改善趨勢，但寫字樓仍面對市場情緒疲弱及新供應影響。而近月領展股價下挫因市場關注北上消費衝擊，但領展旗下本地商場提供平日必需品消費，其分派收益率仍有7.6厘，並看似已消化市場悲觀情緒，惟潛在收購對推升股價的作用有限，維持「買入」評級，目標價由48.9元降至47.6元。

大華繼顯：香港零售租戶銷售增長放緩 目標價降至48.15元

大華繼顯表示，領展於分析員會議中提及，其香港零售租戶銷售由2024財年上半年增長3.1%，放緩至第三財季的1.3%；在春節期間的中國零售銷售超越2019年疫情前水平；海外投資組合表現強勁；管理層重申制訂市場收購策略。該行將領展2024至2026財年每基金單位分派(DPU)預測分別下調0.6%、2.9%及5.4%，維持「買入」評級，目標價由50.7元降至48.15元。



交銀國際亦維持領展「買入」評級，目標價48.7元。該行指，雖然其2024年3月底止財年整體派息仍會受去年供股之攤薄影響而有所下跌，但2024財年前三季度的表現大致保持穩定，預計租金可錄得溫和增長以抵銷利息上升的影響。同時，該股現時預測股息率達7.7%，相信股價已充分反映對零售及利率不確定性之憂慮。





溫傑：增長放慢息率不算很吸引 若美減息不如預期恐受壓

（溫傑）

凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《hot talk 1點鐘》節目指，領展過去幾年增長放慢，以前初上市時很容易運作，只需將傳統街市翻新然後加租，但時移世易，現在要從其他方面發展，包括在港投地，以及到內地及其他市場，希望增加未來增長的潛力，惟未必那麼容易找到優質商場及土地，即使找到，當地地頭龍都不會平賣或寧可自己發展，領展要做過江龍，觀感上比以往靠街市加租難得多，故股價難再如5至10年前持續上升。再者，領展之前又曾供股，投資者買其股票本為了收息，領展反伸手要錢，加上CEO曾減持，更令人傷透心。

不過，溫傑指，領展股價與10年期國債息率最為相關，如果息率急跌，如去年底曾由5厘跌至3.8厘，領展股價當時由35元升至44元，升了逾兩成，但昨日美債息又升至4.5厘，股價下跌很正常。總之，領展難再如以前般「賺大錢」，加上其息率一般來說於REITs(房託基金)中未算最吸引，隨便與中銀香港(02388)、內銀股及滙控(00005)等起碼7至9厘息比較，也不見特別吸引。

領展今日收市跌3.05%報33.35元，最多跌6.25%低見32.25元，成交5.54億元。其他商場收租股亦普遍下跌，九龍倉置業(01997)跌1.39%報24.85元，希慎興業(00014)跌1.79%報12.06元，太古地產(01972)跌1.03%報15.38元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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